Prva superfinalista šova Super par sta ...

V borbi za naziv Super par so ostali le še trije pari: Eva in Rale, Indira in Matic ter Žanet in Timotej. Vzdušje v hiši se je po nekaj razburljivih trenutkih umirilo, pari pa ugotavljajo, da so že malce utrujeni. Žanet in Timotej se zavedata, da sta v hiši ostala dva močna para. Žanet se zdi, da sta s Timijem najšibkejša, ker sta tako Rale kot Matic fizično dobro pripravljena. "Nisva športnika, nimava neke kondicije," sta se opisovala. Po drugi strani Indira ocenjuje, da je v slabšem položaju predvsem ona, ker da je enkrat težja od Eve in Žanet. "Nisem športnica, danes pa nas čaka fizično najbolj naporen izziv," je dejala. "Ne podcenjuj se," jo je miril Matic, prepričan, da bo znova dala vse od sebe in dokazala, da zmore.

Med Evo in Žanet je po tem, ko se Eva ni držala dogovora in ni sodelovala pri dražbi, ko so pretirano naložili Silva, ostalo očitno še marsikaj neizrečenega. Eva: "Ful ne bi rada šla s kakšnimi zamerami iz hiše, da ko se bomo srečali na cesti, se pozdraviš in upam, da tudi objameš." Da bi bilo lepo, da bi nehali razmišljati o strategijah, se je strinjala tudi Žanet. "Če lahko to zgladimo in si dava roko, je najlepše, kar se lahko iz tega izcimi," je še dodala Eva. Žanet se je strinjala. "Smo že vsi tako utrujeni, da se nobenemu ne da več kregati."

Pred izzivom, ki bo odločil o prvem superfinalistu, so tekmovalci s Srđanom preverili, kakšno je stanje na računih parov. Na vrhu lestvice sta Indira in Matic s 38.733 evri , sledita Rale in Eva , ki sta si do sedaj prislužila 28.450 evrov , na zadnjem mestu pa sta pred izzivom Timotej in Žanet s 23.220 evri . Vsi trije pari so bili ob pogledu na zneske nasmejani. Srđan je napovedal, da vse čaka najtežji izziv do sedaj. "Pripravite sončne kreme, repelente in gremo," je dejal. "Zmagovalca čaka neposreden vstop v superfinale, preostala para pa se bosta morala še malo boriti."

Rale in Eva sta se preizkusila prva. Srđan je dal navodila na prvi postaji, na naslednjih pa bodo pare čakala navodila v kuverti. Prva postaja: dve sestavljanki morata sestaviti v celoti in dobila bosta dve števili, ki odklepata ključavnici koles, nato pa se morata odpeljati do naslednje postaje. Rale in Eva sta se sestavljanke lotila skupaj in hitro prišla do številk. Zajahala sta vsak svoje kolo in se podala na pot. "Zakaj si tako počasen?" se je Eva čudila tempu, ki ga je ubral Rale. Prišla sta do naslednje postaje. Morala sta zanetiti ogenj, pri čemer jima uporaba kresila prinese tri minute odbitka, uporaba vžigalic pa tri minute pribitka. Izbrala sta varno pot in vzela vžigalice. Dim je zagorel v modri barvi in nadaljevala sta pot do naslednje postaje. Priti sta morala do eliksirja življenja, vode. Z lokom si priborita dve minuti odbitka, z zračno puško dve minuti pribitka. Najprej je Rale zagrabil lok, a ni šlo. Zamenjal ga je za puško in hitro postrelil balone. Nadaljevala sta pot. Eva je na klancu že obupovala nad kolesarjenjem, a je stisnila zobe in vztrajala. Uspelo jima je priti do zadnje postaje. Tu sta morala postaviti šotor. Rale je usmerjal Evo, a ne najbolje. Zbrala sta se in nato je steklo. Evi se je vrtelo od vročine, vendar sta šotor le uspela postaviti in uspešno opravila izziv. Eva ni bila zadovoljna z rezultatom. "Ni šans, da imava dober čas," ni bil nič kaj bolj optimističen Rale.

Srđan je napovedal, da so tokrat v izzivu na preizkušnji trdoživost, iznajdljivost, natančnost in sposobnost sodelovanja parov.

Naslednja sta se izziva lotila Indira in Matic. V nasprotju z Evo in Raletom sta se Indira in Matic lotila vsak ene sestavljanke. Počasi sta odklenila kolesi in se podala na pot. Matic je Indiri razložil, kako naj zavira. Skoraj sta zgrešila prvo točko. Pri ognju sta izbrala kresilo, čeprav je Indira želela uporabiti vžigalice. Matic je prosil za pol minute časa, a mu ni in ni šlo. Poskušala sta kar precej dlje, kot sta nameravala, ni jima uspelo. Nato sta le vzela vžigalice. Nadaljevala sta pot v smeri modre puščice. Prispela sta do balonov. Matic je znova poskušal najprej s težjo izbiro, lokom, čeprav je Indira želela, da takoj poskusita s puško. Izgubljala sta čas, nato pa je Matic le v roke prijel puško in uspešno postrelil balone. Nadaljevala sta pot, Indiri je postajalo na kolesu slabo. "Ne morem, ne morem," je izdihovala. Matic ji je dal vode, nato prijel njeno kolo in kar z obema kolesoma tekel proti naslednji postaji.

Timi in Žanet sta se lotila vsak ene sestavljanke. "Bila sva še spočita, imela sva fokus in je res šlo," je dejal Timi. Žanet je po približno 20 letih prvič sedla na kolo. Prestav ni imela dobro nastavljenih, želela jih je menjati, a ni vedela, kako. Timi je odhitel do naslednje točke. Žanet je precej zaostajala. Timi se je že lotil ognja s kresilom, a mu ni šlo. Vzela sta vžigalice in prižgala ogenj. Zakadil se je moder dim, a nista šla v smeri modre puščice – zagnala sta se tja, kamor je veter nosil dim. "Ni prav," je po nekaj metrih ugotavljal Timi. Žanet je nato le opozorila, da je dim moder in Timiju je kapnilo, da to pomeni, naj nadaljujeta v smeri modre puščice. Timotej se je spet zagnal, Žanet je zaostala za njim. Končno ji je uspelo ugotoviti, kako naj menja prestave na kolesu, nato pa je na ovinku na makadamu padla.

Indira je nadaljevala po najboljših močeh. "Ko sem videla Srđana, se mi je Marija prikazala," se je smejala. Indira in Matic sta se lotila postavljanja šotora. Indira ga je postavljala prvič v življenju, Matic ga je postavljal nazadnje v otroštvu. Indira je bila pri koncu z močmi, zato je pobudo najprej prevzel Matic. Ker ni šlo, je začel usmerjati Indiro. Začela sta sodelovati in naenkrat je delo steklo. Šotor sta sestavila, Srđan je ustavil štoparico. "Zadnje atome moči je dajala in to jaz najbolj cenim," se je veselil Matic. Tudi Indira je bila ponosna na Matica, ki je ves čas pomagal in spodbujal, da jima je le uspelo.

Ni obupala, pobrala se je, kakor hitro je mogla, nadaljevala z bojem in nadaljevala pot, nato pa končno prispela do Timija, ki je medtem že streljal balone. Ko sta prišla do eliksirja, vode, sta nadaljevala pot. Žanet ni zmogla več s kolesom in je nadaljevala peš. Komaj sta prispela do Srđana in s tem do zadnje postaje. Žanet se je postavljanja šotora lotila samozavestno. Prepričana je bila, da Timotej to obvlada, saj je delal kot vodja v gradbeništvu. A Timiju se niti sanjalo ni, kako naj se loti. Obračala sta šotor, palice in prestavljala in prestavljala ... "Žanet, malo boš morala ..." je Timotej postajal živčen. Žanet se je smejala, ko ga je gledala.

Najslabše sta se s časom 45 minut in 19 sekund odrezala Rale in Eva. "Midva sva vedela," je komentirala Eva, Rale pa dodal, da ve, da je bilo za to krivo postavljanje šotora. Nato je Srđan zaupal, kateri par se je odrezal najbolje. Izziv sta s časom 35 minut in 13 sekund najhitreje opravila Matic in Indira ter tako postala prva superfinalista . Oba sta bila čisto presenečena, šokirana. "Meni je čisto nerealno," je bila presenečena Indira. Srednji čas sta dosegla Timotej in Žanet, ki se bosta za finale morala še enkrat pomeriti z Evo in Raletom.

Vsi izpadli pari so čestitali trem parom, ki so še v boju za veliki superfinale. Indira in Matic sta bila še v šoku in presrečna, da sta prišla v superfinale. "Midva sva prišla še po dodatne povezave, dobiti neke potrditve. Ne vem, če sva prišla tako pripravljena noter kot greva super pripravljena iz šova," je bil ponosen Matic. Indira je prepričana, da jima pomaga tudi to, da sta v šovu takšna kot v resnici in konflikte rešujeta umirjeno. "Midva se zavedava, da je tukaj problem proti nama. Ni med nama."

Žanet in Timotej sta bila ponosna na svoj dosežek. Odločila sta se, da gresta hitro spat, da bosta imela dovolj energije še za zadnji boj. "Podporo drug drugega imava," je ugotavljal Timotej. "Današnji boj naju je še bolj povezal." Enako sta bila optimistična tudi Eva in Rale, ki si prav tako želita, da bi jima uspelo priti do zmage.