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Babica v balonu, tigrovski mladiči in velike nagrade: sezona se je začela

Ljubljana, 11. 06. 2026 19.00 pred 14 urami 3 min branja 0

Avtor:
E.S.
V ZOO Ljubljana so se skotili trije mladiči sibirskega tigra

Naj za trenutek delo in skrbi stopijo korak nazaj. Vse najboljše novice se vračajo z novimi zgodbami, svežo energijo in še več razlogi za dobro voljo. Nova sezona prinaša navdihujoče trenutke, zanimive ljudi in zgodbe, ki znova pokažejo, koliko topline in optimizma je okoli nas. In kot se za tak začetek spodobi tudi nagrade, ki bodo nekomu polepšale dan.

Ko splet povezuje generacije

Če ste v zadnjih mesecih vsaj malo pokukali na družbena omrežja, ste skoraj zagotovo naleteli na pesem Babica sede v balon. Preprost, igriv in nekoliko nostalgičen refren je postal pravi viralni hit, ki je združil različne generacije uporabnikov. Posnetki, ki so nastajali ob tem zvoku, dokazujejo, da humor in sproščenost ne poznata starostnih meja. Morda prav zato takšne zgodbe tako radi spremljamo, ker nas opomnijo, da so najlepši trenutki velikokrat tudi najpreprostejši.

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Nove male zvezde v Ljubljani

Veliko navdušenja pa v teh dneh prinaša tudi novica iz Ljubljanskega živalskega vrta, kjer so na svet prijokali trije mladiči sibirskega tigra. Gre za redko in ogroženo podvrsto, zato je vsak tak dogodek pomemben ne le za živalski vrt, temveč tudi za širšo naravovarstveno skupnost. Mladiči so še majhni, a že zdaj zbujajo pozornost obiskovalcev. V ozadju pa stoji predano delo oskrbnikov, ki skrbijo, da imajo živali ustrezne pogoje za razvoj in rast.

Ko strast združi tudi na nogometnem igrišču

Slovenija pa ne navdušuje le z naravo, temveč tudi z izjemnimi dosežki svojih ljudi. Tokrat prihaja navdihujoča zgodba iz sveta vina in športa. Slovenska vinska reprezentanca v nogometu je v italijanski Toskani osvojila naslov evropskih prvakov. Gre za zanimivo tekmovanje, kjer se prepletata strokovnost vinarjev in športni duh. Njihova zmaga je dokaz, da strast, pripadnost in vztrajnost vodijo do vrhunskih rezultatov, ne glede na to, ali gre za vinsko klet ali nogometno igrišče.

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Poletje kliče – kam na najlepše kotičke obale

Nova sezona pa prinaša tudi ideje za oddih. Tokrat smo se odpravili proti obali in raziskali, kje se skrivajo najlepše slovenske plaže. Slovenija morda nima najdaljše obale, a to še ne pomeni, da ji primanjkuje čarobnih kotičkov.

Za podrobnejši vpogled v te zgodbe in še več navdihujočih novic si lahko ogledate celotno oddajo Vse najboljše novice spodaj.

Nagrade, ki prinašajo nasmeh

Seveda pa vse skupaj ne bi bilo popolno brez nagrad. Ena izmed njih je tudi kovček, poln Šparovih izdelkov, ki bo razveselil srečne izžrebance. A to je šele začetek. V igri so tudi električno kolo in legendarna Vespa. Tiste nagrade, ki ne prinašajo le praktične vrednosti, temveč tudi doživetje.

Tokratni nagrajenci so:

- Diana G. (nagrada: Vespa s polnim nahrbtnikom hrane)

- Suzana P. (e-Kolo s polnim nahrbtnikom hrane)

- Mojca P. (Potovalni kovček poln hrane)

- Jurij Peter M. (Potovalni kovček poln hrane)

- Dare Ž. (Potovalni kovček poln hrane)

- Bojan M. (Potovalni kovček poln hrane)

- Maja S. (Potovalni kovček poln hrane)

- Vanja Z. Š. (Nahrbtnik poln hrane)

- Tamara F. (Nahrbtnik poln hrane)

- Marjana G. (Nahrbtnik poln hrane)

- Rok P. (Nahrbtnik poln hrane)

- Saša K. P. (Nahrbtnik poln hrane)

Vsem iskrene čestitke!

Vse najboljše novice se nadaljujejo

Svet se ves čas spreminja, a dobre zgodbe ostajajo. In prav te zgodbe bomo tudi v novi sezoni še naprej iskali, zbirali in delili z vami. 

Ne zamudite naslednje oddaje Vse najboljše novice: vsak četrtek ob 18.45 na POP TV!

Vse informacije so dostopne na spletni strani nagradne igre.

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