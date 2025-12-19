VOYO ponuja najboljše evropske serije za maratonski ogled

VOYO ponuja pester nabor žanrov: vse od romantične kriminalke Vijolična kot morje, napete športne drame Vrnitev v igro in glasbene zgodbe Toma, do skrivnostne serije Umetnost prevar ter resnične kriminalne drame Za Eliso: Primer Claps. Dodajte še zgodovinsko uspešnico Sisi, čustveno epopejo Naša čudežna leta, razkošni Hotel Portofino, strastno zgodbo Globine strasti in provokativni Izhod, pa boste imeli popoln izbor za maratonski ogled ob dolgih večerih.
V nadaljevanju predstavljamo izbor desetih evropskih serij, ki so očarale gledalce po vsej Evropi in so na voljo za ogled na VOYO:
VIJOLIČNA KOT MORJE (Viola come il mare), italijanska nanizanka, 2022
Vijolična kot morje je serija o novinarki Violi Vitale, ki se iz Pariza preseli na Sicilijo. Ima posebno sposobnost zaznavanja čustev drugih, zato se pridruži inšpektorju Francescu Demirju pri reševanju zločinov in mračnih skrivnosti Palerma.
VRNITEV V IGRO (Fifteen-Love), angleška serija, 2023
Talentirana teniška igralka Justine se hitro vzpenja v svetu tenisa. Toda na odprtem prvenstvu Francije doživi tragedijo, ki konča njeno kariero in poruši njene sanje. Pet let pozneje se zdi, da so se njene rane zacelile, vendar se njen mir poruši, ko se domov vrne njen nekdanji trener Glenn, ki je z novim varovancem zmagal na slovitem teniškem turnirju. Ko Justine poda šokantno obtožbo proti Glennu, se v veličastnem svetu tenisa začnejo pojavljati laži, prevare in obupana prizadevanja za nadzor.
TOMA (Toma), srbska serija, 2021
Biografska serija o legendarnem srbskem pevcu Tomi Zdravkoviču, človeku, ki se ga ne spominjamo samo po njegovih pesmih in unikatnem načinu petja, ampak tudi kot izjemnega človeka po duši. Bil je definicija boema, šarmerja, očarljivca in gospoda. To je zgodba o duši.
UMETNOST PREVAR (Los artistas), španska nadaljevanka, 2023
Yago in Cata sta oba povezana z umetnostjo, da bi se izkopala iz rdečih številk, pa se odločita za umetnost prevar. Starinar in strokovnjakinja za umetnost se odločita, da bosta svoje znanje izkoristila za prodajo ponaredkov bogatim strankam.
ZA ELISO: PRIMER CLAPS (Per Elisa – Il caso Claps), italijanska nadaljevanka, 2023
Serija Za Eliso: Primer Claps rekonstruira enega najbolj pretresljivih kriminalnih primerov: umora Italijanke Elise Claps in Angležinje Heather Barnett. Kako sta prostorsko in časovno tako različna umora lahko povezana? Elisin brat Gildo je vztrajno iskal resnico ter se soočil z neučinkovito italijansko policijo in pravosodnim sistemom.
SISI (Sisi), nemška serija, 2021
Biografska serija Sisi se osredotoča na življenjsko zgodbo legendarne habsburške cesarice Elizabete, znane pod vzdevkom Sisi, ki se je zapisala v zgodovino.
NAŠA ČUDEŽNA LETA (Our Miracle Years), nemška serija, 2020
Odmevna nemška serija Naša čudežna leta spremlja pretresljivo in ganljivo zgodbo družine Wolf, ki se skuša postaviti nazaj na noge v povojni Nemčiji.
HOTEL PORTOFINO (Hotel Portofino), angleška serija, 2022
Zgodba, ki se dogaja v burnih 20. letih prejšnjega stoletja, spremlja britansko družino Ainsworth, ki vodi luksuzni hotel za petične goste na slikoviti italijanski rivieri. Hotel obratuje le nekaj tednov, a njegova solastnica in glavna gonilna sila Bella Ainsworth se mora že soočiti s kupom preglavic. Nima dovolj zaposlenih, primanjkuje ji denarja, njeni gostje pa so zahtevni in jim je težko ustreči. Poleg tega Bella skuša pomagati tudi svojemu ranjenemu sinu Lucianu in ovdoveli hčerki Alice po travmatičnih posledicah prve svetovne vojne. Medtem Bellin mož, zapravljivi aristokrat Cecil, razmišlja samo o tem, kako bi se dokopal do denarja za svoj potratniški življenjski slog. Bella bo kmalu odkrila, kako daleč je pripravljen iti njen mož, da bi si zagotovil bogastvo in status ... Serijo so med drugim snemali tudi v Rovinju, Reki in Opatiji na Hrvaškem.
IZHOD (Exit), norveška nanizanka , 2019
Štirje bogati in uspešni poslovneži iz zahodnega dela Osla živijo dvojno življenje. Na prvi pogled so dosegli vse, a nenehno iščejo izhod iz vsakdanjega življenja in poskušajo zapolniti praznino s hedonističnimi užitki in divjimi zabavami. Da bi ubežali vsakodnevnim obveznostim, pričakovanjem in družinskim dolžnostim, se zatekajo v skrivni svet droge, seksa in nasilja, pri čemer jih vodijo lastna moralna načela. Serija temelji na resničnih zgodbah iz življenja premožnih norveških vlagateljev. Govori o realnosti, ki se odvija pred našimi očmi, pa vendar ostaja nevidna.
GLOBINE STRASTI (Volver a Caer), mehiška serija, 2023
Zlata olimpijka, ljubljenka naroda, popolna žena – ali pač? Serija Globine strasti spremlja razburljivo zgodbo o Ani, z zlatom ovenčani olimpijski skakalki v vodo in narodni junakinji, ki je poročena s politikom, a se zaplete v strastno razmerje z glasbenikom Vicom.
Če želite razširiti svojo serijsko paleto in odkriti evropske dragulje, je VOYO vaša naslednja postaja. Vzemite si čas, udobno se namestite in dovolite, da vas te evropske serije popolnoma prevzamejo.
