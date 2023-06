Indira in Matic sta že v superfinalu. Kdo se jima bo pridružil?

Tako Eva in Rale kot tudi Žanet in Timotej so v šovu prehodili trnovo pot.

Bili so ogroženi, sedeli so na eliminacijskih stolčkih, drugi so jih podcenjevali, a tako Eva in Rale kot tudi Žanet in Timotej so se uspeli prebiti skoraj do konca. “Najhuje je to, ker ne veš, kaj te čaka,” je občutke delil Timotej. Oba para si želita priložnosti dvoboja z Indiro in Maticem.