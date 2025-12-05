Svetli način
Veselje z družinskimi filmi na VOYO za skupne trenutke

Ljubljana, 05. 12. 2025 09.48

VOYO
Iščete popoln film za vso družino? Na VOYO vas čaka izbor toplih, zabavnih in poučnih filmov, ki bodo navdušili vse generacije. Odkrijte zgodbe, ki združujejo in ustvarjajo nepozabne spomine.

Družinski večeri ob filmu so nekaj posebnega. To so trenutki, ko se zberemo skupaj, pozabimo na vse skrbi in se prepustimo zgodbam, ki nas nasmejijo, ganejo ali naučijo kaj novega. Na VOYO vas čaka bogata zbirka družinskih filmov, ki združujejo zabavo in toplino ter so primerni za vse generacije. Od čarobnih pustolovščin do smešnih komedij in srčnih zgodb – našli boste popolno izbiro za nepozaben večer v krogu najbližjih.

Gajin svet
Gajin svet FOTO: PRO PLUS

Kaj izbrati za današnji družinski filmski večer? Naj bo smešna komedija, napeta pustolovščina ali čarobna zgodba, ki nas popelje v drug svet? Pogovorite se z otroki, kaj jih najbolj pritegne in skupaj izberite film, ki bo sprožil smeh, vprašanja in zanimive pogovore še dolgo po tem, ko se zaslon ugasne.

Dajemo vam nekaj predlogov, kako preživeti popoln družinski večer!

GAJIN SVET, slovenski film

Igrajo: Tara Milharčič, Neža Smolinsky, Anže Gorenc, Sebastian Cavazza, Ajda Smrekar

11-letna Gaja je kot Pika Nogavička sodobnega časa – pogumna, neposredna, odločna, iskrena in srčna deklica, ki stvari rada vzame v svoje roke in se ne ustraši nobenih preprek. Živi z očetom Petrom in starejšo sestro Teo, saj se mama Nina pridruži organizaciji Zdravniki brez meja v Liberiji. Trije člani družine poskušajo znova ujeti ritem vsakdanjega življenja.

Ustvarjalec iger
Ustvarjalec iger FOTO: PRO PLUS

USTVARJALEC IGER (The Games Maker), argentinsko-kanadski film

Igrajo: David Mazouz, Edward Asner, Joseph Fiennes, Tom Cavanagh

Mladi Ivan odkrije strast do izumljanja namiznih iger. Ko zmaga na skrivnostnem tekmovanju, je njegova nagrada vstopnica v svet ugank, nevarnosti in čudežev. Temni Morodian ima skrivne načrte, nesreča Ivanovih staršev pa skriva več, kot se zdi. Bo Ivan skozi svet iger odkril resnico, ki presega domišljijo?

MALA MORSKA DEKLICA (The Little Mermaid), ameriški film

Igrajo: Poppy Drayton, William Moseley, Loreto Peralta, Shirley MacLaine

Mala morska deklica je domišljijska pustolovščina, v kateri babica Eloise svojima vnukinjama pripoveduje nenavadno zgodbo, ki se spremeni v resničnost. V preteklosti mladi novinar Cam in njegova nečakinja Elle odkrijeta ujeto morsko deklico Elizabeth, ki jo je zlobni čarovnik zaprl v stekleni akvarij. Odločena sta, da jo bosta rešila iz njegovih krempljev.

Lassie
Lassie FOTO: PRO PLUS

LASSIE (Lassie - Eine Abentueurliche Reise), nemški film

Igrajo: Nico Marischka, Sebastian Bezzel, Anna Maria Mühe, Bella Bading

Srčna zgodba Lassie o nerazdružljivem prijateljstvu med fantom in njegovim psom škotskim ovčarjem temelji na znanem romanu angleškega pisatelja Erica Knighta. Fant po imenu Florian se ne more sprijazniti z ločitvijo od svojega najboljšega štirinožnega prijatelja, potem ko se mora njegova družina od njega ločiti. Oba se močno trudita, da bosta znova skupaj.

Določene TV-vsebine si lahko prenesete na svojo mobilno napravo znotraj VOYO aplikacije in jih pogledate brez internetne povezave.

OTOK DELFINOV (Dolphin Island), bahamski film

Igrajo: Tyler Jade Nixon, Peter Woodward, Aaron Burrows, Bob Bledsoe

Po izgubi staršev najstnica Annabel živi skupaj z dedkom Jonahom. Ko ni v šoli, deklica pomaga dedku na ribiški ladji, pogosto pa jima dela družbo delfinka Mitzy. Ko prispeta Annabelina stara starša iz New Yorka, jo nameravata odpeljati s seboj, zato dekle ukrade motorni čoln in pobegne. Ko se znajde v smrtni nevarnosti, je njeno edino upanje Mitzy.

Oskrbnik
Oskrbnik FOTO: PRO PLUS

OSKRBNIK (Zookeeper), ameriški film

Igrajo: Kevin James, Rosario Dawson, Leslie Bibb, Ken Jeong

Živali v živalskem vrtu obožujejo Andrewa, ki pridno skrbi zanje. Da bi našel žensko zase, se odloči, da bo zapustil živalski vrt. Živali zato prekinejo molk in Andrewu odkrijejo svojo največjo skrivnost – lahko govorijo! Andrewu nudijo najboljše učne ure iz svojega rituala parjenja. Da bi mu pomagale najti sanjsko žensko, so živali pripravljene storiti in izreči vse.

NEKOČ DAVNO (Come Away), angleški film

Igrajo: David Oyelowo, Angelina Jolie, Reece Yates, Jordan Nash

Domišljijska zgodba o dveh najbolj priljubljenih likih iz literature – Petru Panu in Alici v čudežni deželi! Preden je Alica odšla v čudežno deželo in preden je Peter postal Pan, sta bila brat in sestra. Ko v tragični nesreči umre njun starejši brat, si prizadevata rešiti svoje starše iz spirale obupa, dokler se nazadnje nista prisiljena odločiti med domom in domišljijo.

Naj se vsa družina usede pred ekran in uživa v trenutkih, preživetih skupaj. Preverite širok izbor družinskih filmov na VOYO!

 

