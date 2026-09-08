Voditeljica Dragana: Do svojih čustev sem zelo zaščitniška

Voditeljico ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria Dragano Mićalović smo vprašali, kako se v ljubezenskih vodah znajde sama. Kako bi se odrezala v takšnem šovu? Je romantična in verjame v ljubezen na prvi pogled ali je bolj pragmatična?

"Sem nekdo, ki je zelo zaščitniški do svojih čustev in svojega srca, in mislim oziroma vem, da nimam toliko poguma, da bi svoje slabosti in morda nekatere druge čustvene plati kazala pred kamerami," je priznala srbska igralka in se pošalila, da se bo raje držala svoje vloge voditeljice.

Dragana zase priznava, da je večni romantik. "Verjamem v ljubezen na prvi pogled in verjamem v ljubezen do konca življenja. Verjamem, da človek v vsem lahko najde ljubezen in da je ljubezen v vsem. In če vidite ljubezen, potem bo takšno tudi vaše življenje."