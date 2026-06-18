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12-letni Lan dokazal, da pogum ne pozna starosti

Ljubljana, 18. 06. 2026 19.00 pred 13 urami 2 min branja 0

Avtor:
E.S.
Mali Lan

Včasih najbolj izstopajo prav tiste zgodbe, ki se zgodijo povsem nepričakovano. Tokratna oddaja Vse najboljše novice združuje prav takšne trenutke, od junaških dejanj do novih priložnosti za mlade in praznovanj, ki odmevajo širše.

Mladi junak, ki je pokazal, kako veliko lahko pomeni pogumna reakcija

Da pogum ne pozna starostnih meja, je v teh dneh dokazal 12-letni Lan. Ko je s ceste zdrsnil avtomobil z dvema potnikoma, ni okleval. Še pred prihodom reševalcev in policistov je priskočil na pomoč in poškodovancema oskrbel krvavečo rano. Njegova hitra reakcija in zbranost sta lahko odločilno prispevali k razpletu nesreče. Lan je s svojo hitro reakcijo in pogumom pokazal, kako pomembno je, da v ključnih trenutkih ne oklevamo in priskočimo na pomoč.

Goran Dragić z novo potezo odpira vrata mladim talentom

Heroji pa ne nastajajo le v izrednih razmerah, temveč tudi na športnih igriščih. Za prihodnost mladih talentov je tokrat poskrbel nekdanji košarkarski zvezdnik Goran Dragić, ki je skupaj z Občino Naklo odprl prvo košarkarsko igrišče z njegovim imenom na Gorenjskem. Gre za pomembno pridobitev za lokalno okolje in jasen signal, kako pomembno je vlaganje v športno infrastrukturo.

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Glasba, ki povezuje: deset let skupine Joker Out

Pomemben mejnik pa te dni praznuje tudi ena najbolj prepoznavnih mladih glasbenih skupin pri nas. Joker Out obeležujejo deset let delovanja, ki so jih zaznamovali s številnimi uspešnicami in odmevnimi nastopi. Jubilej bodo proslavili na enem največjih odrov v zgodovini Slovenije, kar napoveduje večer, poln energije, čustev in glasbe, ki je zaznamovala generacijo poslušalcev.

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Ideje za oddih: ko nas poti vodijo na podeželje

Tudi v novi sezoni Vse najboljše novice ostajamo zavezani iskanju idej za kakovostno preživljanje prostega časa. Tokrat nas je pot vodila na turistično kmetijo Medljan, kjer se prepletajo narava, tradicija in pristno gostoljubje. Takšni kotički ponujajo priložnost za umik od vsakdanjega tempa ter stik z okoljem, ki pomirja in navdihuje.

Kako je videti oddih na turistični kmetiji Medljan, pa razkrivamo v spodnjem prispevku.

Nagrade, ki razveseljujejo

Oddajo tudi tokrat spremlja nagradna igra, ki prinaša še dodatno mero veselja in pričakovanja. V tokratnem žrebanju sta bila med drugim nagrajena:

- Ervin A. (Vespa s polnim nahrbtnikom hrane)

- Sabina G. (e-Kolo s polnim nahrbtnikom hrane)

Več nagrajencev pa na https://spar35let.si/.

Vse najboljše novice ostajajo z nami tudi v prihodnje z zgodbami, ki vedno znova pokažejo, da se navdih pogosto skriva v povsem vsakdanjih trenutkih.

Ne zamudite naslednje oddaje Vse najboljše novice: vsak četrtek ob 18.45 na POP TV!

Vse najboljše novice SPAR nagradna igra Joker Out

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