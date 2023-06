Timotej in Žanet: Videla sem takšne in drugačne izpade tekmovalcev

Timotej in Žanet sta v šov Super par vstopila kot svež par, saj sta bila skupaj le pol leta. Kljub vsemu sta se izkazala v številnih izzivih in dokazala, da njun svež odnos ni ovira za opravljanje izzivov. Izborila sta si mesto v finalu, nato pa izpadla v boju za superfinale proti Raletu in Evi. Vseeno sta se kmalu po šovu razšla. Poklepetali smo z obema – Timi je med pogovorom kar pripravljal gibanico.

"Bila sva v težjem položaju, ker naju na začetku niso jemali tako resno," je povedala Žanet glede tega, ali sta imela kot mlad par kaj več težav pri opravljanju izzivov. "No, morda pa je to bila prednost." Timotej dejstva, da z Žanet ob vstopu v šov nista imela dolge zgodovine, ne vidi kot šibkost. "Bilo je odvisno od izziva do izziva, pri določenih je bila slabost, pri nekaterih pa prednost."

Pri nekaj izzivih je med njima prišlo do napetosti in za par, ki se še ne pozna tako dobro v različnih situacijah, je reševanje konfliktov pred kamero predstavljalo precejšen zalogaj. "S Timotejem sva imela že nekaj napetosti pred šovom, enostavno nisva bila kompatibilna, kar je v redu. Veliko stvari je bilo v šovu, ki jih kamera ni pokazala in so bile vzrok za te napetosti," je dejala Žanet, Timotej pa je dodal, da je bilo "včasih res težko, ker ne veš, kako se bo nekdo odzval v določenih situacijah. Ne poznaš se še tako dobro, ne veš, kako nekdo odreagira v situacijah. V normalnem življenju te konflikte rešuješ počasi, tukaj pa je bilo treba vse hitro in pod pritiskom, adrenalinom ..."

icon-expand Nasmejana Žanet in Timi FOTO: POP TV

Timi vajen spati na kavču Nekaj napetosti je sicer prinesel že prvi dan, ko sta pristala v sobi z neudobnima posteljama. "Nisem si jemal k srcu, zame to ni bil tak problem, navajen sem spati na kavčih," se je nasmehnil Timotej ob spominu na prvo sobo. "Meni je bila še prikolica v redu. Ampak jaz, ko zaspim, spim kot ubit. Žanet pa ni imela te sreče, ker jaz smrčim, tako da je bila v slabšem položaju," je dodal. "Meni je načeloma vseeno, kje spim, ampak je Timi imel zdravstvene težave in zaradi tega nemiren spanec in je smrčal, zaradi tega sva težko skupaj spala v malih prostorih," je še pojasnila Žanet.

icon-expand Noč v otroški sobi ni bila dobra, je bil pa zato zajtrk odličen. FOTO: POP TV

Kot sta dodala, jima bivanje v hiši s toliko različnimi pari in karakterji ni predstavljalo težav. "Med tekmovalci v hiši sem se počutila zelo dobro, posebej ob Ajdi in Indiri in kasneje tudi ob Meliti," je dejala Žanet, Timotej pa je stkal pristnejše vezi z Luko, Raletom in Maticem. "Ravno pred dnevi sem bil v Sloveniji in smo se dobili. Lahko bi rekel, da smo stkali pristnejše vezi." Kot je še dodal, sam tudi ni občutil spletk v hiši. "Meni je bilo pomembno, da se imam fajn, tako sem tudi vzel vse skupaj." Med njima ni nobenih zamer Po koncu šova sta se Timotej in Žanet razšla, oddaj na malih zaslonih tako nista spremljala kot par. Žanet je dejala, da ji ni bilo zaradi tega prav nič težko spremljati šova. "Nisem oseba, ki drži zamere," je pristavila. Težav z ogledom ni imel niti Timi. "Mogoče so le besede v posameznih situacije bile take, ki jih ne bi več izrekel, in sem imel ob tem malce neprijeten občutek."

icon-expand Reševanje konfliktov pred kamero za pare ni bila enostavna naloga. FOTO: POP TV

Če bi imela možnost ponoviti snemanja, Žanet pravi, da v nobeni situaciji ne bi ravnala drugače. "Morda ne bi slepo zaupala ljudem, ki bi naredili vse, da bi pred publiko in ljudmi na socialnih omrežjih izpadli dobri." Ob ogledu oddaj ju tudi ni presenetil nihče od sotekmovalcev. "Videla sem takšne in drugačne izpade tekmovalcev nad produkcijo, ljudmi, ki so delali za njih, da je to, kar vidite na kameri, kamilica," ni zadev olepševala Žanet. Timotej po drugi strani ni bil presenečen nad ničemer.

icon-expand Žanet in Timi med njunim zadnjim izzivom FOTO: POP TV

Prepričana, da je šla nagrada v prave roke Oba, Timotej in Žanet, sta prepričana, da je šla glavna nagrada v prave roke in Maticu in Indiri več kot privoščita zmago. "Od začetka sta pokazala, da sta močen par. Nobenega poraza, same zmage, razumeta se ... Denar je šel v prave roke," je dodal Timotej. Žanet vsem parom, ki razmišljajo, da bi sodelovali v takšnem šovu, svetuje, naj se kar prijavijo. "Ne bo vam žal!" Timotej pa dodaja, da je to res pozitivna življenjska izkušnja, vseeno pa naj imajo pari v mislih, da gre le za šov, ki je tako fizično kot psihično naporen. "Če menijo, da tega ne bodo zmogli pod adrenalinom, naj opazujejo s kavča, če imajo to v sebi, pa je super izkušnja!"

icon-expand Žanet se je z veseljem družila z živalicami. FOTO: POP TV