Tokrat so šov zapustila kar tri dekleta

Ljubljana, 26. 03. 2026 19.09 pred 20 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
Sanjski moški Hrvaške

Dan se je začel s pismi, ki so napovedala zmenke, sledila pa je koktajl zabava, na kateri so vse dobile priložnost za pogovore. Medtem ko so si nekatere želele časa na samem, so druge dvomile v iskrenost odnosov in motive svojih tekmic. Na zmenkih so se odprle resne teme, eno dekle pa se ni vrnilo z zmenka.

Nove epizode šova Sanjski moški Hrvaške bodo na VOYO ponovno na voljo od 5. aprila. 

Petar je priznal, da je pod pritiskom zaradi celotne situacije, medtem ko se je Karlo neposredno soočil z enim dekletom glede govoric o njenem življenju zunaj šova. Kljub njenemu prepričevanju je bilo zaupanje načeto. "Lahko rečem, da ji verjamem, a še malo bolj, da ji ne verjamem," je priznal Karlo, njun odnos pa se je končal z nenadnim razhodom in odhodom iz šova.

Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

V vili je kmalu zavladalo šokantno vzdušje, ko je prišla novica, da se eno dekle ne bo vrnilo z zmenka. Vrnitev druge je le potrdila – tekmovanje je zapustila še ena kandidatka. Večer je zaznamovalo tudi širjenje novih govoric, ki so dodatno zamajale zaupanje med vsemi. Karlo se je znašel v središču zgodb, ki jih je odločno zanikal, a dvomi so ostali. "Dekleta lahko govorijo, kar želijo, a jaz vem, da to ni res, in tukaj vidim, kdo mi verjame in kdo ne," je razočarano povedal. Medtem so odnosi s Petrom postajali vse bolj intenzivni. Eden izmed pogovorov je bil še posebej napet in odkrit, kot je Petar pojasnil: "Zelo intenziven, celo nekoliko grob."

Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Ko se je večer bližal koncu, je vse vodilo k še eni ceremoniji vrtnic. Vložek še nikoli ni bil večji – prostora je bilo le za tri polfinalistke. Petar je sprejel težko odločitev in eno dekle poslal domov, Karlo pa je po dolgem premisleku storil enako. Čustvena slovesa so zaznamovala konec večera, tekmovanje pa je vstopilo v samo zaključnico.

Pred sanjskima moškima je zdaj le še en korak do finala – a pred tem sledi srečanje z najbližjimi, ki bi lahko spremenilo vse.

Romanca gre proti vrhuncu
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Pred Karlom in Petrom sta največji odločitvi do zdaj. Tik pred samim zaključkom nas na VOYO čaka kratek premor, nove epizode pa se vračajo v nedeljo, 5. aprila, ko se začne finalni teden in razplet, ki smo ga vsi čakali. Predvajanje na POP TV se nadaljuje po ustaljenem urniku.

sanjski moški hrvaške pop tv voyo
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

TvojPrijatelj
26. 03. 2026 19.29
Tista ki najboljše pofafa, tista bo zmagala, vedno je tako.
bibaleze
