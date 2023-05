Lukovo načrtovanje se bo končalo s solzami

Eva in Rale ter Matic in Indira se bodo osredotočali na izziv, prav tako Silvo in Melita. Luka in Ajda pa bosta kovala svoj zlobni načrt, v katerega bosta vključila tudi Timija in Žanet. Luka jima bo svetoval o višini stave, da bi jim skupaj uspelo izložiti 'povratnika'. A tako, kot je narobe svetoval že Borčeju, ki ga je upoštevanje nasveta stalo stolčka v šovu, bo tokrat Lukov nasvet tudi slaba popotnica za Timija in Žanet.

Izziv bo tokrat pokazal, kako dobro znajo moški poslušati svoje izbranke, hkrati pa tudi, kako iznajdljiva so dekleta. Medtem ko bo Indira izsiljevala nove superge, Eva za pomeranca, Ajda pa plezala po Luki, bo Žanet pokazala svoje igralske sposobnosti in poskrbela za dozo smeha. Silvo in Melita bosta hkrati dokazala, da se v šovu Super par spletkarjenje ne splača. Melita bo namreč v sebi odkrila tekmovalno plat in odločena bo, da se s Silvom ne bosta zlahka predala.

Po moškem izzivu bodo karte na lestvici parov močno premešane, kar bo v hišo vneslo nemir, slabo voljo in dodatne napetosti. Solze pa bodo tekle tudi po Lukovih licih.