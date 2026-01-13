VOYO prinaša kultne klasike naše regije, ki so zaznamovale generacije

Filmi, kot so Rane, Lepe vasi lepo gorijo, Sivi kamion rdeče barve, Karavla in Maratonci tečejo častni krog, zaznamujejo izjemne igralske zasedbe, med katerimi izstopajo nekatera največja imena balkanskega filma. Njihove vloge so postale legendarne, dialogi ponarodeli, prizori pa še danes burijo čustva. Vsak od teh filmov na svoj način odseva duh časa, v katerem je nastal, hkrati pa ostaja presenetljivo aktualen tudi danes.

Gre za zgodbe, ki so drzne, iskrene in pogosto brez olepševanja, a prav zato toliko bolj prepričljive.

Gre za zgodbe, ki so drzne, iskrene in pogosto brez olepševanja, a prav zato toliko bolj prepričljive. Če vas zanimajo filmi z značajem, močno igralsko energijo in pečatom regije, je ta izbor pravi poklon balkanski filmski dediščini:

Rane FOTO: VOYO

RANE (Rane), srbska drama, 1998 Igrajo: Dragan Bjelogrlić, Predrag Manojlović, Nikola Kojo, Vesna Trivalić Film temelji na resničnih dogodkih. Spremlja usodo dveh dečkov, Pinkija in Švabe, ki med letoma 1991 in 1996 odraščata v Srbiji. Tako kot mnogi njuni vrstniki tudi onadva zgodaj vstopita v svet kriminala. Navdušujeta se nad starimi beograjskimi kriminalci in televizijsko oddajo, kamor kriminalce vabijo v goste ter iz njih delajo medijske zvezde. Dečka si želita biti povabljena v oddajo, zato se trudita, da bi si s svojimi zločini to zaslužila. Ko končno uspeta, njun bliskovit vzpon v svetu kriminala prekine medsebojni obračun.

LEPE VASI LEPO GORIJO (Lepa sela lepo gore), jugoslovanski film, 1996 Igrajo: Dragan Bjelogrlić, Nikola Kojo, Velimir ''Bata'' Živojinović, Zoran Cvijanović Film Lepe vasi lepo gorijo nas popelje v Beograd, kjer v tamkajšnji bolnišnici zdravijo žrtve bosanske državljanske vojne. Zgodba se vrti okoli dveh prijateljev, Muslimana Halila in Srba Milana, ki skupaj odraščata, leta kasneje pa se v vojni znajdeta na nasprotnih straneh...

Sivi kamion rdeče barve FOTO: VOYO

SIVI KAMION RDEČE BARVE (Sivi kamion crvene boje), srbsko-črnogorski film, 2004 Igrajo: Srdjan Todorović, Aleksandra Balmazović, Boris Milivojević, Dragan Bjelogrlić Beograd, poletje 1991, razpad Jugoslavije. Barvno slepi Ratko, ki je obseden s tovornjaki, pride iz zapora. Ko spet ukrade tovornjak, ne ve, da je v njem skrito orožje. Suzana je noseča in odločena, da dni do splava preživi na morju. Med štopanjem ji ustavi Ratko. Sta iz dveh različnih svetov, vendar se kljub temu zbližata. Čeprav sta vsak po svoje odštekana, sta v resnici edina še trezna glede na ljudi, ki jih srečujeta. KARAVLA (Karaula), srbsko-hrvaško-slovenski film, 2006 Igrajo: Bogdan Diklić, Emir Hadžihafizbegović, Sergej Trifunović, Toni Gojanović Film Karavla se dogaja v Jugoslaviji leta 1987. Zdolgočaseni vojaki na jugoslovansko-albanski meji komaj čakajo, da odslužijo vojaški rok in se vrnejo domov. Ko poročnik Safet Pašić začuti močno bolečino, se izkaže, da ima spolno bolezen. Da za nerodno težavo ne bi izvedela njegova žena, Pašić razglasi izredne razmere pod pretvezo, da bo albanska vojska napadla Jugoslavijo.

Maratonci tečejo častni krog FOTO: VOYO

MARATONCI TEČEJO ČASTNI KROG (Maratonci trče počasni krug), jugoslovanska komedija, 1982 Igrajo: Zoran Radmilović, Bata Stojković, Bora Todorović, Pavle Vujišić Družina Topalović, ki jo sestavlja pet generacij moških, po prvi svetovni vojni bogati s prodajo rabljenih krst, ki jih zanje na pokopališču koplje Billy Piton. Složno sodelovanje zmoti smrt najstarejšega Topalovića, po kateri se v družini vname boj za nasledstvo. Najmlajši član družine Mirko se ne želi ukvarjati z družinskim poslom, ker verjame v bolj dostojanstveno delo, v čimer ga podpira tudi punca Kristina. Njen oče je tudi tisti, ki za firmo Topalović dobavlja krste, toda nenadoma zahteva večji delež od dobička. Tedaj med družinama pride do spopada, v katerem je dovoljeno vse.

Vojna v živo FOTO: VOYO