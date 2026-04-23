Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija! Delovna akcija VOYO Prijavi se
Voyo.si
Ko milijoni najdejo dom, dobre geste pa smisel

Ljubljana, 23. 04. 2026 19.00 pred 13 urami 2 min branja 0

Avtor:
K.Č
Tudi tokratne Vse najboljše novice dokazujejo, da se čudovite zgodbe pišejo po vsej Sloveniji – od nepričakovanih milijonov in ohranjenih običajev do srčnih gest in pametnih rešitev za vsakdan. Slovenija znova pokaže toplino, ustvarjalnost in povezanost, na katere smo lahko upravičeno ponosni.

Ko milijoni najdejo pot, bogastvo pa se skriva tudi drugje

Nedavni žreb igre Eurojackpot je v Destrnik prinesel kar deset milijonov evrov in Slovenija je tako dobila novega milijonarja, a ob obisku kraja smo odkrili, da se tam skriva še drugačno bogastvo. Pridne roke domačinov še danes ohranjajo starinske običaje, kot je mlatenje lanu, ter dokazujejo, da je vrednost tradicije pogosto večja od denarja.

Ko smo že pri tem, kako z denarjem polepšati vsakdan, smo predstavili tudi lepo gesto iz tujine – Švicarja, ki je v Berlinu družinam z otroki dve uri brezplačno polnil rezervoarje z gorivom.

Preberi še Šok, ponos in nepozabni trenutki na enem mestu

Pri nas so se cene goriv ta teden sicer nekoliko znižale, a ker nihče ne ve, kaj prinaša jutri, je vredno razmisliti tudi o drugačnih rešitvah za vsakdan. Ena takšnih je slovenska aplikacija Kam Kam, ki spodbuja skupne vožnje, znižuje stroške, razbremenjuje promet in celo omogoča izbiro, ali si v avtomobilu želite klepet ali raje tišino.

Za podrobnejši vpogled v te zgodbe in še več navdihujočih novic si lahko celotno oddajo Vse najboljše novice ogledate spodaj.

Preberi še Slovensko znanje v vesolju, pogum na snegu in nova nagrada za gledalce

Nagrajenci 7. žrebanja

Nagradna igra, ki je del oddaje, prinaša še dodaten razlog za veselje. V šestem žrebanju so bili med drugim nagrajeni:

- Lucija S. (nagrada: 3.500 €)

- Nenad P. (nagrada: 350 €)

- Igor J. (nagrada: 350 €)

- Slavka B. (nagrada: 350 €)

Žrebanje poteka vsak teden, vsi nagrajenci pa so objavljeni v oddaji in na spletni strani nagradne igre.

Ne zamudite naslednje oddaje Vse najboljše novice: vsak četrtek ob 18.45 na POP TV!

VSE NAJBOLJŠE NOVICE SPAR 35LET SLOVENIJA EUROJACKPOT DESTRNIK 10 MILIJONOV EVROV KAM KAM

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
