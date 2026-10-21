Tom Hanks v filmu, ki je ganil milijone: Kaj storiti, ko pravica zgreši cilj?

Kaj če bi človek, obsojen na smrt, vedel nekaj, česar ne razume nihče drug? In kaj, če bi prav zaporniški pazniki prvi spoznali, da resnica ni vedno takšna, kot se zdi? To je izhodišče filma, ki je že več kot četrt stoletja med najbolj prepoznavnimi filmskimi priredbami del Stephena Kinga.

Tom Hanks kot paznik, ki začne dvomiti o vsem

Tom Hanks kot Paul Edgecomb FOTO: VOYO

Zgodba nas popelje v zapor v ameriški Louisiani v 30. letih prejšnjega stoletja. Tom Hanks igra Paula Edgecomba, paznika na oddelku za obsojence na smrt, kjer zadnji hodnik do električnega stola zaradi zelenih tal imenujejo zelena milja. Paul je vajen težkih odločitev in ljudi, ki so tik pred koncem življenja. Toda prihod Johna Coffeyja, nenavadno velikega in presenetljivo nežnega zapornika, spremeni njegovo razumevanje sveta. Coffey je obsojen za grozljiv zločin, vendar njegovo vedenje ne ustreza podobi človeka, kakršnega bi pričakovali za takšno dejanje. Še bolj osupljivo je, da ima skrivnosten dar, ki ga ni mogoče preprosto razložiti. Paul se znajde pred vprašanjem, ki presega zaporniška pravila: Kaj storiti, ko se zdi, da je pravica zgrešila cilj?

Michael Clarke Duncan je ustvaril nepozabnega Johna Coffeyja

Michael Clarke Duncan kot John Coffey FOTO: VOYO

Čeprav film vodi Tom Hanks, je ena njegovih največjih posebnosti prav Michael Clarke Duncan v vlogi Johna Coffeyja. Njegov lik je na prvi pogled mogočen in zastrašujoč, a se za zunanjostjo skriva človek z izjemno nežnostjo in ranljivostjo.

Duncan je za vlogo prejel nominacijo za oskarja za najboljšega stranskega igralca. Prav nasprotje med njegovo fizično močjo in dobroto lika je eden od razlogov, da Coffey ostaja tako nepozaben filmski junak. Ob Hanksu in Duncanu nastopajo še David Morse kot paznik Brutus Howell, Bonnie Hunt kot Paulova žena Jan, James Cromwell kot upravnik Hal Moores ter Sam Rockwell kot nevarni zapornik William Wild Bill Wharton. Pomembno vlogo ima tudi Doug Hutchison kot kruti paznik Percy Wetmore. Vsak od njih prispeva k napetosti in moralnim dilemam zgodbe.

Zanimivost s snemanja: drobna miš je postala prava zvezda

Med najbolj prikupnimi liki filma je miš po imenu gospod Jingles, ki postane nepričakovan vir topline sredi temačnega zaporniškega okolja. Za snemanje so uporabili 15 miši, ki so jih več mesecev urili za različne trike. Nekateri prizori so bili zato precej zahtevnejši, kot je videti na zaslonu. In še ena zanimivost: v prizoru, v katerem se Tom Hanks obriše po suknjiču, igralec ni zgolj odigral reakcije. Miš naj bi na njem zares pustila svoj podpis. Majhna podrobnost, ki je ob resni in čustveno zahtevni zgodbi poskrbela za precej bolj vsakdanji trenutek na snemanju.

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Zelena milja VOYO

Zelena milja V.H.

Zelena milja VOYO







Stephen King naj bi bil nad priredbo še posebej navdušen

Film je režiral Frank Darabont, ki je po Kingovem delu posnel tudi kultni film Kaznilnica odrešitve (The Shawshank Redemption, 1994). Tudi Zelena milja temelji na Kingovi knjižni predlogi, vendar združuje zaporniško dramo z elementi nadnaravnega in fantazije. King je film označil za najbolj zvesto priredbo svojega dela. Takšna pohvala je še posebej zanimiva pri zgodbi, ki zahteva ravnotežje med kruto stvarnostjo, skrivnostjo in čustveno močjo literarne predloge.

Štiri nominacije za oskarja in ocena, ki govori sama zase

Zelena milja ni ostala zgolj pri priljubljenosti med gledalci. Na podelitvi oskarjev leta 2000 je prejela štiri nominacije: za najboljši film, najboljšega stranskega igralca za Michaela Clarkeja Duncana, prirejeni scenarij in zvok. Na IMDb ima film oceno 8,6/10 in se uvršča med visoko ocenjene filme na platformi. Njegova moč ni le v skrivnostnem zapletu, temveč tudi v vprašanjih, ki jih odpira: Ali lahko človeka sodimo samo po njegovih dejanjih? Kako prepoznamo nedolžnost? Kaj pomeni ohraniti človečnost, ko smo soočeni s trpljenjem?

Film, ki ostane s tabo še dolgo po koncu

Film Zelena milja traja približno tri ure in deset minut, a si vzame čas za razvoj likov, odnose in moralne dileme. To ni le zgodba o zaporu in smrtni kazni, temveč tudi o sočutju, krivici, upanju in čudežih, ki se lahko pojavijo tam, kjer jih najmanj pričakujemo. Če filma še niste videli, vas čaka ena najbolj prepoznavnih vlog Toma Hanksa in zgodba, ki se ne zanaša zgolj na presenečenja, ampak predvsem na čustveni učinek. Če ga poznate, pa je lahko ponovni ogled priložnost, da v njej opazite podrobnosti, ki ste jih prvič spregledali. Privoščite si čas zase in si film Zelena milja oglejte na VOYO.

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