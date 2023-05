Melite in Silva se bodo lotili z nepošteno igro

Boj za finale v šovu Super par je neizprosen. Po moškem in ženskem izzivu zdaj tekmovalce do finala loči le še skupni izziv. Štirje pari so se povezali, da bi izločili povratnika, Silva in Melito, ki sta sicer že večkrat dokazala, da sta močan par in da se ju ni preprosto znebiti.

Zadnji izziv tega cikla, skupni izziv, bo Eva označila za umazano igro. Srce ji bo narekovalo, naj z Raletom odstopita od 'pakta', ki sta ga sklenila z Lukom in Ajdo, Žanet in Timotejem ter Indiro in Maticem. Slednji bo popolnoma nenamerno stopil na mino, eksplozija, ki jo bo s tem povzročil, pa bo konkretno zatresla tla pod nogami tekmovalcev. Nič ne bo šlo po načrtih.

Kako se bodo pari spopadli s posledicami nespametnih ravnanj? Kako bo dogajanje vplivalo na odnose v hiši, kjer je ozračje že samo po sebi napeto?