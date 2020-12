Voditelj težko pričakovanega Sanjskega moškega bo Peter Poles

Na POP TV prihaja nova oddaja in s tem nove dogodivščine, novi obrazi in novi zapleti. In kdo drug bi bil primeren za povezovanje takšnega šova kot eden in edini – Peter Poles. Znova bomo lahko spremljali simpatičnega voditelja, a tokrat v novi vlogi. Tokrat se bo predstavil kot voditelj novega resničnostnega šova Sanjski moški.

icon-expand Peter Poles bo vodil težko pričakovanega Sanjskega moškega. FOTO: POP TV

Peter Poles je do zdaj vodil že kar nekaj oddaj na POP TV, a pred njim je nov izziv. Peter se bo tokrat preizkusil kot voditelj resničnostnega šova Sanjski moški. In kakšna pričakovanja ima pred novimi dogodivščinami s Sanjskim moškim in dekleti, ki se bodo zanj borile? "Predvsem pričakujem dober nabor deklet, da bo naš Sanjski moški imel med kom izbirati. Da bo zanimiv izbor cvetlic, izmed katerih si bo potem izbral tisto pravo. Pričakujem pa tudi zanimivo oddajo, zanimive preizkušnje, čez katere bomo peljali našega Sanjskega moškega in dekleta, da bodo dobili priložnost, da se čim bolje spoznajo, in seveda da bo na koncu našel tisto pravo," je Peter povedal za 24ur.com.

Petrova vloga bo v novem šovu popolnoma drugačna, kot je bila v prejšnjih oddajah, v katerih smo ga spremljali. Poznamo ga kot zabavljača iz oddaje Slovenija ima talent ter iz Vid in Pero šova. Poznamo ga tudi kot malo bolj čustvenega, resnega voditelja, ki uresničuje želje, kot smo lahko videli v oddajahDan najlepših sanj. Zdaj pa bo njegova vloga malce drugačna. Tokrat prevzema vlogo Kupida in desne roke našega Sanjskega moškega. "Očitno bom 'wingman' (smeh) in glede na to, da sem malo starejši od Sanjskega moškega, mu lahko s kakšno izkušnjo pomagam," je o svoji novi vlogi povedal vedno nasmejani Poles ter dodal: "Verjamem, da bomo stvari postavili tako, da bomo na koncu dosegli poslanstvo, zaradi katerega smo tu."

Peter se začetka snemanja že izjemno veseli in pravi, da verjame, da bo oddaja izjemno zanimiva. "Na POP TV-ju smo vedno znali narediti kvalitetne in lepe oddaje, tudi take z nekim globljim smislom, in resnično upam, da bomo na koncu uspeli doseči tisto, zaradi česa smo tukaj. Da bo sanjski moški spoznal svojo sorodno dušo in da bo to začetek nečesa lepšega od oddaje same. Da bo po koncu oddaje prišel nek lep, nov začetek."