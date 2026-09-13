Voditeljica Dragana tekmovalcem sporoča: Pisali boste zgodovino

Otok ljubezni Adrian danes na VOYO.

Kaj na srce tekmovalcev, ki danes vstopajo v ljubezenski šov Otok ljubezni Adria, polaga voditeljica Dragana Mićalović? "Absolutno naj se prepustijo. Absolutno naj živijo. Naj gredo izključno za svojim občutkom in naj ne razmišljajo, kaj govorijo ljudje na drugi strani kamere, naj ne razmišljajo, kaj kdo govori na drugi strani televizije, zaslona, ampak naj se prepustijo svoji mladosti, naj se prepustijo svojemu trenutku in naj se prepustijo ljudem."

"Ste v vili, ki je videti noro. Vsi ste lepi, vsi ste mladi. Uživajte, eno samo življenje imate. Pisali boste zgodovino," je še dodala za naš medij. Ne zamudite začetka ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria danes ob 20. uri na VOYO in POP TV.

Bodite na tekočem z vsemi informacijami že pred začetkom: predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko uporabniki iOS prenesete TUKAJ in uporabniki Androidov TUKAJ.