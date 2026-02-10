Top kriminalke na VOYO: smrtonosne igre, hladnokrvni umori in zarote

Kriminalke so že desetletja eden najbolj priljubljenih žanrov, saj združujejo napetost, skrivnosti, moralne dileme in tisti neulovljivi adrenalin, ki gledalca drži na robu stola. Od resničnih zločinov, ki so pretresli svet, do izmišljenih zarot, ki se zdijo nevarno prepričljive, kriminalni filmi razkrivajo temno plat družbe, kjer je resnica pogosto skrita pod plastmi laži, interesov in nevarnih povezav. Prav zato jim tako radi sledimo: ker nikoli ne vemo, kdo laže, kdo lovi koga in komu lahko sploh zaupamo. V nadaljevanju predstavljamo sedem napetih kriminalnih filmov na VOYO, ki jih preprosto morate dodati na svoj seznam.

Sneg je snežno bel FOTO: VOYO

PEPEL JE SNEŽNO BEL (Jiang hu er nu), 2018 Igrajo: Tao Zhao, Fan Liao, Zheng Xu, Casper Liang V kriminalni sagi, umeščeni v sodobno Kitajsko, režiserjeva muza in žena Tao Zhao igra odločno žensko, predano svojemu mafijskemu ljubimcu. Qiao je zaljubljena v Bina, lokalnega gangsterja. Ko Bina napade skupina nasilnežev na motorjih, ga Qiao reši pred smrtjo. Po prihodu policistov Qiao prevzame krivdo in nekaj let pozneje se po vrnitvi iz zapora znova odpravi iskat Bina, da bi nadaljevala tam, kjer sta nekoč končala. KUBANSKIH PET (Wasp Network), 2019 Igrajo: Penélope Cruz, Edgar Ramírez, Gael García Bernal, Ana de Armas Kubanskih pet je film o petih kubanskih političnih zapornikih, obsojenih vohunjenja v ZDA. Rene Gonzalez, kubanski pilot, ugrabi letalo in pobegne v Miami, kjer si ustvari novo življenje. Sledi mu skupina prestopnikov, ki oblikujejo obveščevalno mrežo, da bi infiltrirali organizacije, ki so proti Fidelu Castru in so odgovorne za teroristične napade na otoku.

CAPOTE (Capote), 2005 Igrajo: Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener, Clifton Collins Jr., Chris Cooper V filmu spremljamo življenjsko zgodbo pisatelja Trumana Capoteja. Philip Seymour Hoffman je za njegovo upodobitev zasluženo prejel oskarja. Truman se leta 1959 odloči raziskati ozadje brutalnega umora družine Clutter. Odloči se preizkusiti svojo dolgoletno teorijo, da je v rokah pravega pisatelja resnična zgodba prav tako zanimiva kot izmišljena. Odpravi se v mesto zloglasnega zločina in se sreča z morilcem. Tako nastane ena njegovih najbolj znanih knjig, Hladnokrvno. FARGO (Fargo), 1996 Igrajo: William H. Macy, Frances McDormand, Steve Buscemi, Peter Stormare Zgodba nas popelje v ameriško mestece Fargo, kjer spoznamo prodajalca avtomobilov Jerryja Lundegaarda. Jerry ima denarne težave, zato si izmisli načrt, kako bi prišel do denarja. Najame dva možakarja, ki naj bi mu ugrabila ženo in od njenega bogatega očeta zahtevala visoko odkupnino. Toda njihov načrt se izjalovi, ko začneta možakarja puščati za seboj krvavo sled in umore začne preiskovati noseča policistka Marge.

Hiša Gucci FOTO: VOYO

HIŠA GUCCI (House of Gucci), 2021 Igrajo: Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, Salma Hayek Ljubezen, glamur, dekadenca, izdajstvo, maščevanje in nazadnje ... umor! Kriminalno dramo je navdihnila resnična zgodba družinskega imperija italijanske modne hiše Gucci, ki je bila polna škandalov. V poznih 70. letih se v družini Gucci začne niz napetih preobratov. Brata Aldo in Rodolfo vodita modni imperij, a ambicije, skriti interesi in rivalstva vrejo pod površjem. Ko se v igro vplete še odločna Patrizia, Mauriziovo življenje in poslovna pot zavijeta na nevarno pot, kjer se glamur počasi prevesi v mračne spletke.

NEVARNI TRIKOTNIK (Out of the Blue), 2022 Igrajo: Diane Kruger, Ray Nicholson, Hank Azaria, Gia Crovatin V kriminalni drami Nevarni trikotnik se Connorjevo dolgočasno življenje po srečanju z zapeljivo starejšo žensko obrne na glavo. Connor po prestani zaporni kazni poskuša začeti znova, ko nekega dne spozna zapeljivo Marilyn. Strastna afera z nesrečno poročeno žensko ga hitro potegne v nevarno igro, kjer ljubezen postane smrtonosna – bo pristal na njen drzni načrt umora?

