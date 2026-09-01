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Tekmovalci 12. sezone MasterChef Slovenija v živo spremljali prvo oddajo

Ljubljana, 01. 09. 2026 21.04 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Eva Mavrič Tjaša Železen
Masterchef slovenija

Sinoči se je začela 12. sezona priljubljenega kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija. Prvo oddajo so si tekmovalci ogledali na velikem platnu v Odiseji. Tam smo bili tudi mi.

Odštevanja do nove sezone MasterChefa je konec. Prvo dejanje kulinaričnega boja so si tekmovalci ogledali skupaj. Velika večina se je na televiziji videla prvič.

"Jaz sem bila zelo živčna, sem prvič videla sebe na televiziji. To mi je bilo zelo nenavadno. Bila sem tudi zelo nervozna, ko sem podoživljala tiste trenutke," nam je povedala Karin Podboršek.

"Tudi meni se je bilo težko gledati prvič na televiziji in slišati svoj glas in razmišljati, kako izpadeš. Začetni trenutki, ko sem želel že začeti kuhati in da pokažem, kaj znam. To mi je bilo najtežje," pa je dejal Tilen Zonta.

Nekateri so bili z videnim zelo zadovoljni.

"Všeč sem si bil, dobro sem govoril. Boljše, kot sem si predstavljal," je dejal Tadej Oblak, Miha Blatnik pa je dodal: "Moram reči enako, še posebej, ko sem njega gledal."

Drugi so ob gledanju potočili kakšno kapljo znoja.

"Vroče nama je bilo, ko sva gledala, predvsem meni, ker sem bil v puloverju," se je spominjal Klemen Rutar:

"Bilo pa je zanimivo gledati na tem velikem zaslonu," je nadaljeval. Jure Brumen pa nam je povedal: "Jaz sem njega gledal, ker je sedel poleg mene."

"Meni so še enkrat šle kocine pokonci, ko sem podoživljala ta trenutek, ko sem prišla pogledat Iana," je dejala Sara Vrečko, Ian Polak Rožanc pa je dodal: "Po televiziji je tako noro, kot je bilo v živo."

Ne le nove izkušnje, v šovu so se rodila tudi tesna prijateljstva. Pomisleki ob prijavi za naslednjo sezono so zato odveč.

"Prijavite se!" svetujejo tekmovalci, prijavnice za 13. sezono pa najdete TUKAJ.

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