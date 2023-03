Timotej Cizej in Žanet Breški: Da sva bila v MasterChefu, je bila prednost za naju

Timoteja Cizeja in Žanet Breški smo spoznali v lanski sezoni šova MasterChef Slovenija, kjer pa sta se na žalost oba zelo hitro poslovila. Prva je izpadla Žanet, drugi Timi. A MasterChef Slovenija je na njima vseeno pustil velik pečat. Ne le, da sta zaradi kuharskega šova spremenila svoj poklic, v šovu sta se tudi spoznala in zaljubila. Ljubezen ju je šest mesecev kasneje odpeljala v nov šov – Super par. Sveže zaljubljena Timotej in Žanet sta bila ob vstopu v šov skupaj dobrih šest mesecev in sta se v tekmovanju fizičnih in miselnih izzivov spopadla z drugimi pari, ki so bili skupaj po več let.

Zakaj sta se odločila sodelovati v novem šovu? "V MasterChefu sva oba kar hitro izpadla, jaz prva in Timi drugi. Midva sva mislila, da če že imava priložnost, da se lahko dokaževa še v enem šovu, mogoče bova pa malo dlje ostala," je povedala Žanet, Timi pa jo je dopolnil: "Dajmo poskusiti, zakaj pa ne?"