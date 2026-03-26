Šok, ponos in nepozabni trenutki na enem mestu

Planica, slovo šampionke in zgodbe srca

V 3. oddaji je bil v ospredju eden največjih športnih praznikov pri nas: Planica. Dolina pod Poncami se bo znova spremenila v prizorišče izjemnih dosežkov, poguma in navijaške strasti. Letos bo dogajanje še posebej zgodovinsko, saj bomo prvič spremljali tudi žensko tekmovanje v poletih, kar pomeni nov mejnik za ta šport. Ostali smo pri športnih čustvih, a z nekoliko bolj ganljivim poudarkom. Poslovili smo se od izjemne kariere Ilke Štuhec, ene najuspešnejših slovenskih alpskih smučark. Spomnili smo se njenih največjih trenutkov, zmag in nepozabnih voženj, ki so nas navduševale in povezovale ter pustile neizbrisen pečat v slovenskem športu.

Oddaja je prinesla tudi tople, srčne zgodbe iz vsakdanjega življenja. Ob praznovanju materinskega dne smo pogledali, kako najmlajši z drobnimi gestami, objemi in ustvarjalnostjo razveseljujejo svoje mame ter jim vračajo ljubezen, ki jo prejemajo vsak dan. Za konec smo dodali še kanček ustvarjalne tradicije: odpravili smo se na Pragersko, kjer so se zbrali ljubitelji izdelovanja cvetja iz krep papirja. Njihove barvite mojstrovine so pokazale, da se v potrpežljivosti, spretnosti in ljubezni do detajlov skrivajo prave male umetnine. Za podrobnejši vpogled v te zgodbe in še več navdihujočih novic si lahko celotno oddajo Vse najboljše novice ogledate spodaj.

Poglejmo še nagrajence

Poleg zgodb, ki ogrejejo srce, je del oddaje tudi nagradna igra, ki gledalcem prinaša še dodaten razlog za veselje. Med tokratnimi nagrajenci so: - Iva P. (Nagrada: 3500 €) - Anja J. (Nagrada: 350 €) - Branka I. (Nagrada: 350 €) - Aleksandra M. (Nagrada: 350 €) Žrebanje poteka vsak teden, vsi nagrajenci pa so objavljeni na spletni strani nagradne igre.