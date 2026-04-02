Pogum brez meja: Blaž Stan je skočil v Savo in storil nekaj, česar večina ljudi ne bi

Junaki vsakdanjika, ki rešujejo življenja in vzgajajo pogum za prihodnje generacije
V 4. oddaji smo spremljali, kako je Slovenijo ponovno zaznamovalo neurje in kako so bili tudi tokrat gasilci tisti, ki so prvi stopili v ospredje, ko je veter podiral drevesa in odkrival strehe. Predstavili smo tudi pogumno dejanje Blaža Stana, ki je med nedeljskim kolesarjenjem opazil utapljajočo se osebo v Savi in z izjemno nesebičnostjo ter pogumom brez razmisleka skočil v deročo reko ter ji rešil življenje.
Pogledali pa smo tudi v prihodnost, kjer se že zdaj rojevajo novi junaki, saj smo obiskali najmlajše gasilce, pionirčke PGD Begunje na Gorenjskem, ki s svojim navdušenjem dokazujejo, da se pravi pogum začne pri najmlajših.
Za podrobnejši vpogled v te zgodbe in še več navdihujočih novic si lahko celotno 4. oddajo Vse najboljše novice ogledate spodaj.
Poglejmo še nagrajence
Poleg zgodb, ki ogrejejo srce, je del oddaje tudi nagradna igra, ki gledalcem prinaša še dodaten razlog za veselje. Med tokratnimi nagrajenci so:
