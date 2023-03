Silvo Bezjak in Melita Biserkova: Bila je ljubezen na prvi pogled

Silvo Bezjak in Melita Biserkova sta se spoznala pred malo manj kot 13 leti, in kot sta povedala tudi v POPkastu, je začetek njune zveze zelo simpatičen. Silvo, ki je takrat delal kot vrtnar, je Meliti ponudil popust, ta pa je zgrabila priložnost. In kot pravi Silvo, je prišel, videl in osvojil Melitino srce. "Prvič me je videl na Facebooku in mi je napisal, s čim se ukvarjam in da prav vrtnarja iščem, in je ponudil 40 odstotkov popusta. In sem se odločila in evo," je zgodbo, kako sta se spoznala, zaupala Melita. Silvo sicer ni prepričan, če je res ponudil toliko popusta, zato je pametno dodal:

"Jaz bom samo rekel, da, draga."