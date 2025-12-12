Franko Bajc: Nihče me ni mogel pripraviti na to

"Za nekaj dni sem se pridružil učni enoti Specialne enote in nihče me ni mogel pripraviti na to, kar me čaka. Na to, kaj pomeni postati Panter," pravi Franko Bajc , ki mu fizični izzivi niso tuji. Kot ljubitelj narave, jahanja in dela na kmetiji je vajen napornih aktivnosti, a tisto, kar ga je čakalo, je od njega zahtevalo povsem novo raven vzdržljivosti, discipline in popolne predanosti.

Preden se je sploh lahko pridružil učni skupini, je Franko moral opraviti temeljita testiranja v telovadnici in na stadionu policijske akademije – enako kot vsi kandidati za specialno enoto. Šele nato je lahko vstopil v enega najtežjih segmentov 8-mesečnega usposabljanja, ki je predpogoj za pridružitev elitni enoti.

V filmu spremljamo, kako se Franko sooča z izjemno napornimi fizičnimi vajami, mrazom, izčrpanostjo, neprespanostjo in psihološkimi pritiski, ki jih morajo prestati pravi pripravniki. Prikazani so trenutki, ko telo reče ne, glava pa se bori naprej. Franko iskreno deli dvome, trenutke obupa ter vprašanja o smislu takšnega početja – prav tako, kot jih doživljajo policisti, ki se odločijo stopiti na pot specialca. "Ko je najtežje, se seveda sprašuješ, zakaj sem se sploh spustil v to. Ko sem si odgovoril na to vprašanje, je bilo veliko lažje, ampak seveda potrebuješ močno voljo, da prideš do konca," pravi Franko.