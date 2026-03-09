Naslovnica
Velik preobrat v vili: Mislim, da nihče ne pričakuje tega, kar sledi

Ljubljana, 09. 03. 2026 11.01 pred 5 minutami 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Karlo

Napetost v vili narašča, ko se dekleta spopadajo z rivalstvom in zavrnitvami. Novi skupinski zmenki bodo ponudili priložnost za globlje spoznavanje, ki bi lahko vodilo do nepričakovanih romantičnih preobratov in preizkušnje prijateljskih vezi, kar obljublja dramatičen zaplet.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Dekleta čustev ne morejo več skrivati, zaradi naklonjenosti do Karla in Petra pa začnejo pokati tudi prijateljske vezi. Ena izmed deklet bo na lastni koži občutila zavrnitev in postala glavna tema pogovorov v hiši. Si je to zaslužila ali so druga dekleta vendarle pretiravala?

Tekmovalke
Tekmovalke
FOTO: VOYO

Čas je za nove skupinske zmenke. Eden od sanjskih igra bolj varno igro, medtem ko želi drugi bolje spoznati dekleta, ki so mu še vedno velika neznanka. Iskreni pogovori in skupne teme bodo enemu dekletu odprli vrata, ki jih ni pričakovala. Ko bosta ostala sama, bodo pogledi povedali več kot tisoč besed. "Mislim, da nihče ne pričakuje tega, kar sledi," bo dejala in razkrila, da svojih čustev ne bo več potiskala na stran. Za koga gre in s čim vse bodo postregli zmenki, si lahko ogledate v novi epizodi oddaje Sanjski moški Hrvaške.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Romanca gre proti vrhuncu
Sanjski moški Hrvaške
