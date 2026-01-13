Naslovnica
VOYO prinaša kultne klasike naše regije, ki so zaznamovale generacije

Ljubljana, 13. 01. 2026 08.53

Avtor:
VOYO
Rane

Balkanska kinematografija je skozi desetletja ustvarila filme, ki so postali več kot le uspešnice – postali so del kolektivnega spomina regije. Z močnimi zgodbami, prepoznavnim humorjem, surovo iskrenostjo in nepozabnimi liki ti filmi še danes nagovarjajo nove generacije gledalcev. Na VOYO vas čakajo kultni naslovi z vpogledom v našo zgodovino in družbo.

Filmi, kot so Rane, Lepe vasi lepo gorijo, Sivi kamion rdeče barve, Karavla in Maratonci tečejo častni krog, zaznamujejo izjemne igralske zasedbe, med katerimi izstopajo nekatera največja imena balkanskega filma. Njihove vloge so postale legendarne, dialogi ponarodeli, prizori pa še danes burijo čustva. Vsak od teh filmov na svoj način odseva duh časa, v katerem je nastal, hkrati pa ostaja presenetljivo aktualen tudi danes.

Določene TV-vsebine si lahko prenesete na svojo mobilno napravo znotraj VOYO aplikacije in jih pogledate brez internetne povezave.

Gre za zgodbe, ki so drzne, iskrene in pogosto brez olepševanja, a prav zato toliko bolj prepričljive. Če vas zanimajo filmi z značajem, močno igralsko energijo in pečatom regije, je ta izbor pravi poklon balkanski filmski dediščini:

Rane
Rane
FOTO: VOYO

RANE (Rane), srbska drama, 1998

Igrajo: Dragan Bjelogrlić, Predrag Manojlović, Nikola Kojo, Vesna Trivalić

Film temelji na resničnih dogodkih. Spremlja usodo dveh dečkov, Pinkija in Švabe, ki med letoma 1991 in 1996 odraščata v Srbiji. Tako kot mnogi njuni vrstniki tudi onadva zgodaj vstopita v svet kriminala. Navdušujeta se nad starimi beograjskimi kriminalci in televizijsko oddajo, kamor kriminalce vabijo v goste ter iz njih delajo medijske zvezde. Dečka si želita biti povabljena v oddajo, zato se trudita, da bi si s svojimi zločini to zaslužila. Ko končno uspeta, njun bliskovit vzpon v svetu kriminala prekine medsebojni obračun.

Vse se začne na VOYO!
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

LEPE VASI LEPO GORIJO (Lepa sela lepo gore), jugoslovanski film, 1996

Igrajo: Dragan Bjelogrlić, Nikola Kojo, Velimir ''Bata'' Živojinović, Zoran Cvijanović

Film Lepe vasi lepo gorijo nas popelje v Beograd, kjer v tamkajšnji bolnišnici zdravijo žrtve bosanske državljanske vojne. Zgodba se vrti okoli dveh prijateljev, Muslimana Halila in Srba Milana, ki skupaj odraščata, leta kasneje pa se v vojni znajdeta na nasprotnih straneh...

Sivi kamion rdeče barve
Sivi kamion rdeče barve
FOTO: VOYO

SIVI KAMION RDEČE BARVE (Sivi kamion crvene boje), srbsko-črnogorski film, 2004

Igrajo: Srdjan Todorović, Aleksandra Balmazović, Boris Milivojević, Dragan Bjelogrlić

Beograd, poletje 1991, razpad Jugoslavije. Barvno slepi Ratko, ki je obseden s tovornjaki, pride iz zapora. Ko spet ukrade tovornjak, ne ve, da je v njem skrito orožje. Suzana je noseča in odločena, da dni do splava preživi na morju. Med štopanjem ji ustavi Ratko. Sta iz dveh različnih svetov, vendar se kljub temu zbližata. Čeprav sta vsak po svoje odštekana, sta v resnici edina še trezna glede na ljudi, ki jih srečujeta.

KARAVLA (Karaula), srbsko-hrvaško-slovenski film, 2006

Igrajo: Bogdan Diklić, Emir Hadžihafizbegović, Sergej Trifunović, Toni Gojanović

Film Karavla se dogaja v Jugoslaviji leta 1987. Zdolgočaseni vojaki na jugoslovansko-albanski meji komaj čakajo, da odslužijo vojaški rok in se vrnejo domov. Ko poročnik Safet Pašić začuti močno bolečino, se izkaže, da ima spolno bolezen. Da za nerodno težavo ne bi izvedela njegova žena, Pašić razglasi izredne razmere pod pretvezo, da bo albanska vojska napadla Jugoslavijo.

Maratonci tečejo častni krog
Maratonci tečejo častni krog
FOTO: VOYO

MARATONCI TEČEJO ČASTNI KROG (Maratonci trče počasni krug), jugoslovanska komedija, 1982

Igrajo: Zoran Radmilović, Bata Stojković, Bora Todorović, Pavle Vujišić

Družina Topalović, ki jo sestavlja pet generacij moških, po prvi svetovni vojni bogati s prodajo rabljenih krst, ki jih zanje na pokopališču koplje Billy Piton. Složno sodelovanje zmoti smrt najstarejšega Topalovića, po kateri se v družini vname boj za nasledstvo. Najmlajši član družine Mirko se ne želi ukvarjati z družinskim poslom, ker verjame v bolj dostojanstveno delo, v čimer ga podpira tudi punca Kristina. Njen oče je tudi tisti, ki za firmo Topalović dobavlja krste, toda nenadoma zahteva večji delež od dobička. Tedaj med družinama pride do spopada, v katerem je dovoljeno vse.

Vojna v živo
Vojna v živo
FOTO: VOYO

VOJNA V ŽIVO (Rat uživo), jugoslovanski film, 2000

Igrajo: Dragan Bjelogrlić, Srđan Todorović, Daryl Haney, Vesna Trivalić, Velimir Živojinović Bata

Bombardiranje 24. marca 1999 v Beogradu preseneti ameriško-jugoslovansko filmsko ekipo. Producent Sergej, ki je prijatelja Američana prepričal v naložbo, ob prvih sirenah predlaga nov film o ljubezni med Američanom in srbsko zdravnico. Snemanje kljub vojni steče, dokler osebne tragedije ekipe vsega ne obrnejo na glavo.

Odkrijte te nepozabne balkanske filme in se potopite v zgodbe naše regije, ki na VOYO čakajo, da jih (znova) doživite.

Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Nightingale
14. 01. 2026 08.39
Naše regije?
Odgovori
0 0
jablan
14. 01. 2026 08.27
Končno neki dobrga
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
