Med vikendi vas bodo zabavale naše tri nove oddaje. Nasmeh zdravju v družbi Anje Markovič, ta nas bo ob sobotah ob 17:55 učila o zdravem načinu življenja. Takoj za njo Dom in vrt in Taiji Tokuhisa, ki bo poskrbel za dom in vrt. V nedeljo ob 17:30 pa se bomo izobraževali o vsem lepem z Niko Ambrožič Urbas v oddaji Zadovoljna.

