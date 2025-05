V kuhinji chefa Jorga bo kuhal komaj 12-letni Bor

Žirantom je ob prijavi v šov predlagal svoja popolna recepta za zajtrk in kosilo. Le katera jed je bolj navdušila Jorga in jo bo Bor zdaj imel priložnost predstaviti še širni Sloveniji? Seveda bo chef Jorg pripravil tudi nadgrajeno različico Borovega recepta.

Oddaja Mali šef: mala mal'ca je na sporedu vsako nedeljo ob 18.35 na POP TV

Bor je zaupal, da ima rad cvetačno juho in obožuje fuže s tartufi, lazanje ter po dunajsko ocvrto vse, kar se ocvreti da. Najbolj priljubljeni družinski recepti so musaka, baklava, sataraš, džuveč in še marsikaj, sicer pa mu je pri kuhanju najbolj všeč, ko uspe, kot pravi, "iz sestavin, ki so namenjene za nekaj drugega, pripraviti nekaj tretjega".