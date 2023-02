Na POP TV prihaja nov resničnostni šov Super par

Pomladni večeri na POP TV bodo v znamenju ljubezni in ekstremnih preizkušenj. Osem izbranih parov čaka bivanje v razkošni vili, kjer bodo spoznavali sebe ter druge pare. S številnimi zabavnimi, fizičnimi in psihološki izzivi bodo preizkusili svoje sposobnosti, potrpljenje, pogum in požrtvovalnost. A le en samozavestni par bo na koncu ljubezen na(d)gradil v veliko denarja in postal edini pravi Super par.

V voditeljske čevlje Super para stopa igralec, animator, učitelj, mož in oče treh otrok Srđan Milovanović, ki so ga gledalci POP TV bolje spoznali v šovu Znan obraz ima svoj glas. Srđan je številne adrenalinske izzive preizkusil tudi sam in pri tem pobral kakšno prasko ali dve. A v šovu niso adrenalinski le izzivi. "Tudi kar se tiče odnosov v vili, smo dali čez vrtiljak čustev: od vzhičenosti, veselja, adrenalinskih šusov do vohunskih spletk, preračunljivosti in prepirov," pove simpatični voditelj. Izkazalo pa se je, da mu prav pridejo tudi izkušnje iz šolskih klopi. "V nekem trenutku sem namreč moral celo po učiteljsko "udariti z roko po mizi", da smo naš super vlak spravili nazaj na pravi tir. Ja, gledalcem vsekakor ne bo dolgčas," še doda Srđan.

Solze, ljubosumje, jeza in tekmovalnost. Kdo so pari, ki so dovolj pogumni, da bodo svojo ljubezen testirali pred celotno Slovenijo, bo znano kmalu.