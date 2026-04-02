Pogum brez meja: Blaž Stan je skočil v Savo in storil nekaj, česar večina ljudi ne bi

V 4. oddaji smo spremljali, kako je Slovenijo ponovno zaznamovalo neurje in kako so bili tudi tokrat gasilci tisti, ki so prvi stopili v ospredje, ko je veter podiral drevesa in odkrival strehe. Predstavili smo tudi pogumno dejanje Blaža Stana, ki je med nedeljskim kolesarjenjem opazil utapljajočo se osebo v Savi in z izjemno nesebičnostjo ter pogumom brez razmisleka skočil v deročo reko ter ji rešil življenje.

Pogledali pa smo tudi v prihodnost, kjer se že zdaj rojevajo novi junaki, saj smo obiskali najmlajše gasilce, pionirčke PGD Begunje na Gorenjskem, ki s svojim navdušenjem dokazujejo, da se pravi pogum začne pri najmlajših.

Za podrobnejši vpogled v te zgodbe in še več navdihujočih novic si lahko celotno 4. oddajo Vse najboljše novice ogledate spodaj.