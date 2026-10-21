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Tom Hanks v filmu, ki je ganil milijone: Kaj storiti, ko pravica zgreši cilj?

21. 10. 2026 07.00 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
M.M.
Zelena milja

Tom Hanks, velikan z nadnaravnim darom in zapor, v katerem se dogaja nekaj, kaj je nemogoče pojasniti. Zelena milja je eden najbolj cenjenih filmov Toma Hanksa in vsekakor prepriča z izvirno zgodbo, na katero gledalci ne pozabijo zlahka. Na IMDb se film ponaša z visoko oceno 8,6/10 in spada med filme, ki jim čas ne pride do živega. Film je še vedno briljanten!

Kaj če bi človek, obsojen na smrt, vedel nekaj, česar ne razume nihče drug? In kaj, če bi prav zaporniški pazniki prvi spoznali, da resnica ni vedno takšna, kot se zdi? To je izhodišče filma, ki je že več kot četrt stoletja med najbolj prepoznavnimi filmskimi priredbami del Stephena Kinga.

Tom Hanks kot paznik, ki začne dvomiti o vsem

Tom Hanks kot Paul Edgecomb
Tom Hanks kot Paul Edgecomb
FOTO: VOYO

Zgodba nas popelje v zapor v ameriški Louisiani v 30. letih prejšnjega stoletja. Tom Hanks igra Paula Edgecomba, paznika na oddelku za obsojence na smrt, kjer zadnji hodnik do električnega stola zaradi zelenih tal imenujejo zelena milja.

Paul je vajen težkih odločitev in ljudi, ki so tik pred koncem življenja. Toda prihod Johna Coffeyja, nenavadno velikega in presenetljivo nežnega zapornika, spremeni njegovo razumevanje sveta. Coffey je obsojen za grozljiv zločin, vendar njegovo vedenje ne ustreza podobi človeka, kakršnega bi pričakovali za takšno dejanje. Še bolj osupljivo je, da ima skrivnosten dar, ki ga ni mogoče preprosto razložiti.

Paul se znajde pred vprašanjem, ki presega zaporniška pravila: Kaj storiti, ko se zdi, da je pravica zgrešila cilj?

Michael Clarke Duncan je ustvaril nepozabnega Johna Coffeyja

Michael Clarke Duncan kot John Coffey
Michael Clarke Duncan kot John Coffey
FOTO: VOYO

Čeprav film vodi Tom Hanks, je ena njegovih največjih posebnosti prav Michael Clarke Duncan v vlogi Johna Coffeyja. Njegov lik je na prvi pogled mogočen in zastrašujoč, a se za zunanjostjo skriva človek z izjemno nežnostjo in ranljivostjo.

Ali lahko človeka sodimo samo po njegovih dejanjih? Kako prepoznamo nedolžnost? Kaj pomeni ohraniti človečnost, ko smo soočeni s trpljenjem?

Duncan je za vlogo prejel nominacijo za oskarja za najboljšega stranskega igralca. Prav nasprotje med njegovo fizično močjo in dobroto lika je eden od razlogov, da Coffey ostaja tako nepozaben filmski junak.

Ob Hanksu in Duncanu nastopajo še David Morse kot paznik Brutus Howell, Bonnie Hunt kot Paulova žena Jan, James Cromwell kot upravnik Hal Moores ter Sam Rockwell kot nevarni zapornik William Wild Bill Wharton. Pomembno vlogo ima tudi Doug Hutchison kot kruti paznik Percy Wetmore. Vsak od njih prispeva k napetosti in moralnim dilemam zgodbe.

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Zanimivost s snemanja: drobna miš je postala prava zvezda

Med najbolj prikupnimi liki filma je miš po imenu gospod Jingles, ki postane nepričakovan vir topline sredi temačnega zaporniškega okolja. Za snemanje so uporabili 15 miši, ki so jih več mesecev urili za različne trike. Nekateri prizori so bili zato precej zahtevnejši, kot je videti na zaslonu.

In še ena zanimivost: v prizoru, v katerem se Tom Hanks obriše po suknjiču, igralec ni zgolj odigral reakcije. Miš naj bi na njem zares pustila svoj podpis. Majhna podrobnost, ki je ob resni in čustveno zahtevni zgodbi poskrbela za precej bolj vsakdanji trenutek na snemanju.

Stephen King naj bi bil nad priredbo še posebej navdušen

Film je režiral Frank Darabont, ki je po Kingovem delu posnel tudi kultni film Kaznilnica odrešitve (The Shawshank Redemption, 1994). Tudi Zelena milja temelji na Kingovi knjižni predlogi, vendar združuje zaporniško dramo z elementi nadnaravnega in fantazije.

King je film označil za najbolj zvesto priredbo svojega dela. Takšna pohvala je še posebej zanimiva pri zgodbi, ki zahteva ravnotežje med kruto stvarnostjo, skrivnostjo in čustveno močjo literarne predloge.

Štiri nominacije za oskarja in ocena, ki govori sama zase

Zelena milja je eden najbolj cenjenih filmov Toma Hanksa. Film ima na IMDb visoko oceno 8,6/10 in vsekakor prepriča z izvirno zgodbo.

Zelena milja ni ostala zgolj pri priljubljenosti med gledalci. Na podelitvi oskarjev leta 2000 je prejela štiri nominacije: za najboljši film, najboljšega stranskega igralca za Michaela Clarkeja Duncana, prirejeni scenarij in zvok.

Na IMDb ima film oceno 8,6/10 in se uvršča med visoko ocenjene filme na platformi. Njegova moč ni le v skrivnostnem zapletu, temveč tudi v vprašanjih, ki jih odpira: Ali lahko človeka sodimo samo po njegovih dejanjih? Kako prepoznamo nedolžnost? Kaj pomeni ohraniti človečnost, ko smo soočeni s trpljenjem?

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Film, ki ostane s tabo še dolgo po koncu

Film Zelena milja traja približno tri ure in deset minut, a si vzame čas za razvoj likov, odnose in moralne dileme. To ni le zgodba o zaporu in smrtni kazni, temveč tudi o sočutju, krivici, upanju in čudežih, ki se lahko pojavijo tam, kjer jih najmanj pričakujemo.

Če filma še niste videli, vas čaka ena najbolj prepoznavnih vlog Toma Hanksa in zgodba, ki se ne zanaša zgolj na presenečenja, ampak predvsem na čustveni učinek. Če ga poznate, pa je lahko ponovni ogled priložnost, da v njej opazite podrobnosti, ki ste jih prvič spregledali.

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Razlagalnik

Električni stol je naprava za usmrtitev, pri kateri se obsojenca usmrti s pomočjo električnega toka visoke napetosti. Razvili so ga v ZDA v poznem 19. stoletju kot domnevno bolj human način usmrtitve v primerjavi z obešanjem. Čeprav je bil skozi večino 20. stoletja prevladujoča metoda smrtne kazni v številnih ameriških zveznih državah, se je njegova uporaba v zadnjih desetletjih drastično zmanjšala.

Stephen King je eden najbolj prepoznavnih in plodovitih ameriških pisateljev sodobnega časa, ki je zaslovel predvsem s svojimi deli na področju grozljivk, nadnaravne fikcije, napetih trilerjev in znanstvene fantastike.

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Zelena milja Tom Hanks smrtna kazen
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