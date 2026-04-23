Ko milijoni najdejo dom, dobre geste pa smisel

Ko milijoni najdejo pot, bogastvo pa se skriva tudi drugje
Nedavni žreb igre Eurojackpot je v Destrnik prinesel kar deset milijonov evrov in Slovenija je tako dobila novega milijonarja, a ob obisku kraja smo odkrili, da se tam skriva še drugačno bogastvo. Pridne roke domačinov še danes ohranjajo starinske običaje, kot je mlatenje lanu, ter dokazujejo, da je vrednost tradicije pogosto večja od denarja.
Ko smo že pri tem, kako z denarjem polepšati vsakdan, smo predstavili tudi lepo gesto iz tujine – Švicarja, ki je v Berlinu družinam z otroki dve uri brezplačno polnil rezervoarje z gorivom.
Pri nas so se cene goriv ta teden sicer nekoliko znižale, a ker nihče ne ve, kaj prinaša jutri, je vredno razmisliti tudi o drugačnih rešitvah za vsakdan. Ena takšnih je slovenska aplikacija Kam Kam, ki spodbuja skupne vožnje, znižuje stroške, razbremenjuje promet in celo omogoča izbiro, ali si v avtomobilu želite klepet ali raje tišino.
Za podrobnejši vpogled v te zgodbe in še več navdihujočih novic si lahko celotno oddajo Vse najboljše novice ogledate spodaj.
Nagrajenci 7. žrebanja
Nagradna igra, ki je del oddaje, prinaša še dodaten razlog za veselje. V šestem žrebanju so bili med drugim nagrajeni:
- Lucija S. (nagrada: 3.500 €)
- Nenad P. (nagrada: 350 €)
- Igor J. (nagrada: 350 €)
- Slavka B. (nagrada: 350 €)
Žrebanje poteka vsak teden, vsi nagrajenci pa so objavljeni v oddaji in na spletni strani nagradne igre.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.