Franko Bajc: Nihče me ni mogel pripraviti na to

"Za nekaj dni sem se pridružil učni enoti Specialne enote in nihče me ni mogel pripraviti na to, kar me čaka. Na to, kaj pomeni postati Panter," pravi Franko Bajc, ki mu fizični izzivi niso tuji. Kot ljubitelj narave, jahanja in dela na kmetiji je vajen napornih aktivnosti, a tisto, kar ga je čakalo, je od njega zahtevalo povsem novo raven vzdržljivosti, discipline in popolne predanosti.
Preden se je sploh lahko pridružil učni skupini, je Franko moral opraviti temeljita testiranja v telovadnici in na stadionu policijske akademije – enako kot vsi kandidati za specialno enoto. Šele nato je lahko vstopil v enega najtežjih segmentov 8-mesečnega usposabljanja, ki je predpogoj za pridružitev elitni enoti.
V filmu spremljamo, kako se Franko sooča z izjemno napornimi fizičnimi vajami, mrazom, izčrpanostjo, neprespanostjo in psihološkimi pritiski, ki jih morajo prestati pravi pripravniki. Prikazani so trenutki, ko telo reče ne, glava pa se bori naprej. Franko iskreno deli dvome, trenutke obupa ter vprašanja o smislu takšnega početja – prav tako, kot jih doživljajo policisti, ki se odločijo stopiti na pot specialca. "Ko je najtežje, se seveda sprašuješ, zakaj sem se sploh spustil v to. Ko sem si odgovoril na to vprašanje, je bilo veliko lažje, ampak seveda potrebuješ močno voljo, da prideš do konca," pravi Franko.
Brez scenarija, brez ponovitev in brez priprav
Pot panterjev je bil sprva mišljen kot kratek video, a zaradi količine materiala so se ustvarjalci odločili za dokumentarni film, ki je posnet brez scenarija, brez ponovitev in posebnih priprav. "Najtežje je bilo ubesediti in prikazati vse občutke, skozi katere greš, da jih tudi gledalec začuti," opisuje Franko. Ustvarjalci so spremljali povsem realno usposabljanje, kakršnega doživljajo bodoči pripadniki specialne enote – zato je film pristna in redka priložnost, da širša javnost pokuka v njihov svet. Gre za elitno enoto slovenske policije, ki se odziva na najzahtevnejše varnostne situacije. Kot pravijo sami: "Za nami ne pride nihče."
Ali bi bil Franko primeren za panterja in kaj vse potrebujejo kandidati, ki se za to odločijo? Odgovor ponuja dokumentarni film Pot panterjev, ki je že na VOYO.
