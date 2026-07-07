Survivor: Hrvaška 2026 – kdo so tekmovalci, ekipe in kje gledati?

Če ste kdaj ob gledanju samozavestno rekli: Jaz bi v Survivorju zdržal brez težav! je 5. sezona serije Survivor: Hrvaška pravi trenutek za preverjanje te teorije – varno, s kavča, po možnosti s prigrizki, ki jih tekmovalci na otoku zagotovo ne bi smeli videti.

Survivor: Hrvaška FOTO: VOYO

Nova sezona prinaša dve ekipi, veliko značajev in še več možnosti, da se prijateljstvo spremeni v taktiko, taktika v sumničav pogled, sumničav pogled pa v nominacijo. To je resničnostni šov, kjer ne zmaga nujno najmočnejši. Zmaga tisti, ki zdrži vročino, lakoto, izzive, plemenske pogovore in ljudi, ki po treh dneh brez udobja postanejo bolj nepredvidljivi kot vreme na dominikanskem otoku.

Hiter pregled 5. sezone: ekipe, format in razlog za ogled

Slovenski naslov: Survivor: Hrvaška Izvirni naslov: Survivor Croatia Žanr: resničnostni tekmovalni šov Lokacija snemanja: Dominikanska republika Ekipi: zelena ekipa in rumena ekipa Ključni elementi: preživetje, izzivi, taktika, zavezništva, izločitve Kje gledati v Sloveniji: VOYO Primerno za: ljubitelje resničnostnih šovov, tekmovanj, psiholoških iger in napetih odnosov

Zakaj vsi iščejo novo sezono Survivorja? Ker tu mišice niso dovolj!

Survivor je na prvi pogled šov o moči. Kdo bo hitrejši, kdo bo dlje stal na ozki deski, kdo bo znal rešiti uganko, medtem ko mu sonce topi možgane in mu želodec igra pretresljivo žalostinko. A prava igra se s tem šele začne.

Survivor je zanimiv, ker fizični izzivi odprejo vrata psihološki igri. Tekmovalec lahko zmaga na poligonu, a izgubi zaupanje ekipe. Lahko je najmočnejši v vodi, pa najšibkejši pri sklepanju zavezništev. Lahko je tih, a nevarno preračunljiv. Lahko je glasen, pa hitro postane tarča. Prav zato 5. sezona diši po dobrem izzivu. Ker se vsak dan znova pokaže, kdo je pripravljen igrati, kdo misli, da igra, in kdo še ne ve, da je že v igri nekoga drugega!

Zelena ekipa: energija, ambicija in vprašanje, kdo bo prvi potegnil potezo

Zelena ekipa v 5. sezoni združuje močne karakterje, športno ozadje, izkušnje, mladost, tekmovalnost in ljudi, ki na otok ne prihajajo samo zaradi sončenja. Zelena ekipa: Adrijana Dozet, Ana Mitić, Čedomir Stojanović, Dunja Stanojković, Iva Ćurčić, Ivana Makljenović, Lana Mujanović, Maja Čampar, Marko Ristić, Miloš Vojnović, Nemanja Stojanović, Njegoš Milović, Srećko Jovetić in Stefan Ostojić. Pri zeleni ekipi je zanimivo spremljati predvsem ravnotežje med fizično pripravljenostjo in socialno igro. V Survivorju namreč ni dovolj, da znaš dvigniti težko breme. Včasih je pomembneje, da znaš pravočasno dvigniti obrv, spustiti ego in prebrati, kdo se ti smeji iskreno in kdo že sestavlja strategijo za tvoj odhod.

Rumena ekipa: več ljudi, več dinamike, več možnosti za kaos

Rumena ekipa prihaja z močno zasedbo in še več notranje dinamike. Več tekmovalcev pomeni več kombinacij, več mini zavezništev, več mnenj pri ognju in več možnosti, da nekdo ob nepravem trenutku reče nekaj, kar bo odmevalo do naslednjega plemenskega sveta. Rumena ekipa: Ana Mamut, Ana Modrušan, Barbara Radić, Boris Vidović, Elizabeth Zacero, Ian Regvar, Ivan Krslović, Leonarda Tomić, Marin Kaselj, Marina Ivić, Marko Lambaša, Paula Tomičić, Roko Bačelić, Ronald Ilić, Stipe Šunić in Vanesa Sivić. Rumeni imajo številčno široko ekipo, kar je lahko prednost ali past. Na začetku več rok pomeni več moči, več idej in več pomoči pri taboru. Kasneje pa več ljudi pomeni tudi več različnih interesov. Če nas je Survivor česa naučil, je to, da na otoku ni nič bolj vnetljivo kot utrujen človek, ki misli, da ga ekipa ne posluša.

icon-chevron-right 1 11 icon-chevron-right Boris - rumena ekipa VOYO

Marina - rumena ekipa VOYO

Miloš - zelena ekipa VOYO

Paula - rumena ekipa VOYO

Stefan - zelena ekipa VOYO

Ian - rumena ekipa VOYO

Dunja - zelena ekipa VOYO

Marin - rumena ekipa VOYO

Maja - zelena ekipa VOYO

Stipe - rumena ekipa VOYO

Lana - zelena ekipa VOYO





















Kdo ima prednost: zelena ali rumena ekipa?

Na papirju se lahko zdi, da je prednost pri tistih, ki so fizično najbolj pripravljeni. A Survivor redno kaznuje preveč samozavestne napovedi. Ekipa, ki deluje najmočnejša prvi dan, lahko že po nekaj porazih pokaže razpoke. Ekipa, ki je videti tišja, lahko počasi gradi zavezništva in preseneti takrat, ko je najbolj pomembno. Zelena ekipa ima potencial za močno fizično igro in izrazite individualne karakterje. Rumena ekipa ima širino, raznolikost in več možnih strateških povezav. Prava prednost pa bo pri tistih, ki bodo znali preživeti tri stvari: izzive, lakoto in lastno ekipo. To je čar Survivorja. Ni dovolj, da premagaš nasprotnika. Najprej moraš preživeti tiste, s katerimi spiš ob istem ognju.

Miren glas sredi tropske vojne živcev

Vlado Boban - voditelj FOTO: VOYO

V 5. sezoni gledalce skozi napete izzive vodi Vlado Boban. Gre za izkušenega hrvaškega športnega novinarja, komentatorja in voditelja, znanega po prepoznavnem, energičnem in kreativnem pristopu k poročanju. Prav zato je dobra izbira za Survivor, saj zna držati tempo, razume tekmovalni pritisk in ob pravem trenutku pusti, da drama na poligonu govori sama zase. V sezoni, kjer lahko en napačen korak pomeni izgubljeno nagrado, en napačen stavek pa izgubljeno zavezništvo, je Boban tisti glas, ki igro drži skupaj tudi takrat, ko se tekmovalcem že pošteno maje pesek pod nogami.

Zakaj je 5. sezona vredna ogleda?

Ker ima vse, kar gledalci pri Survivorju iščejo: napetost, nepredvidljive odnose, težke odločitve, izločanja, fizične preizkušnje in tisti poseben trenutek, ko nekdo pred kamero zatrjuje, da "igra pošteno", gledalec pa že ve, da se pripravlja plan B. To je sezona za vse, ki radi gledate, kako se ljudje znajdejo zunaj udobja. Brez telefona, brez domače kuhinje, brez zasebnosti in brez možnosti, da bi po nerodnem pogovoru elegantno odšli v drugo sobo. Na otoku ni druge sobe. Je samo pesek, ekipa in kamera. Survivor zato ni samo tekmovanje v moči. Je tekmovanje v potrpežljivosti, prilagodljivosti in sposobnosti, da ostaneš dovolj koristen, dovolj priljubljen in dovolj nevaren, pa spet ne preveč nevaren.

Kje v Sloveniji gledati Survivor: Hrvaška?

Survivor: Hrvaška je za slovenske gledalce zanimiv predvsem zato, ker združuje regionalne obraze, znan format in napet tempo, ki dobro deluje za večerni ogled. 5. sezono lahko spremljate na VOYO, kjer najdete še vrsto ostalih resničnostnih šovov. Survivor ni oddaja, pri kateri se samo udobno naslonite in čakate na rezultat. To je oddaja, pri kateri boste hitro izbrali favorite, začeli sumiti v "preveč prijazne" tekmovalce in se zalotili, da ob izzivu razlagate, kako bi vi to naredili bolje. S kavča smo vsi nepremagljivi.

Zdaj je čas, da izbereš svoje pleme

Survivor: Hrvaška 5. sezona ima vse, kar mora imeti dobra sezona: močne tekmovalce, jasen konflikt, nepredvidljive odnose in dovolj napetosti, da boste hitro začeli navijati, sumiti in komentirati. Zelena ali rumena? Moč ali taktika? Iskrenost ali pametna igra? Odgovor bo prinesla sezona sama. Začni ogled 5. sezone Survivor: Hrvaška na VOYO in preveri, kdo bo zdržal do konca.