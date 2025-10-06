Svetli način
Tajkun: Vladana muči vprašanje, kdo je napadel Milo

Ljubljana, 06. 10. 2025 12.09 | Posodobljeno pred eno minuto

Kdo je napadel Milo? To je vprašanje, ki najbolj muči Vladana Simonovića iz serije Tajkun. Nad lastno preiskavo še ni obupal.

Na VOYO je na ogled druga sezona priljubljene serije Tajkun. Novi epizodi na VOYO prideta vsak petek in soboto.

Celotna poslovna struktura je napeta, medtem ko si Vladan počasi opomore od nenavadne ugrabitve. Policisti so Zvezdana pričakali na parkirišču, a on kmalu odide po svojega šefa. Sprejme ga družina - zaskrbljena bivša žena in hči, nato pa se začnejo poslovne igrice, da bi projekt deloval. "Morda tudi ti potrebuješ nekaj dni počitka, da se ohladiš," je Vladan rekel inšpektorju Nikoli.

Vladan Simonović
Vladan Simonović FOTO: POP TV

Dušan izve kruto resnico, Vladanov fokus pa je, da najde Milinega napadalca. V tem času imata Dušanova in Kostina pomočnika svoje načrte. Mila je odšla od doma, Rada in Vladan pa sta v paniki. Kosta Vladanu razkrije dobro novico, a na srečanju ga čaka neprijetno presenečenje. "Nisem te klical zaradi dela, Kosta," mu je rekel Vladan. Kdo je napadel Milo?

Odgovor na to vprašanje je znan v seriji Tajkun, ki je dostopna na VOYO.

tajkun serija voyo
