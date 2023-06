Melita in Silvo: Vsak mora sam s sabo živeti

Tik pred finalom sta se od šova Super par po napornem dvoboju poslovila Silvo in Melita. Par je dokaz, da leta niso ovira za vrhunsko opravljanje izzivov in da se brez težav postavita ob bok mlajšim tekmovalcem. Vseeno pa je izziv, ki ga je omadeževalo goljufanje, pustil grenak priokus, saj so se takrat praktično vsi, razen Eve in Raleta, obrnili proti njima. "Ni bilo prijetno ... Bilo je grozno," je Melita zaupala, kako se je počutila med 'zloglasnim' izzivom, v katerem so Ajda, Indira in Žanet z zanosom nalagale breme Silvu, ki je na koncu v rokah dolgo držal več 10 kilogramov. "Pred izzivom sva čutila, da nekaj pripravljajo, da se nekaj dogaja, da nisva zaželena ... Borče in Laura sta naju dobronamerno opozarjala, pa kar nisva verjela," je dejala Melita. Kot je pojasnila, je čutila stisko. Računala je, koliko ima sploh denarja na voljo in koliko ga imajo ostala dekleta skupaj. "Seveda sem morala ubrati neko taktiko, da bi pomagala Silvu. Predvidevala sem, da bo Luka najšibkejši." Kot je še dodala, jo je presenetilo, da je Indira tako sodelovala. "Eva pa – zaradi česar koli že se je tako odločila, se je odločila prav. Z njene strani je bilo vse pristno. Nisem presenečena, da je to storila (ni sodelovala v spletki, op. p.), ona ni preračunljiva."

Se Ajda in Luka ne želita ali ne upata soočiti s Silvom in z Melito?

Silvo in Melita pravita, da ne gojita prav nobene zamere do nikogar iz šova. "Kar se je dogajalo v šovu, je ostalo v šovu," je pojasnil Silvo. "Ni bilo vedno lepo, ampak ko se je šov končal, sva se z vsemi pogovarjala. Povezala sva se z Maticem za treninge, jaz z Indi, še na jadranje smo šli skupaj. Kar je bilo v šovu, je bilo," je dodala Melita. Nista pa vzpostavila odnosa z Lukom in Ajdo. Silvo: "O njima nimava besed. Da nista želela biti z nama v studiu pri 'Super par: v troje' ... Očitno nama ne upata pogledati v obraz. In njuna izjava, da sta se počutila ogrožena in sta se branila? Branila pred nama? Saj nikomur nisva želela nič slabega."

Šov se je snemal že pred časom. Kot sta povedala Melita in Silvo, sta takrat, ko sta se vrnila v šov kot 'odpadnika', čutila, da nista dobrodošla. Sta pa še bolj presenečena zdaj, ko gledata posnetke za nazaj in slišita ter vidita še vse izjave in spletke, ki so se dogajale.