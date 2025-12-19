VOYO ponuja najboljše evropske serije za maratonski ogled

Ne zamudi ničesar z VOYO! Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na VOYO e-novice in bodi vedno prvi, ki izve za nove filme, serije, oddaje, risanke in šport. Prejemal boš priporočila za vse, kar rad gledaš in druge zanimive ponudbe. Prijavi se zdaj in ne zamudi ničesar – tvoja najljubša vsebina te že čaka! Strinjam se s splošnimi pogoji in politiko zasebnosti. Prijavi se Prišlo je do napake. Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novice.

V nadaljevanju predstavljamo izbor desetih evropskih serij, ki so očarale gledalce po vsej Evropi in so na voljo za ogled na VOYO:

Vijolična kot morje FOTO: VOYO

VIJOLIČNA KOT MORJE (Viola come il mare), italijanska nanizanka, 2022 Vijolična kot morje je serija o novinarki Violi Vitale, ki se iz Pariza preseli na Sicilijo. Ima posebno sposobnost zaznavanja čustev drugih, zato se pridruži inšpektorju Francescu Demirju pri reševanju zločinov in mračnih skrivnosti Palerma. VRNITEV V IGRO (Fifteen-Love), angleška serija, 2023 Talentirana teniška igralka Justine se hitro vzpenja v svetu tenisa. Toda na odprtem prvenstvu Francije doživi tragedijo, ki konča njeno kariero in poruši njene sanje. Pet let pozneje se zdi, da so se njene rane zacelile, vendar se njen mir poruši, ko se domov vrne njen nekdanji trener Glenn, ki je z novim varovancem zmagal na slovitem teniškem turnirju. Ko Justine poda šokantno obtožbo proti Glennu, se v veličastnem svetu tenisa začnejo pojavljati laži, prevare in obupana prizadevanja za nadzor.

Toma FOTO: VOYO

TOMA (Toma), srbska serija, 2021 Biografska serija o legendarnem srbskem pevcu Tomi Zdravkoviču, človeku, ki se ga ne spominjamo samo po njegovih pesmih in unikatnem načinu petja, ampak tudi kot izjemnega človeka po duši. Bil je definicija boema, šarmerja, očarljivca in gospoda. To je zgodba o duši. UMETNOST PREVAR (Los artistas), španska nadaljevanka, 2023 Yago in Cata sta oba povezana z umetnostjo, da bi se izkopala iz rdečih številk, pa se odločita za umetnost prevar. Starinar in strokovnjakinja za umetnost se odločita, da bosta svoje znanje izkoristila za prodajo ponaredkov bogatim strankam. ZA ELISO: PRIMER CLAPS (Per Elisa – Il caso Claps), italijanska nadaljevanka, 2023 Serija Za Eliso: Primer Claps rekonstruira enega najbolj pretresljivih kriminalnih primerov: umora Italijanke Elise Claps in Angležinje Heather Barnett. Kako sta prostorsko in časovno tako različna umora lahko povezana? Elisin brat Gildo je vztrajno iskal resnico ter se soočil z neučinkovito italijansko policijo in pravosodnim sistemom.

Sisi FOTO: VOYO

SISI (Sisi), nemška serija, 2021 Biografska serija Sisi se osredotoča na življenjsko zgodbo legendarne habsburške cesarice Elizabete, znane pod vzdevkom Sisi, ki se je zapisala v zgodovino.

NAŠA ČUDEŽNA LETA (Our Miracle Years), nemška serija, 2020 Odmevna nemška serija Naša čudežna leta spremlja pretresljivo in ganljivo zgodbo družine Wolf, ki se skuša postaviti nazaj na noge v povojni Nemčiji. HOTEL PORTOFINO (Hotel Portofino), angleška serija, 2022 Zgodba, ki se dogaja v burnih 20. letih prejšnjega stoletja, spremlja britansko družino Ainsworth, ki vodi luksuzni hotel za petične goste na slikoviti italijanski rivieri. Hotel obratuje le nekaj tednov, a njegova solastnica in glavna gonilna sila Bella Ainsworth se mora že soočiti s kupom preglavic. Nima dovolj zaposlenih, primanjkuje ji denarja, njeni gostje pa so zahtevni in jim je težko ustreči. Poleg tega Bella skuša pomagati tudi svojemu ranjenemu sinu Lucianu in ovdoveli hčerki Alice po travmatičnih posledicah prve svetovne vojne. Medtem Bellin mož, zapravljivi aristokrat Cecil, razmišlja samo o tem, kako bi se dokopal do denarja za svoj potratniški življenjski slog. Bella bo kmalu odkrila, kako daleč je pripravljen iti njen mož, da bi si zagotovil bogastvo in status ... Serijo so med drugim snemali tudi v Rovinju, Reki in Opatiji na Hrvaškem.

Izhod FOTO: VOYO