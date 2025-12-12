Svetli način
Franko Bajc: Nihče me ni mogel pripraviti na to

Ljubljana, 12. 12. 2025 08.57 | Posodobljeno pred 1 uro

Kako je v resnici videti usposabljanje specialne enote policije – ene najbolj zahtevnih in skrivnostnih enot v Sloveniji? To prikazuje dokumentarni film Franka Bajca Pot panterjev, ki si ga lahko že ogledate na VOYO. Franko se je pet dni družil s pripravniki Specialne enote slovenske policije in na lastni koži preizkusil, ali bi zmogel postati eden izmed njih.

"Za nekaj dni sem se pridružil učni enoti Specialne enote in nihče me ni mogel pripraviti na to, kar me čaka. Na to, kaj pomeni postati Panter," pravi Franko Bajc, ki mu fizični izzivi niso tuji. Kot ljubitelj narave, jahanja in dela na kmetiji je vajen napornih aktivnosti, a tisto, kar ga je čakalo, je od njega zahtevalo povsem novo raven vzdržljivosti, discipline in popolne predanosti.

Preden se je sploh lahko pridružil učni skupini, je Franko moral opraviti temeljita testiranja v telovadnici in na stadionu policijske akademije – enako kot vsi kandidati za specialno enoto. Šele nato je lahko vstopil v enega najtežjih segmentov 8-mesečnega usposabljanja, ki je predpogoj za pridružitev elitni enoti.

V filmu spremljamo, kako se Franko sooča z izjemno napornimi fizičnimi vajami, mrazom, izčrpanostjo, neprespanostjo in psihološkimi pritiski, ki jih morajo prestati pravi pripravniki. Prikazani so trenutki, ko telo reče ne, glava pa se bori naprej. Franko iskreno deli dvome, trenutke obupa ter vprašanja o smislu takšnega početja – prav tako, kot jih doživljajo policisti, ki se odločijo stopiti na pot specialca. "Ko je najtežje, se seveda sprašuješ, zakaj sem se sploh spustil v to. Ko sem si odgovoril na to vprašanje, je bilo veliko lažje, ampak seveda potrebuješ močno voljo, da prideš do konca," pravi Franko.

Brez scenarija, brez ponovitev in brez priprav

Pot panterjev je bil sprva mišljen kot kratek video, a zaradi količine materiala so se ustvarjalci odločili za dokumentarni film, ki je posnet brez scenarija, brez ponovitev in posebnih priprav. "Najtežje je bilo ubesediti in prikazati vse občutke, skozi katere greš, da jih tudi gledalec začuti," opisuje Franko. Ustvarjalci so spremljali povsem realno usposabljanje, kakršnega doživljajo bodoči pripadniki specialne enote – zato je film pristna in redka priložnost, da širša javnost pokuka v njihov svet. Gre za elitno enoto slovenske policije, ki se odziva na najzahtevnejše varnostne situacije. Kot pravijo sami: "Za nami ne pride nihče."

Ali bi bil Franko primeren za panterja in kaj vse potrebujejo kandidati, ki se za to odločijo? Odgovor ponuja dokumentarni film Pot panterjev, ki je že na VOYO.

pot panterjev voyo policija
KOMENTARJI (30)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ki Dorsey
12. 12. 2025 10.17
Jst bi to use prestal. 6x na teden uteži en dan teka. Dva dni pavze. 30 let sem star, top forma. 1.84 m , 100 kg . Edin kar me mal križ boli dokler se ne ogreje. Pol pa tut kriz neha bolet.
ODGOVORI
0 0
vicente
12. 12. 2025 10.15
ma dej 5 dni oz z besedo Pet dni, ne pretiravat
ODGOVORI
0 0
Zaplešimo
12. 12. 2025 10.11
+0
Spet strašijo narod....lohk so hitri in izdržjlivi ma bosanc bi reku nisu brži od metka🤣
ODGOVORI
1 1
CorbaMorba
12. 12. 2025 10.06
+0
Za fse jezne in nezadovoljene tukaj gor niti elitna vojska ni dovolj moška.
ODGOVORI
1 1
Protoc
12. 12. 2025 10.11
+1
Jugoslavija in njena vojska je bila moška.
ODGOVORI
1 0
CorbaMorba
12. 12. 2025 10.14
Ostale so pa bolj poženščene, kajne.....
ODGOVORI
0 0
pravica1
12. 12. 2025 10.03
+1
Imam enega bivšega pripadnika v družini, pa je precej noro, še vedno je pripravljen bolj kot sem bil verjetno jaz kadarkoli v življenju :D So elita, nimaš kaj, polovica škodoželjnih komentarjev sploh ne ve kaj govori, ni to lokalni policaj Vinko, ki tam piše položnice za napačno prečkanje ceste. Ne se hecat. Če niso aktivirani, ne morejo ukrepat, to je to.
ODGOVORI
2 1
špaget
12. 12. 2025 10.02
-1
Kje so panterke?
ODGOVORI
0 1
Animal_Pump
12. 12. 2025 09.52
+2
Vrhunski so...eni najboljših na svetu. Pa ne se bat...ne bodo vas rekrutiral...99 posto vas niti čezzažetno testiranje ne pride...kaj šele..čez njihov trening ali urjenje.
ODGOVORI
7 5
Bolfenk2
12. 12. 2025 09.46
+12
Ne vem zakaj se usposabljajo, če niti meje ne znajo ali ne smejo zapreti pred ilegalnimi migranti.
ODGOVORI
15 3
Animal_Pump
12. 12. 2025 09.54
+3
Ti res nimaš pojma. Njih boš videl takrat...ko boš ti vzklikal rusofilske poarole...se zaprl v stavbo...se drl hočem tukaj rusijo...imel pri sebi talce...itd. Takrat...boš pa njih videl...in, ko jih boš zagledal...bo prepozno. Simpl.
ODGOVORI
5 2
nikolizadovoljen
12. 12. 2025 10.12
+2
Saj tudi če boš kričal hočem tukaj nemčijo in naciste, bodo prišli
ODGOVORI
2 0
but_the_ppl_are_retarded
12. 12. 2025 10.18
Tipično primer rusofrenija. Kaj zdej, a so švoh al močni? Ne uspem sledit...
ODGOVORI
0 0
flisd
12. 12. 2025 09.45
+2
Hahaha. Kot če bi dal skoz trening ameriških tjulnjev.
ODGOVORI
4 2
YouRangMyLord
12. 12. 2025 09.43
+5
Waudoušna wunderkind.... Zdaj pa je verjetno že toliko dozorel po teh rtesničnostnih šovih,, si dokazal ego in mačizem, da se prijavi samo še za akterja v kakšnem akcijskem filmu ala james Bond ali Mission Impossible. Ker vse ostalo je verjetno že dal skuzi in se mali verjetno že kar malo dolgočasi, ker ga nič več ne naadrenalina - tudi čepenje v mrzlem slapu ne, ker je že odkljukal. Ker ne bo dolgo tudi zdržal bit maskota Boscarolove Odiseje ( sta sokrajana, ga je Boscarol povlekel tudi v komisijo za Miss Universe letos, ko je bil izbor v Odiseji) . No resno, pri 30ih se lahko s dečko loti že kakšnega bolj resnega življenskega projekta, kot je skakanje po resničnostnih šovih . Godine prolaze, ne bo večno lep in mlad in kreposten, bo treba mal nehat počas afne guncat.
ODGOVORI
5 0
nekajpavem
12. 12. 2025 09.43
+4
A to je promocijski spot za rekrutacijo?
ODGOVORI
5 1
Protoc
12. 12. 2025 09.39
+0
Valjanje po blatu je za posebnost za specialne enote🤣🤣🤣
ODGOVORI
6 6
oježeš
12. 12. 2025 10.09
Zgleda, da ne razumeš na kakšne fizične in psihične realnosti morajo biti pripravljeni. Ko gredo v akcijo nimajo časa, da bi se premislili ali začeli jokati in klicati mamico. Speljati morajo nalogo, pa čeprav riskirajo svoja življenja zaradi beda kov, ki postopajo po svetu.
ODGOVORI
0 0
Oliguma
12. 12. 2025 09.33
+3
Te taborniki s štumfi na glavo so tako dobro..izurjeni..da še v romsko naselje ne upajo..ta enota je sama sebi namen..in stopi v akcijo, ko kak pijanček z plinsko jeklenko grozi, da bo bajto vrgel v luft😅
ODGOVORI
7 4
grgo69
12. 12. 2025 09.32
+3
A je bil 5 dni al 8mesecov ?
ODGOVORI
4 1
Protoc
12. 12. 2025 09.41
-2
Tok da so posneli, predstava kot da je bil na mont everestu
ODGOVORI
1 3
but_the_ppl_are_retarded
12. 12. 2025 09.25
+15
Manjka še en resničnostni šov: "Kdo si želi bit kanonfojter za zablode politikov?"
ODGOVORI
16 1
Blue Dream
12. 12. 2025 09.28
+6
haha zakon komentar
ODGOVORI
6 0
Blue Dream
12. 12. 2025 09.29
+5
but_the_ppl_are_retarded maš to
ODGOVORI
5 0
but_the_ppl_are_retarded
12. 12. 2025 09.33
+7
Aj du maj best 😎
ODGOVORI
7 0
Verus
12. 12. 2025 09.34
+2
🤣👌
ODGOVORI
2 0
Blue Dream
12. 12. 2025 09.35
+1
prišel bo dan ko nihče ne bo želel biti rabelj pa to
ODGOVORI
1 0
Verus
12. 12. 2025 09.37
+3
komentar je zabaven. ampak jaz bi tudi probal vsaj en teden treninga z real pubeci, ki niso klasicna vojska o kater "pipl" piše. To so vseeno malo drugačne zverine. Zabaven komentar, vendar napačno usmerjen.
ODGOVORI
3 0
oježeš
12. 12. 2025 10.11
Mogoče bolj realno, kdo želi biti politični manipulator, ki mu je mar le lasten jaz, nikakor pa ne državljani.
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
12. 12. 2025 10.19
Verus, hvala. Se zavedam ampak za povprečnega deluje le to...to get d mesič abroad
ODGOVORI
0 0
