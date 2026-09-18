Umori Reinerjevih - primer, ki je pretresel Hollywood

Hollywood pozna številne zgodbe o slavi, uspehu in družinskih dramah. Toda primer Reinerjevih je bil drugačen. Smrt enega najbolj prepoznavnih ameriških režiserjev in njegove žene je v nekaj urah postala kriminalna zgodba, v središču katere se je znašel njun sin Nick.

Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo? FOTO: Fox Entertainment Group

Družinska tragedija, ki je pretresla Hollywood

Rob Reiner je bil veliko več kot igralec. Kot režiser, producent in scenarist je soustvaril nekatere najbolj prepoznavne filme ameriške kinematografije, med njimi tudi filma Ko je Harry srečal Sally in Zadnji dobri možje. Njegova žena Michele Singer Reiner je bila fotografinja in producentka. Skupaj sta imela tri otroke. Decembra 2025 se je njuno družinsko življenje končalo na najbolj tragičen način. Rob in Michele sta bila 14. decembra najdena mrtva v svojem domu v losangeleški četrti Brentwood. Mrliška lista sta kot vzrok smrti navedla več poškodb, povzročenih z nožem. Kmalu zatem so oblasti aretirale njunega sina Nicka Reinerja.

V središču preiskave se je znašel njun sin

Nick Reiner je bil obtožen umora svojih staršev. Tožilstvo ga je pozneje obtožilo dveh umorov prve stopnje, v obtožnici pa so bile navedene tudi posebne okoliščine, med drugim domnevno čakanje v zasedi in uporaba noža. Nick je krivdo zanikal.

Toda primer je hitro postal bolj zapleten od vprašanja, kdo je bil osumljenec. V ospredje so prišli njegovi problemi z zasvojenostjo in duševnim zdravjem ter dogajanje v tednih pred smrtjo njegovih staršev. Kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati družinskega doma? Kaj se je zgodilo zadnje dni pred umoroma? Katera vprašanja so ostala odprta? Prav s temi vprašanji se ukvarja dokumentarec Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo? (TMZ Investigates: The Reiner Murders: What Really Happened, 2026), ki primer pogleda skozi rekonstrukcijo dogodkov, pričevanj in informacij, ki so se pojavile med preiskavo.

Kaj se je dogajalo v tednih pred umoroma?

Dokumentarec Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo? se osredotoča tudi na Nickovo stanje pred tragedijo. Po informacijah, ki jih je objavil TMZ, je bil Nick okoli leta 2020 diagnosticiran s shizoafektivno motnjo. TMZ-jevi viri trdijo, da je bil približno mesec dni pred umoroma stabilen, nato pa naj bi prišlo do spremembe zdravil. Po njihovih navedbah se je njegovo vedenje po tem dogodku začelo hitro spreminjati. Gre za navedbe virov, ki jih je objavil TMZ, in ne pravnomočne ugotovitve sodišča. Prav vprašanje, kaj se je dogajalo z Nickom v obdobju pred tragedijo in kako je njegovo stanje vplivalo na dogodke, je eden od ključnih elementov dokumentarca.

Rob Reiner, Michele Reiner, Romy Reiner in Nick Reiner FOTO: Profimedia

Bi bilo mogoče tragedijo preprečiti?

To je eno najbolj neprijetnih vprašanj celotnega primera. Po navedbah TMZ naj bi bila družina v obdobju pred umoroma zaskrbljena zaradi Nickovega vedenja. Dokumentarec odpira vprašanje, ali so bile spremembe v njegovem vedenju dovolj očitne, da bi lahko kdo pravočasno ukrepal. Kaj so ljudje dejansko vedeli in katere odločitve so bile sprejete na podlagi takrat razpoložljivih informacij? Dokumentarec ne ponuja le rekonstrukcije samega zločina, temveč poskuša sestaviti širšo sliko družine in dogodkov, ki so privedli do tragedije.

Primer je postal pravna bitka

Medtem ko se je javnost spraševala o motivu in okoliščinah umorov, se je začel razvijati tudi zapleten sodni primer. Nick Reiner je bil obtožen dveh umorov prve stopnje in je ostal v priporu brez možnosti varščine. Njegova obramba je med drugim nakazovala možnost obrambe zaradi neprištevnosti, pri čemer končni odgovor še ni bil podan. Dodatno pravno vprašanje je predstavljal družinski sklad. Nick želi priti do približno 1,5 milijona dolarjev sredstev, ki so mu jih starši namenili v skladu, da bi s tem lahko financiral svojo obrambo. Primer pa se zaplete zaradi kalifornijskega pravila, ki lahko osebi prepreči finančno korist od premoženja žrtve, če je bila spoznana za krivo namernega umora.

Nick Reiner FOTO: Profimedia

Primer je še vedno odprt

Prav zato naslov dokumentarca Kaj se je zares zgodilo? ostaja tako aktualen. 15. septembra 2026 je prišlo do novega pomembnega premika. Tožilstvo je sporočilo, da v primeru proti Nicku Reinerja ne bo zahtevalo smrtne kazni. Če bo spoznan za krivega, mu po navedbah tožilstva grozi dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. Nick je še vedno obtožen, ne pa pravnomočno obsojen, sojenje pa naj se predvidoma ne bi začelo pred letom 2027. To pomeni, da številna vprašanja o primeru še niso dobila dokončnega odgovora.

Kaj je pripeljalo do tragične noči? Kakšno je bilo Nickovo stanje? Kaj se je dogajalo v družini? In katere informacije bodo postale pomembne, ko bo primer prišel pred sodišče?

Dokumentarec išče odgovore tam, kjer se je začela prava zgodba

Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo? ne govori le o dveh umorih. V ospredje postavlja tudi družino, ki je za hollywoodskim bliščem živela precej bolj zapleteno življenje, kot ga je bilo mogoče videti od zunaj. Gre za zgodbo o slavnem očetu, družini, težavah, ki so se stopnjevale, in dogodku, ki je v nekaj urah popolnoma spremenil življenje celotne družine. Vsekakor primer Reinerjevih še vedno ostaja brez enostavnega odgovora.

Kje gledati dokumentarec Umori Reinerjevih?

Dokumentarec Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo? je na voljo na VOYO. Če vas zanimajo aktualni resnični primeri kriminala, rekonstrukcije odmevnih zločinov in zgodbe, pri katerih se vprašanja nadaljujejo tudi po aretaciji osumljenca, dokumentarec ponuja podroben pogled v primer, ki je pretresel Hollywood.