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Pogačar že petič na vrhu, Urban pa osvaja mejnike, ki so se zdeli nedosegljivi

Ljubljana, 30. 07. 2026 19.00 pred 14 urami 2 min branja 0

Avtor:
E.S.
Tadej Pogačar

Nekatere zgodbe navdušujejo milijone ljudi, druge pa se dotaknejo srca. Tudi tokratne Vse najboljše novice prinašajo oboje. Od novega zgodovinskega uspeha Tadeja Pogačarja, ki je še petič osvojil Dirko po Franciji, do ganljivih korakov malega Urbana, za katerega je pred leti stopila skupaj vsa Slovenija. To so zgodbe, ki dokazujejo, da so največje zmage včasih zapisane na ciljni črti, drugič pa v povsem vsakdanjih trenutkih.

Pogačar znova na vrhu

Tadej Pogačar je v nedeljo še petič osvojil Dirko po Franciji in še enkrat potrdil, da sodi med največje zvezdnike sodobnega kolesarstva. Njegov novi uspeh je navdušil ljubitelje kolesarstva po vsem svetu in še utrdil njegov status enega najboljših kolesarjev svoje generacije.

Tokrat smo z našim novinarjem Maticem Flajšmanom preverili, kako je potekala letošnja dirka in kaj je Pogačarja popeljalo do še ene zgodovinske zmage.

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Slovenci smo postali narod kolesarjev

Kolesarska evforija se ne ustavlja le ob spremljanju največjih dirk. Kolesa so vse pogostejši spremljevalec tudi slovenskih rekreativcev, med katerimi najdemo številne znane obraze. Zdi se, da smo smuči za nekaj časa postavili v kot in se navdušili nad kolesarstvom. Nekatera kolesa danes dosegajo vrednosti, primerljive z manjšim avtomobilom, navdušenje nad tem športom pa je večje kot kadar koli prej. 

Preberi še To ni več samo šport: Pogačar sprožil val, ki zajema vso Slovenijo

Zgodba, ki je ganila Slovenijo

Če obstaja zgodba, ki v teh dneh prinaša posebno upanje, je to zagotovo zgodba malega Urbana. Pred leti je Slovenija stopila skupaj in pomagala družini na poti do nujno potrebnega zdravljenja. Danes pa prihajajo novice, ki dokazujejo, kako pomembna je bila ta pomoč.

Urban je prvič izrekel besedo mama, naredil prve samostojne korake in danes skupaj z mamo odkriva svet na način, ki je bil še pred časom videti nedosegljiv. Njegova zgodba je opomnik, kako veliko lahko dosežemo, ko stopimo skupaj.

Za podrobnejši vpogled v vse zgodbe si lahko celotno oddajo Vse najboljše novice ogledate spodaj.

Teden, ki je razveselil nove nagrajence

Seveda pa tudi tokrat ne gre brez nagrad, ki prinašajo dodatne razloge za veselje. Novi teden je prinesel nove srečne nagrajence, ki so se razveselili privlačnih nagrad.

Med srečnimi nagrajenci sta:

- Karmen K. - vespa s polnim nahrbtnikom hrane

- Aleksandra V. - električno kolo s polnim nahrbtnikom hrane

Več informacij o nagradni igri in seznamu nagrajencev je na voljo na https://spar35let.si/.

VSE NAJBOLJŠE NOVICE SPAR NAGRADNA IGRA TADEJ POGAČAR NAROD KOLESARJEV

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