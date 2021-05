V zakulisju snemanja oddaje Zadovoljna

Že sedmi teden zapored na POP TV spremljamo dinamične oddaje Nasmeh zdravju, Dom in vrt in Zadovoljna, ki jih vodijo stari znanci televizijskih zaslonov Anja Markovič, Taiji Tokuhisa in Nika Ambrožič Urbas. Prav z njo smo se podali v zakulisje fotografiranja oddaje Zadovoljna, ki je potekalo v sproščenem in prijetnem ambientu studia Lia, ki poleg prijetnega vzdušja ponuja raznolike storitve skrbi duha in telesa.

Zadovoljna pridobiva nov termin v nedeljo ob 18.20!

Prav to je tudi rdeča nit oddaje Zadovoljna, ki jo odslej spremljamo na POP TV z novim terminom – ob 18.20. Dan prej pa si je oddajo mogoče ogledati tudi na VOYO. Vodenje in soustvarjanje oddaje Zadovoljna je prevzela Nika Ambrožič Urbas, strokovnjakinja za modo in lepoto, svetovalka s stilom in kreativna direktorica različnih projektov modne ter lepotne industrije. Če smo jo dodobra spoznali kot mojstrico besed v šovu Zvezde plešejo, v oddaji skupaj z gledalci zasleduje pozitiven pristop k življenju in užitku, ki, kot pravi sama, si ga moramo znati privoščiti.

Nika Abrožič Urbas

Tudi ob ustvarjanju promocijskih fotografij za oddajo Zadovoljna je Nika neizmerno uživala in kot pravi, je bil studio Lia izjemen ambient za vsebine, ki jih vsako nedeljo ponuja gledalkam in gledalcem.

Hair&Make up: Boštjan Kovač

"Zame je bilo to eno najbolj prijetnih fotografiranj do zdaj. Znova sem imela priložnost sodelovati s fenomenalno fotografinjo Ano Gregorič, ki me vedno vrhunsko portretira. Z Ano sva že velikokrat sodelovali in vsakič znova me presneti s toplim, sproščenim pristopom. Del ekipe je bil tudi mojster ličenja Boštjan Kovač, ki je tudi sicer avtor mojega glamuroznega lepotnega videza v oddaji Zadovoljna. Za navdih pa je nenazadnje poskrbel tudi sam ambient. Vsak kotiček v Lia studiu je estetski, zato sem res uživala v poziranju!"

V tokratni epizodi oddaje Zadovoljna ne zamudite predstavitve desetih ključnih kosov oblačil in modnih dodatkov, s katerimi si lahko popolnoma preobrazite svojo pomladno garderobo. Z izbiro pravih stvari in z nekaj koraki lahko svojo kopalnico kar same spremenite v mini zen. Kako privlačna mojstrica ličenja skrbi za svoj obraz, s katerimi izdelki je lahko tudi vaša koža v samo nekaj minutah videti sijoča in kako svojo žensko lepoto poudarimo z enim kosom skrbno izbranega unikatnega nakita? Se vidimo v nedeljo, 16. maja, ob 18.20 na POP TV in dan prej na VOYO.