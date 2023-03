Luka o odnosu z Ajdo: Na začetku sem ji šel na jetra

Zabavni tandem, Ajda Špacapan in Luka Korenčič, se bo kmalu preizkusil v šovu Super par. Komik in trenerka utelešenega gibanja se največkrat spreta v kuhinji, za vzornike na področju odnosov pa imata kar pingvine. O svojih skupnih začetkih, ljubezni do psičke Mile in drugih zabavnih anekdotah sta spregovorila v POPkastu.

Komika Luko Korenčiča slovenska javnost že dobro pozna. V drugi sezoni šova MasterChef Slovenija je kot zvezdniški gost vihtel kuhalnico, nedavno pa se je podal tudi v igralske vode in zaigral v filmu Nekaj sladkega. Skupaj s svojo boljšo polovico Ajdo Špacapan se bo v kratkem podal na zabavno in razburljivo pot resničnostnega šova Super par. PREBERI ŠE Ajda Špacapan in Luka Korenčič Partnerja, ki sta nedavno praznovala drugo obletnico zveze, sta se spoznala na delovnem mestu. "Luka je hitro začel tipati teren," je v POPkastu razkrila Ajda. "Bilo je veliko opazk in dotikov, meni pa se je vse skupaj zdelo blazno smešno," je še priznala. "Meni si rekla, da sem ti šel na začetku malo na jetra," pa je pripomnil Luka. icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right Navadno sramežljivi Luka je Ajdo prepričal s svojim velikim srcem in ljubeznijo, ki jo je nudil in hkrati bil pripravljen sprejeti. Luka je poudaril, da njun odnos deluje tudi zaradi tega, ker drug drugemu ne postavljata mej ne v zasebnem ne v poslovnem življenju. Luka, ki se je v resničnostnem šovu že preizkusil, je pred vstopom v novo dogodivščino svoji izbranki svetoval, naj si stvari ne jemlje preveč k srcu, na koncu pa je solzico potočil sam. S kakšno taktiko sta šla v šov in kdo jima je pri tem delal družbo? Zakaj je zabavni par za vzornike na področju odnosov izbral pingvine? Kako nerodno jima je bilo, ko ju je nekdo označil za očeta in hčerko? O tem in marsičem drugem v najnovejši epizodi POPkasta.