Šok, ponos in nepozabni trenutki na enem mestu

Ljubljana, 26. 03. 2026 19.00 pred 15 urami 2 min branja 0

Avtor:
Klara Čampa
Oddaja Vse najboljše novice tudi tretji teden dokazuje, da je Slovenija polna trenutkov, ki nas povezujejo in navdihujejo. Od veličastnega dogajanja pod Poncami do ganljivih športnih slovesov in praznovanja vsega, kar ustvarjajo mame. Znova smo zbrali zgodbe, ki pustijo pečat v naših srcih.

Planica, slovo šampionke in zgodbe srca

V 3. oddaji je bil v ospredju eden največjih športnih praznikov pri nas: Planica. Dolina pod Poncami se bo znova spremenila v prizorišče izjemnih dosežkov, poguma in navijaške strasti. Letos bo dogajanje še posebej zgodovinsko, saj bomo prvič spremljali tudi žensko tekmovanje v poletih, kar pomeni nov mejnik za ta šport.

Ostali smo pri športnih čustvih, a z nekoliko bolj ganljivim poudarkom. Poslovili smo se od izjemne kariere Ilke Štuhec, ene najuspešnejših slovenskih alpskih smučark. Spomnili smo se njenih največjih trenutkov, zmag in nepozabnih voženj, ki so nas navduševale in povezovale ter pustile neizbrisen pečat v slovenskem športu.

Preberi še Slovenci presenetili svet: zgodbe uspeha, ki jih (še) ne poznate!

Oddaja je prinesla tudi tople, srčne zgodbe iz vsakdanjega življenja. Ob praznovanju materinskega dne smo pogledali, kako najmlajši z drobnimi gestami, objemi in ustvarjalnostjo razveseljujejo svoje mame ter jim vračajo ljubezen, ki jo prejemajo vsak dan.

Za konec smo dodali še kanček ustvarjalne tradicije: odpravili smo se na Pragersko, kjer so se zbrali ljubitelji izdelovanja cvetja iz krep papirja. Njihove barvite mojstrovine so pokazale, da se v potrpežljivosti, spretnosti in ljubezni do detajlov skrivajo prave male umetnine.

Za podrobnejši vpogled v te zgodbe in še več navdihujočih novic si lahko celotno oddajo Vse najboljše novice ogledate spodaj.

Preberi še Pozabil je na 8. marec, nato ga je v Tivoliju rešila nepričakovana 'cvetličarna'

Poglejmo še nagrajence

Poleg zgodb, ki ogrejejo srce, je del oddaje tudi nagradna igra, ki gledalcem prinaša še dodaten razlog za veselje. Med tokratnimi nagrajenci so:

- Iva P. (Nagrada: 3500 €)

- Anja J. (Nagrada: 350 €)

- Branka I. (Nagrada: 350 €)

- Aleksandra M. (Nagrada: 350 €)

Žrebanje poteka vsak teden, vsi nagrajenci pa so objavljeni na spletni strani nagradne igre.

Ne zamudite naslednje oddaje Vse najboljše novice: vsak četrtek ob 18.45 na POP TV!

Slovenci presenetili svet: zgodbe uspeha, ki jih (še) ne poznate!

Znana hrvaška pevka bo kmalu postala babica
Mami, zakaj mi ne zaupaš? Temna plat digitalnega nadzora
Tudi ta zvezdnik bo kmalu postal očka
Kate Middleton je nosila plašč s prav posebnim pomenom
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, strelce srce vleče v novo smer
5 trendi balerink, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
Tako je videti Zala Djuric po porodu
27-letnici je srce zastalo med spanjem, partner ji je rešil življenje
To je razlog, zakaj imaš napihnjen trebuh
Multivitamini in staranje: raziskava kaže na počasnejše biološke procese
Čustveno prenajedanje: zakaj nastane in kako ga lahko obvladate brez občutkov krivde
Kako proizvajalci omejujejo življenjsko dobo naprav?
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
Navada, ki je Dicka Van Dykea pripeljala do 100 let
Genetska odpornost proti arzenu v Argentini, ki vzbuja zanimanje znanstvenikov
Zakaj imajo morski ježki bodice
Cunami 'slopa' je tu
Revolucionaren trik za čist WC brez kapljice klora
Barvna kombinacija, ki bo glavni hit pri notranji opremi v letu 2026
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Pozabite na klasično baklavo: čokoladna različica bralke Alme je pravi hit
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
Ta kviz razkrije, kako dobro poznaš svojo hrano
Rocky 3
Kmetija
Priscilla
Spor v družini Beckham
