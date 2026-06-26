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Med 17 tisoč obiskovalci tudi znani obrazi: kdo je bil na koncertu Joker Out

Ljubljana, 26. 06. 2026 09.46 pred enim dnevom 2 min branja 3

Avtor:
E.S.
Skupina Joker Out navdušila z glasbenim spektaklom

Kar se je napovedovalo, se je tudi uresničilo. Karneval skupine Joker Out bo ostal zapisan kot eden tistih večerov, o katerih se govori še dolgo. Čeprav je le nekaj ur pred nastopom Ljubljano zajel močan naliv, to ni ustavilo obiskovalcev. Na Kardeljevi ploščadi je bilo že od začetka čutiti, da se pripravlja nekaj posebnega.

Koncert združil 17 tisoč ljudi

Na koncertu se je zbralo kar 17 tisoč obiskovalcev, ki jih ni ustavila niti slaba vremenska napoved. Energija na odru in pod njim je še enkrat potrdila, zakaj Joker Out veljajo za eno najbolj priljubljenih domačih skupin ta hip. Večer ni bil poseben le zaradi glasbe, temveč tudi zaradi družbe, saj so med obiskovalci uživali tudi številni znani Slovenci v razgibanem dogajanju.

V VIP-prostoru je bila gostom na voljo tudi skrbno izbrana pogostitev, ki je dodatno zaokrožila celoten večer. Kako so v takšnem ambientu uživali predsednica države, Goran Dragić in drugi znani obrazi, razkriva tudi prispevek.

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Slovenska kulinarika na vrhuncu

Michelinov vodnik za leto 2026 prinaša odlično novico: vanj se je uvrstilo rekordnih 74 restavracij. Gre za pomembno priznanje slovenski gastronomiji, ki vse bolj utrjuje svoj položaj na mednarodnem zemljevidu. Med največjimi zmagovalci ostaja Hiša Franko, kjer ustvarja Ana Roš, svoj vrhunski status pa ohranja tudi restavracija Milka v Kranjski Gori, ki pod vodstvom chefa Davida Žafrana še naprej nosi dve Michelinovi zvezdici.

Ideja za izlet, ki vedno navduši

Tokrat smo obiskali jezero Jasna v Kranjski Gori, ki s svojo slikovito podobo, osvežujočo vodo in čudovitim razgledom na okoliške vrhove ostaja ena tistih destinacij, kamor se vedno znova radi vračamo. Takšni kotički dokazujejo, da za popoln pobeg od vsakdana včasih ni treba daleč, dovolj je že kratek skok v naravo.

Za podrobnejši vpogled v vse zgodbe si lahko celotno oddajo Vse najboljše novice ogledate spodaj.

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Nagrade, ki razveseljujejo

Tudi tokrat ne gre brez nagradne igre, ki razveseljuje z novimi nagrajenci. Med tokrat izžrebanimi sta bili:

- Diana G. (vespa s polnim nahrbtnikom hrane)

- Suzana P. (e-kolo s polnim nahrbtnikom hrane)

Več nagrajencev pa na https://spar35let.si/.

Vse najboljše novice bodo tudi v prihodnje prinašale nove zgodbe, zanimive ljudi in trenutke, ki si zaslužijo pozornost.

Ne zamudite naslednje oddaje Vse najboljše novice: vsak četrtek ob 18.45 na POP TV!

Vse najboljše novice SPAR JOKER OUT Kranjska gora Hiša Franko Milka

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KOMENTARJI3

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Emtisunce
26. 06. 2026 14.14
Popolnoma uničen travnik in drevesa v drevoredu, ki se ne bodo opomogla več let. Kakršnikoli koncerti sodijo izven mest, na stadione in podobno !
Odgovori
0 0
Masturbator
26. 06. 2026 11.52
Na Eventim pise, da je bilo prodanih vse skupaj 12.000 kart. Vi pa o 17.000 ??? :)))))))))))))))))))))))
Odgovori
+3
3 0
Definbahija
26. 06. 2026 10.42
Še vedno nabijate s temi žuta štampa bendom
Odgovori
+6
6 0
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