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Otok ljubezni Adria

Voditeljica Dragana: Do svojih čustev sem zelo zaščitniška

Ljubljana, 08. 09. 2026 07.00 pred 8 minutami 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Dragana Mićalović

Dragana Mićalović bo kmalu vstopila v čevlje voditeljice ljubezenskega šova, zato smo jo vprašali, kako bi se sama znašla v takšni avanturi. Priznala je, da se bo raje držala svoje vloge, saj da je do svojih čustev zelo zaščitniška. Kaj je še povedala simpatična srbska igralka?

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Voditeljico ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria Dragano Mićalović smo vprašali, kako se v ljubezenskih vodah znajde sama. Kako bi se odrezala v takšnem šovu? Je romantična in verjame v ljubezen na prvi pogled ali je bolj pragmatična?

Dragana Mićalović
Dragana Mićalović
FOTO: POP TV

"Sem nekdo, ki je zelo zaščitniški do svojih čustev in svojega srca, in mislim oziroma vem, da nimam toliko poguma, da bi svoje slabosti in morda nekatere druge čustvene plati kazala pred kamerami," je priznala srbska igralka in se pošalila, da se bo raje držala svoje vloge voditeljice.

Dragana zase priznava, da je večni romantik. "Verjamem v ljubezen na prvi pogled in verjamem v ljubezen do konca življenja. Verjamem, da človek v vsem lahko najde ljubezen in da je ljubezen v vsem. In če vidite ljubezen, potem bo takšno tudi vaše življenje."

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Kaj je Draganina televizijska sladka pregreha?

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