Tokrat so šov zapustila kar tri dekleta

Petar je priznal, da je pod pritiskom zaradi celotne situacije, medtem ko se je Karlo neposredno soočil z enim dekletom glede govoric o njenem življenju zunaj šova. Kljub njenemu prepričevanju je bilo zaupanje načeto. "Lahko rečem, da ji verjamem, a še malo bolj, da ji ne verjamem," je priznal Karlo, njun odnos pa se je končal z nenadnim razhodom in odhodom iz šova.

V vili je kmalu zavladalo šokantno vzdušje, ko je prišla novica, da se eno dekle ne bo vrnilo z zmenka. Vrnitev druge je le potrdila – tekmovanje je zapustila še ena kandidatka. Večer je zaznamovalo tudi širjenje novih govoric, ki so dodatno zamajale zaupanje med vsemi. Karlo se je znašel v središču zgodb, ki jih je odločno zanikal, a dvomi so ostali. "Dekleta lahko govorijo, kar želijo, a jaz vem, da to ni res, in tukaj vidim, kdo mi verjame in kdo ne," je razočarano povedal. Medtem so odnosi s Petrom postajali vse bolj intenzivni. Eden izmed pogovorov je bil še posebej napet in odkrit, kot je Petar pojasnil: "Zelo intenziven, celo nekoliko grob."

Ko se je večer bližal koncu, je vse vodilo k še eni ceremoniji vrtnic. Vložek še nikoli ni bil večji – prostora je bilo le za tri polfinalistke. Petar je sprejel težko odločitev in eno dekle poslal domov, Karlo pa je po dolgem premisleku storil enako. Čustvena slovesa so zaznamovala konec večera, tekmovanje pa je vstopilo v samo zaključnico.

Pred sanjskima moškima je zdaj le še en korak do finala – a pred tem sledi srečanje z najbližjimi, ki bi lahko spremenilo vse.