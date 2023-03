Mike in Nataša Bergant: Lažje je imeti pet otrok kot samo enega

Mike in Nataša Bergant sta zakonca, ki ju bomo že od 2. aprila naprej vsako nedeljo in ponedeljek spremljali v novem šovu Super par , ki prihaja na POP TV. Starša petih otrok, ki sta poročena že 22 let, sta se spoznala v nekem lokalu na večer, ko se nobenemu od njiju ni dalo iti ven. Bil je petek zvečer in oba sta se stežka odpravila od doma, saj se jima takrat preprosto ni dalo žurati . A usoda je hotela, da se oba na tisti večer odpravita v lokal s prijatelji. Točno tam sta se spoznala oziroma točno tam je Nataši Mike padel v oči in odločila se je, da stvari vzame v svoje roke.

Kot je povedala, je ob pogledu nanj takoj vedela, da hoče, da je ta moški njen, zato mu je prek natakarja poslala pijačo. "Nora sem na dolge noge in dolge prste. Ko sem videla njegove dolge prste, sem vedela, da bo ta tip moj. Ko se je on obrnil, ko sem videla, da ima lep obraz in nasmeh, sem rekla natakarju, da mu častim pijačo. Kar naročila sem in to je bilo to," je povedala Nataša in dodala, da je bilo vse ostalo potem samo še zgodovina. Zaljubila sta se na prvi pogled in v ljubezni se je rodilo pet hčerk.

Mike in Nataša pravita, da sta drugačna, da ju drugačna dela že to, da imata pet otrok, zaradi česar njuno življenje poteka drugače. Strinjata pa se tudi, da se okolica večkrat zelo začudeno odzove, ko ugotovi, da imata toliko otrok. A zakonca Bergant nič ne ustavi. Športnika, ki se ne bojita novih izzivov, pravita, da sta se v Super paru naučila veliko novih stvari in da sta hvaležna za novo izkušnjo.