Voditelj nove oddaje o svojem najljubšem kotičku doma

Na POP TV prihaja nova oddaja Dom in vrt, v kateri bodo lastniki domov skupaj z voditeljem Tilnom Pusarjem iskali funkcionalne rešitve za njihove skrite kotičke, domove in vrtove.

"Ljudem pomagamo z njihovimi lastnimi idejami in mojimi ter lastnim delom narediti njihove kotičke božanske, za dušo in če jim kaj zmanjka, kakšen motiv, ideja ali pa ročna dela, jim pomagam in jih naučim delati. Ampak moramo delati sami, to je bistvo oddaje," je tik pred prvo oddajo povedal Tilen, ki se bo tako iz glasbenih, radijskih in producentskih vod preselil v domove vseh, ki bodo z njegovimi nasveti osvežili prostore. Med drugim nam je tudi zaupal, kateri kotiček njegovega doma mu je najbolj ljub.

Več v videu: