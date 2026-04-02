Pogum brez meja: Blaž Stan je skočil v Savo in storil nekaj, česar večina ljudi ne bi

Ljubljana, 02. 04. 2026 19.00 pred 25 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
K.Č
6083ede200_63566079

V tokratni 4. oddaji Vse najboljše novice smo spremljali, kako je neurje konec prejšnjega tedna lomilo drevesa in odkrivalo strehe, a tudi pokazalo junaštvo gasilcev, ki brez pomisleka priskočijo na pomoč. Predstavili smo pogumno dejanje Blaža Stana, ki je rešil življenje utapljajoči se osebi v Savi, in obiskali najmlajše pionirčke PGD Begunje na Gorenjskem, ki že danes kažejo, da se pravi pogum rojeva pri najmlajših.

Junaki vsakdanjika, ki rešujejo življenja in vzgajajo pogum za prihodnje generacije

V 4. oddaji smo spremljali, kako je Slovenijo ponovno zaznamovalo neurje in kako so bili tudi tokrat gasilci tisti, ki so prvi stopili v ospredje, ko je veter podiral drevesa in odkrival strehe. Predstavili smo tudi pogumno dejanje Blaža Stana, ki je med nedeljskim kolesarjenjem opazil utapljajočo se osebo v Savi in z izjemno nesebičnostjo ter pogumom brez razmisleka skočil v deročo reko ter ji rešil življenje.

Pogledali pa smo tudi v prihodnost, kjer se že zdaj rojevajo novi junaki, saj smo obiskali najmlajše gasilce, pionirčke PGD Begunje na Gorenjskem, ki s svojim navdušenjem dokazujejo, da se pravi pogum začne pri najmlajših.

Za podrobnejši vpogled v te zgodbe in še več navdihujočih novic si lahko celotno 4. oddajo Vse najboljše novice ogledate spodaj.

Preberi še Šok, ponos in nepozabni trenutki na enem mestu

Poglejmo še nagrajence

Poleg zgodb, ki ogrejejo srce, je del oddaje tudi nagradna igra, ki gledalcem prinaša še dodaten razlog za veselje. Med tokratnimi nagrajenci so:

- Viktorija P. (Nagrada: 3500 €)

- Mojca D. (Nagrada: 350 €)

- Bojana M. (Nagrada: 350 €)

- Janez P. (Nagrada: 350 €)

Žrebanje poteka vsak teden, vsi nagrajenci pa so objavljeni na spletni strani nagradne igre.

Preberi še Slovenci presenetili svet: zgodbe uspeha, ki jih (še) ne poznate!

Ne zamudite naslednje oddaje Vse najboljše novice: vsak četrtek ob 18.45 na POP TV!

Slovensko znanje v vesolju, pogum na snegu in nova nagrada za gledalce

Šok, ponos in nepozabni trenutki na enem mestu

KOMENTARJI1

Komentatorskijunky
03. 04. 2026 17.58
poklon 💪👍
bibaleze
Portal
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Nepozabno doživetje v naravi: ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah
Nepozabno doživetje v naravi: ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah
Večina ljudi komunicira narobe, ste med njimi?
Večina ljudi komunicira narobe, ste med njimi?
zadovoljna
Portal
Njo ljubi sin Branka Đurića
Dnevni horoskop: Strelci iščejo iskrenost, levi bodo ustvarjalni
Dnevni horoskop: Strelci iščejo iskrenost, levi bodo ustvarjalni
Nadlegovanje ni "majhna stvar": kako ga prepoznati, razumeti in ustaviti, preden postane norma
Nadlegovanje ni "majhna stvar": kako ga prepoznati, razumeti in ustaviti, preden postane norma
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
vizita
Portal
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Zakaj izbrati izdelke lastne blagovne znamke?
Zakaj izbrati izdelke lastne blagovne znamke?
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
