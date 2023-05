Pari goljufali, vse je ujela kamera

Pred zadnjim izzivom pred finalom, skupnim izzivom, je bilo v hiši nekaj v zraku. Žanet in Timotej sta bila odločena, da bosta dala vse od sebe. Da gresta na zmago, sta bila odločena tudi Eva in Rale. Kot sta povedala, obžalujeta, da niso Melite in Silva topleje sprejeli, ko sta se vrnila, saj da sta prijetna. Matic je medtem razmišljal o najboljši taktiki in s Silvom sta razglabljala o možnih izidih glasovanj. Kdo bo glasoval za koga? Vse je odvisno od tega, kako se bodo pari izkazali pri skupnem izzivu.

Prvi predmet, gobelin, je kupila Melita in ga podarila Luki. Harmoniko je prav tako kupila Melita in jo podarila Luki. Atomsko uro je Žanet namenila Silvu. Leseni gugalnik, konjička, je kupila Indira in ga dala Silvu. "Jaz sem se odločila, da pomagam Ajdi," je utemeljila odločitev. Kovček je kupila Žanet in ga tudi naložila Silvu. Evi se ni zdelo primerno, da bi nalagala stvari Silvu. "To je človek," je bila zaprepadena zaradi odnosa Ajde, Žanet in Indire do Silva. Nato je bilo naprodaj rogovje. Kupila ga je Ajda in spet naložila Silvu. Zalivalnik je kupila Indira in znova naložila Silvu. Lutko je kupila Melita in jo naložila Luki. Leseno desko je znova kupila Indira in Silvo je moral tako držati še predmet več. Še en kos je kupila Indira in ga znova naložila Silvu. Ajda je kupila medveda in ga naložila Silvu, ki se je že tresel pod težo izdelkov. Indira mu je dodala še pancerje. Melito je vse skupaj že pošteno jezilo. Igra se ji ni zdela humana.

Ajda je pred izzivom zaupala, da se je z nekaterimi dekleti dogovorila, da bodo poskusila izločiti Silva in Melito. Eva je po drugi strani dodala, da se je že pred začetkom zavedala, da utegne biti ta igra zelo umazana. Imela je pomisleke glede tega, ali bi sodelovala v skupni misiji izločiti Silva in Melito ali ne.

V skupnem izzivu so se dekleta znašla na dražbi. Z denarjem, ki so si ga prislužili kot pari, bodo kupovala dekleta, nato pa se za vsak izdelek posebej odločila, kateremu izmed moških ga bodo namenila. Moški bodo morali držati predmete v rokah. Če bo komu kak predmet padel, bo ta par izločen. Prvi par, ki bo izločen, bo tudi nominiran. Zmaga gre paru, pri katerem bo moški najdlje zdržal na odru.

Ajda je Silvu naložila še drsalke, pa še sliko za nameček. Še ni bilo dovolj. Raletu se igra ni zdela več poštena in niti primerna. Melita je nato kupila vrč in skodelico ter ju naložila Luki. Melita je ostala brez denarja. Ajda je kupila hladilnik in ga spet naložila Silvu, nato pa še pokrov . Pridružila se je še Indira in na Silva naložila še gumo, pa tudi vedro.

Naložile so mu še obešalnik, stol, tri ogromne lesene barvice ... Silvo je popustil pod težo in odstopil. Nato je popustil še Luka. Eva je imela dovolj. Predlagala je, da odstopijo in pač nihče ne opravi izziva in nihče ne zasluži dveh tisočakov.

Dekleta so odstopila, zmagovalca ni bilo. V Silvu je vrelo, odločen je bil, da bo dokazal, da so goljufali in da z Melito še ne gresta domov. "Pomiri se in pokaži dostojanstvo," ga je mirila Melita. "Šel bom do konca!" pa je bil jezen in razočaran Silvo, ki nominacij na tak način noče sprejeti. Indira je jokala, češ da je zdaj izpadla slab človek.

Žanet jo je tolažila, Meliti se ni smilila. Indiro je jezilo, da Eva ni sodelovala pri dražbi in Silvu ni nalagala nobenih predmetov. "Rada bi razumela, zakaj," se je spraševala. Evi se ni zdelo prav, da so se zdaj obrnili še proti njej, ker ni sodelovala v umazani igri. "Ampak ekipa, uspelo nam je, skupaj bomo šli v finale," se je veselil Luka. Eva in Rale nista pristopila.

Goljufanje posneto, Srđan napovedal ukrepe

Po igri v hiši vzdušje ni bilo prijetno. Evo je motilo, da jo Žanet zdaj ignorira. Silvo je razčiščeval z Maticem glede pomoči Luki. Matic je priznal, da je naredil napako in se Silvu tudi opravičil. Luka in Ajda sta se sicer veselila, da je Silvo prvi popustil in da bosta z Melito na vročem stolu.