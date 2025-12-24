Naslovnica
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?

Ljubljana, 24. 12. 2025 10.03 pred 22 minutami 1 min branja 0

Avtor:
VOYO
Na žaru: Boris Kobal - 12

Zaradi velikega zanimanja se po 'žarjenju' glasbenika Magnifica na VOYO vračajo tudi vse ostale pretekle epizode oddaje Na žaru.

Vse epizode oddaje Na žaru si že lahko ogledate na VOYO!

Po odličnem sprejemu zadnjega 'žara', na katerega je sedel pevec in glasbenik Magnifico, so se na VOYO vrnile pretekle epizode oddaje Na žaru z voditeljem Ladom Bizovičarjem.

V prazničnem času tako lahko uživate v tem, kako so gostje oddaj zbijali šale na račun Bizovičarja, glasbenika Jana Plestenjaka, nekdanjega predsednika republike Boruta Pahorja, igralca Borisa Kobala, politika (in nekdanjega televizijskega voditelja) Jonasa Žnidaršiča ter glasbenika in ustanovitelja skupine Čuki Jožeta Potrebuješa.

Nazadnje so si znani Slovenci in Slovenke privoščili Magnifica, mi pa že komaj čakamo nove epizode.

na žaru lado bizovičar magnifico

Na VOYO so risanke sinhronizirane, tuje vsebine pa opremljene s podnapisi

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Na lovu
