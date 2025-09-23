Svetli način
Taya Damjan razkriva kotičke Slovenije, ki jih še niste videli

Ljubljana, 23. 09. 2025 11.04 | Posodobljeno pred 31 minutami

POP TV
Na POP TV prihaja nova oddaja Moja Slovenija, v kateri bomo skupaj z voditeljico Tayo Damjan vsak torek pred oddajo 24UR raziskovali lepote naše države. V dvanajstih oddajah bo obiskala dvanajst slovenskih mest, raziskala njihove skrite kotičke, slikovite uličice in prisluhnila zgodbam domačinov.

"Moj snemalni dan se začne zelo zgodaj, a mi ni težko. Ekipa je vedno nasmejana in me pričaka s kavo," pravi voditeljica Taya Damjan, ki prve kraje že spoznava."Odkrivamo nove kotičke, srečujemo lokalne prebivalce in seveda okušamo njihove dobrote. Zadnjič sva s snemalcem pohitela, da sva si lahko privoščila najbolj slastne fige tega poletja. Medtem ko sva jih jedla, so naju drugi iskali," pove v smehu.

Voditeljica oddaje Moja Slovenija je Taya Damjan.
FOTO: POP TV

Oddaja Moja Slovenija, ki je nastala v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo, bo gledalce popeljala od poletnih destinacij, ki vabijo k sprostitvi in raziskovanju, do jesenske idile ter praznično okrašenih mest v decembru. Spoznali bomo lokalne običaje, kulinariko in celo vraže. Prva oddaja bo na sporedu že v torek, 30. septembra, pred oddajo 24UR na POP TV, ko se bomo odpravili na skrajni vzhod države, tik ob meji z Madžarsko – v Lendavo. Med drugim bomo obiskali razgledni stolp Vinarium, eno najbolj obiskanih turističnih znamenitosti v Prekmurju, ki omogoča razgled v štiri države, se sprehodili po mestu in pokramljali z domačini.

Taya pravi, da je z veseljem vstopila v vlogo voditeljice oddaje, saj ima zelo rada potovanja in se z družino vsako leto odpravijo na kakšno potovanje."Z družino radi raziskujemo Slovenijo in vedno znova me preseneti, koliko skritih kotičkov ponuja. Veseli me, da bom tokrat posebne zgodbe lahko delila tudi z gledalci POP TV," se oddaje veseli Taya in dodaja, da bomo ob ogledu zagotovo našli veliko idej za izlete, družinske počitnice in čudovite kraje, ki nas spomnijo, kako prekrasna je Slovenija.

4krogci
23. 09. 2025 11.34
+1
Jernej ni vec OK, pa je drug vstoču in posledicno nova karijera?? Je bla s Šilarjem ji ej uspelo bit manekenka, pol z Jernejem je bla samo "zena"....zdej pa spet nove vloge!
ODGOVORI
1 0
Da se mene pita..
23. 09. 2025 11.21
+1
Pa da vidimo ta kotiček.
ODGOVORI
1 0
knap11
23. 09. 2025 11.14
+1
Lepo, da ne predstavljajo in delajo reklamo zgolj za tujino ( tu mislim predvsem na Hrvaško) in so se potrudili kaj lepega posneti tudi po Sloveniji.
ODGOVORI
1 0
Slash
23. 09. 2025 11.13
+3
Najbolj antipatična ba ba kar jih je !
ODGOVORI
3 0
