Vrača se Na žaru: prvi bo na žar sedel Magnifico

Lado Bizovičar je pripravljen, da spraži slovensko sceno. Da speče tam, kjer najbolj boli. Po več letih premora se na POP TV namreč vrača oddaja, ki je pisala zgodovino slovenskega humorja – Na žaru z Ladom Bizovičarjem. Prvi na meniju bo legenda slovenske glasbe – Magnifico. Pripravite se na nepozaben večer in se nam pridružite na ekskluzivnem snemanju 14. novembra ob 20.00 na Gospodarskem razstavišču. A pohitite, saj je število vstopnic omejeno.

Zakaj bi opravljali in se hihitali za hrbtom, če se lahko na glas režimo skupaj, pravi Lado Bizovičar, ki se pripravlja na novo oddajo Na žaru. Lado je med drugim spekel že Boruta Pahorja, Jonasa Žnidaršiča, Jana Plestenjaka in Borisa Kobala, tokrat pa bo tarča Robert Pešut – Magnifico.

"Za sodelovanje sem se odločil, ker ne morem več zdržati nenehnih Ladovih pritiskov, saj me že zadnjih 15, 20 let vztrajno vabi v to in druge formate zabavnih oddaj, ki jih ustvarja. Poleg tega sva postala soseda, zato me maltretira že na dnevni bazi. Moj letošnji 'da' je bil torej izdahnjen na podlagi dvajsetih 'ne', še enaindvajsetič mu tega nisem mogel več narediti. Pritisk je bil enostavno prevelik, Lado je tako vztrajen, da je bil to edini način, da ga utišam in si povrnem mir v svoj vsakdan," je šaljivo pokomentiral Magnifico, ki se že veseli, kaj bodo na odru povedali njegovi znanci, prijatelji, kolegi.

Poklon, ki zapeče

Koncept oddaje Na žaru je preprost in neizmerno zabaven: 'zvezdo večera' počasti skupina njegovih prijateljev s komičnimi govori in ostrimi šalami na njegov račun. Samo prijatelji si namreč lahko brez dlake na jeziku, direktno v obraz, izrečejo pikre duhovitosti.

V živo in necenzurirano

Najboljši del? Občinstvo bo lahko doživelo oddajo v živo, še preden pride oddaja na POP TV. "To, da lahko v dvorani spremljaš 10 ali 12 znanih, duhovitih, nabritih in navihanih zvezdnikov, komikov, športnikov, politikov, glasbenikov, ki se brez filtra zbadajo, je najboljši način uživanja roastov! Toliko tistih 'moral bi biti tam, da bi štekal' trenutkov se zgodi, da jih je težko pomniti," pravi Bizovičar.

Če želite biti del nepozabnega doživetja, polnega smeha, provokacij in trenutkov, ki jih boste še dolgo citirali, si pravočasno zagotovite vstopnice. Vidimo se 14. novembra ob 20.00 na Gospodarskem razstavišču. Magnifico bo sprejel udarce ostrih jezikov, Lado Bizovičar pa bo, kot vedno, mojstrsko krmaril skozi večer.