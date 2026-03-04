Naslovnica
Voyo.si
Vse najboljše novice

Nova oddaja, ki dokazuje, da je dobrega več, kot si mislite

Ljubljana, 04. 03. 2026 05.00 pred 8 urami 4 min branja 0

Avtor:
M. A.
Nova oddaja Vse najboljše novice

Včasih imamo občutek, da nas svet prehiteva. Od jutra do večera smo obdani z informacijami, obvestili in izrednimi dogodki. Telefon zavibrira, televizija poroča, splet osvežuje naslove in zdi se, da prevladujejo zgodbe, ki nas obtežijo. A če za trenutek stopimo korak nazaj, hitro opazimo, da to ni celotna slika. Vsak dan nekdo nekomu pomaga. Nekje nastane nova ideja. Nekdo premaga bolezen, strah ali osebni izziv. Otroci zbirajo sredstva za sošolca, gasilci rešujejo muco z drevesa, športnik iz malega kraja doseže velik uspeh.

Prav iz te misli se je rodila nova televizijska oddaja Vse najboljše novice, ki bo premierno na sporedu 12. marca ob 18.45 na POP TV. Gre za kratek format, ki bo v dvajsetih oddajah prinašal izključno dobre, pozitivne in spodbudne zgodbe iz Slovenije in sveta. Oddajo bo vodil Aleksander Pozvek, znan kot novinar informativne oddaje Svet na Kanalu A.

Nova oddaja Vse najboljše novice
Nova oddaja Vse najboljše novice
FOTO: POP TV

Zakaj potrebujemo dobre novice?

Če smo iskreni, negativne zgodbe lažje pritegnejo pozornost. Dramatične so, napete, pogosto tudi šokantne, zato jih hitro opazimo in si jih zapomnimo. A dolgotrajna izpostavljenost takšnim vsebinam lahko vpliva na naše razpoloženje in na način, kako gledamo na svet. Po določenem času lahko začne prevladovati občutek, da je vse narobe, da težave presegajo rešitve, da je prihodnost negotova. Zdi se, kot da svet okoli nas nenehno tiči v krizah, sporih in konfliktih in marsikdo si ob tem želi vsaj trenutek olajšanja, nekaj, kar ga spomni, da obstaja tudi dobra plat življenja.

Zato je ravnotežje pomembno. Oddaja Vse najboljše novice deluje kot protiutež. Kot opomnik, da poleg izzivov obstajajo tudi napredek, solidarnost, pogum in preprosti vsakodnevni trenutki, ki nas lahko nasmejijo ali navdihnejo. Kratke zgodbe, ki jih bomo predstavili, so dokaz, da dobro obstaja, da se trud, skrb in človečnost ne izgubijo, pa čeprav nas včasih preplavijo negativne novice.

Kako se je ideja sploh rodila?

Morda ste že kje zasledili, da je leto 2026 za SPAR prav posebno. Podjetje namreč praznuje 35 let. Zanje je ta obletnica priložnost, da dobro še bolj razširijo in ga delijo z ljudmi okoli sebe. Tako je nastala ideja, da se ob jubileju ustvari nekaj, kar bo prinašalo dobro vsak teden, in prav tu se je začelo sodelovanje z našo produkcijsko hišo Pro Plus.

Rezultat tega sodelovanja je torej nova oddaja Vse najboljše novice, ki bo gledalcem prinašala kratke zgodbe, polne pozitive. To so lepe zgodbe iz lokalnih okolij, spodbudne novice iz sveta, športne in živalske zanimivosti ter drobni, a pomembni človeški trenutki, ki pogosto ostanejo spregledani. Oddaja je prostor, kjer se skrb za ljudi, vztrajnost in pozornost do skupnosti srečajo z navdihujočimi zgodbami, ki dokazujejo, da dobro obstaja in da ga je vredno deliti. Kot del jubileja in oddaje bo SPAR gledalcem prinesel tudi nagradno igro.

Žreb kot zadnja dobra novica oddaje

Žreb nagrajencev bo vsakič umeščen kot zadnja dobra novica tedna. Žrebanje bo potekalo v studiu, izžrebanci pa bodo javno objavljeni po oddaji in na spletni strani nagradne igre. Tako bo vsak teden nekdo prejel še čisto konkreten razlog za veselje.

Velika jubilejna nagradna igra za 35.000 evrov se začne danes, 4. marca, in bo trajala deset tednov. Glavna nagrada znaša 35.000 evrov v SPAR darilnih karticah, izžrebana pa bo 13. maja 2026 po zaključku nagradne igre. Poleg glavne nagrade bo vsako sredo potekalo tudi žrebanje tedenskih nagrad, katerih prejemniki bodo razkriti v oddaji in na spletni strani.

Velika SPAR nagradna igra
Velika SPAR nagradna igra
FOTO: POP TV

Preprosto sodelovanje za vse kupce

Sodelovanje v nagradni igri je zasnovano tako, da je dostopno vsem. Vsak kupec, ki opravi nakup nad 10 evrov, prejme poseben dodatni odrezek računa s kodo QR. Ko kupec to kodo skenira, ga vodi na spletno stran, kjer je številka računa že vpisana, sam pa dopolni le še svoje podatke.

Sodelovati je mogoče tudi z ročnim vnosom številke računa na spletni strani www.spar.si/35let ali z odgovori na vprašanja v kvizu na isti strani. Posebnost igre je, da vsak prijavljen račun sodeluje v žrebanju vsak teden do konca nagradne igre. To pomeni, da se možnosti za nagrado povečujejo z vsakim novim vnesenim računom.

Vse najboljše novice so torej majhen, a pomenljiv korak v smeri drugačnega medijskega prostora. Ne obljubljajo popolnega sveta in ne trdijo, da težave ne obstajajo. Ponujajo pa prostor, kjer so v ospredju ljudje, ki ustvarjajo spremembe. Včasih tiho, brez velike pozornosti. Ne zamudite prve oddaje 12. marca ob 18.45 na POP TV.

