Nova oddaja, ki dokazuje, da je dobrega več, kot si mislite

Prav iz te misli se je rodila nova televizijska oddaja Vse najboljše novice, ki bo premierno na sporedu 12. marca ob 18.45 na POP TV. Gre za kratek format, ki bo v dvajsetih oddajah prinašal izključno dobre, pozitivne in spodbudne zgodbe iz Slovenije in sveta. Oddajo bo vodil Aleksander Pozvek, znan kot novinar informativne oddaje Svet na Kanalu A.

Nova oddaja Vse najboljše novice FOTO: POP TV

Zakaj potrebujemo dobre novice?

Če smo iskreni, negativne zgodbe lažje pritegnejo pozornost. Dramatične so, napete, pogosto tudi šokantne, zato jih hitro opazimo in si jih zapomnimo. A dolgotrajna izpostavljenost takšnim vsebinam lahko vpliva na naše razpoloženje in na način, kako gledamo na svet. Po določenem času lahko začne prevladovati občutek, da je vse narobe, da težave presegajo rešitve, da je prihodnost negotova. Zdi se, kot da svet okoli nas nenehno tiči v krizah, sporih in konfliktih in marsikdo si ob tem želi vsaj trenutek olajšanja, nekaj, kar ga spomni, da obstaja tudi dobra plat življenja. Zato je ravnotežje pomembno. Oddaja Vse najboljše novice deluje kot protiutež. Kot opomnik, da poleg izzivov obstajajo tudi napredek, solidarnost, pogum in preprosti vsakodnevni trenutki, ki nas lahko nasmejijo ali navdihnejo. Kratke zgodbe, ki jih bomo predstavili, so dokaz, da dobro obstaja, da se trud, skrb in človečnost ne izgubijo, pa čeprav nas včasih preplavijo negativne novice.

Kako se je ideja sploh rodila?

Morda ste že kje zasledili, da je leto 2026 za SPAR prav posebno. Podjetje namreč praznuje 35 let. Zanje je ta obletnica priložnost, da dobro še bolj razširijo in ga delijo z ljudmi okoli sebe. Tako je nastala ideja, da se ob jubileju ustvari nekaj, kar bo prinašalo dobro vsak teden, in prav tu se je začelo sodelovanje z našo produkcijsko hišo Pro Plus. Rezultat tega sodelovanja je torej nova oddaja Vse najboljše novice, ki bo gledalcem prinašala kratke zgodbe, polne pozitive. To so lepe zgodbe iz lokalnih okolij, spodbudne novice iz sveta, športne in živalske zanimivosti ter drobni, a pomembni človeški trenutki, ki pogosto ostanejo spregledani. Oddaja je prostor, kjer se skrb za ljudi, vztrajnost in pozornost do skupnosti srečajo z navdihujočimi zgodbami, ki dokazujejo, da dobro obstaja in da ga je vredno deliti. Kot del jubileja in oddaje bo SPAR gledalcem prinesel tudi nagradno igro.

Žreb kot zadnja dobra novica oddaje

Žreb nagrajencev bo vsakič umeščen kot zadnja dobra novica tedna. Žrebanje bo potekalo v studiu, izžrebanci pa bodo javno objavljeni po oddaji in na spletni strani nagradne igre. Tako bo vsak teden nekdo prejel še čisto konkreten razlog za veselje. Velika jubilejna nagradna igra za 35.000 evrov se začne danes, 4. marca, in bo trajala deset tednov. Glavna nagrada znaša 35.000 evrov v SPAR darilnih karticah, izžrebana pa bo 13. maja 2026 po zaključku nagradne igre. Poleg glavne nagrade bo vsako sredo potekalo tudi žrebanje tedenskih nagrad, katerih prejemniki bodo razkriti v oddaji in na spletni strani.

Velika SPAR nagradna igra FOTO: POP TV

Preprosto sodelovanje za vse kupce