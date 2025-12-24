Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?

Po odličnem sprejemu zadnjega 'žara', na katerega je sedel pevec in glasbenik Magnifico, so se na VOYO vrnile pretekle epizode oddaje Na žaru z voditeljem Ladom Bizovičarjem.

V prazničnem času tako lahko uživate v tem, kako so gostje oddaj zbijali šale na račun Bizovičarja, glasbenika Jana Plestenjaka, nekdanjega predsednika republike Boruta Pahorja, igralca Borisa Kobala, politika (in nekdanjega televizijskega voditelja) Jonasa Žnidaršiča ter glasbenika in ustanovitelja skupine Čuki Jožeta Potrebuješa.