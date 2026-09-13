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Otok ljubezni Adria

Voditeljica Dragana tekmovalcem sporoča: Pisali boste zgodovino

Ljubljana, 13. 09. 2026 07.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Dragana Mićalović

Danes na VOYO prihaja prva epizoda težko pričakovanega ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria. Kaj voditeljica Dragana Mićalović vsem tekmovalcem, ki vstopajo v šov, polaga na srce? Odgovor je zaupala naši medijski hiši.

Dragana Mićalović
Dragana Mićalović
FOTO: POP TV
Otok ljubezni Adrian danes na VOYO.

Kaj na srce tekmovalcev, ki danes vstopajo v ljubezenski šov Otok ljubezni Adria, polaga voditeljica Dragana Mićalović? "Absolutno naj se prepustijo. Absolutno naj živijo. Naj gredo izključno za svojim občutkom in naj ne razmišljajo, kaj govorijo ljudje na drugi strani kamere, naj ne razmišljajo, kaj kdo govori na drugi strani televizije, zaslona, ampak naj se prepustijo svoji mladosti, naj se prepustijo svojemu trenutku in naj se prepustijo ljudem."

"Ste v vili, ki je videti noro. Vsi ste lepi, vsi ste mladi. Uživajte, eno samo življenje imate. Pisali boste zgodovino," je še dodala za naš medij. Ne zamudite začetka ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria danes ob 20. uri na VOYO in POP TV.

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