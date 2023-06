V boju za superfinale bodo šli pari prek sebe

Šov Super par se nezadržno bliža koncu in le še nekaj podvigov zadnje tri pare loči do velikega superfinala. Pot do tam pa bo vse prej kot lahka.

Evo in Raleta, Indiro in Matica ter Žanet in Timoteja čaka fizično naporen izziv, sestavljen iz štirih delovnih točk, pri katerem bodo morali pokazati, kako zelo znajo vztrajati, si pomagati in biti natančni. Vsaka odločitev, ki jo bodo sprejeli na poti, lahko močno vpliva na končni rezultat. Kako se bodo odločali in kakšno pot bodo ubrali?

Žanet bo v tem izzivu po 20 letih sedla na kolo in njena vožnja s kolesom ne bo nič kaj romantična. Romantična pa ne bo niti vožnja Indire, ki ji bodo klanci povzročali obilico težav. A če je dovolj podpore, ni nobena ovira nepremagljiva. Ali pač?