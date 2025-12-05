Veselje z družinskimi filmi na VOYO za skupne trenutke

Iščete popoln film za vso družino? Na VOYO vas čaka izbor toplih, zabavnih in poučnih filmov, ki bodo navdušili vse generacije. Odkrijte zgodbe, ki združujejo in ustvarjajo nepozabne spomine.

Družinski večeri ob filmu so nekaj posebnega. To so trenutki, ko se zberemo skupaj, pozabimo na vse skrbi in se prepustimo zgodbam, ki nas nasmejijo, ganejo ali naučijo kaj novega. Na VOYO vas čaka bogata zbirka družinskih filmov, ki združujejo zabavo in toplino ter so primerni za vse generacije. Od čarobnih pustolovščin do smešnih komedij in srčnih zgodb – našli boste popolno izbiro za nepozaben večer v krogu najbližjih.

Kaj izbrati za današnji družinski filmski večer? Naj bo smešna komedija, napeta pustolovščina ali čarobna zgodba, ki nas popelje v drug svet? Pogovorite se z otroki, kaj jih najbolj pritegne in skupaj izberite film, ki bo sprožil smeh, vprašanja in zanimive pogovore še dolgo po tem, ko se zaslon ugasne. Dajemo vam nekaj predlogov, kako preživeti popoln družinski večer!

GAJIN SVET, slovenski film Igrajo: Tara Milharčič, Neža Smolinsky, Anže Gorenc, Sebastian Cavazza, Ajda Smrekar 11-letna Gaja je kot Pika Nogavička sodobnega časa – pogumna, neposredna, odločna, iskrena in srčna deklica, ki stvari rada vzame v svoje roke in se ne ustraši nobenih preprek. Živi z očetom Petrom in starejšo sestro Teo, saj se mama Nina pridruži organizaciji Zdravniki brez meja v Liberiji. Trije člani družine poskušajo znova ujeti ritem vsakdanjega življenja.

USTVARJALEC IGER (The Games Maker), argentinsko-kanadski film Igrajo: David Mazouz, Edward Asner, Joseph Fiennes, Tom Cavanagh Mladi Ivan odkrije strast do izumljanja namiznih iger. Ko zmaga na skrivnostnem tekmovanju, je njegova nagrada vstopnica v svet ugank, nevarnosti in čudežev. Temni Morodian ima skrivne načrte, nesreča Ivanovih staršev pa skriva več, kot se zdi. Bo Ivan skozi svet iger odkril resnico, ki presega domišljijo? MALA MORSKA DEKLICA (The Little Mermaid), ameriški film Igrajo: Poppy Drayton, William Moseley, Loreto Peralta, Shirley MacLaine Mala morska deklica je domišljijska pustolovščina, v kateri babica Eloise svojima vnukinjama pripoveduje nenavadno zgodbo, ki se spremeni v resničnost. V preteklosti mladi novinar Cam in njegova nečakinja Elle odkrijeta ujeto morsko deklico Elizabeth, ki jo je zlobni čarovnik zaprl v stekleni akvarij. Odločena sta, da jo bosta rešila iz njegovih krempljev.

LASSIE (Lassie - Eine Abentueurliche Reise), nemški film Igrajo: Nico Marischka, Sebastian Bezzel, Anna Maria Mühe, Bella Bading Srčna zgodba Lassie o nerazdružljivem prijateljstvu med fantom in njegovim psom škotskim ovčarjem temelji na znanem romanu angleškega pisatelja Erica Knighta. Fant po imenu Florian se ne more sprijazniti z ločitvijo od svojega najboljšega štirinožnega prijatelja, potem ko se mora njegova družina od njega ločiti. Oba se močno trudita, da bosta znova skupaj.

OTOK DELFINOV (Dolphin Island), bahamski film Igrajo: Tyler Jade Nixon, Peter Woodward, Aaron Burrows, Bob Bledsoe Po izgubi staršev najstnica Annabel živi skupaj z dedkom Jonahom. Ko ni v šoli, deklica pomaga dedku na ribiški ladji, pogosto pa jima dela družbo delfinka Mitzy. Ko prispeta Annabelina stara starša iz New Yorka, jo nameravata odpeljati s seboj, zato dekle ukrade motorni čoln in pobegne. Ko se znajde v smrtni nevarnosti, je njeno edino upanje Mitzy.

