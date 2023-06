Dobili smo Super par, hkrati pa tudi zadnja dva para, ki to nista postala. Timotej in Žanet ter Eva in Rale so zato v zadnji epizodi spletne oddaje Super par: V troje predstavili vsak svojo plat Super par zgodbe, soočili so se s teatralnim izzivom Ajde in Luka. Timotej in Žanet pa sta pojasnila, zakaj sta se kmalu po koncu šova razšla.