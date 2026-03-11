Pozabil je na 8. marec, nato ga je v Tivoliju rešila nepričakovana 'cvetličarna'

Letos je praznik padel ravno na nedeljo, ko so trgovine zaprte, zato je marsikdo šele med jutranjim sprehodom ugotovil, da bi rad nekomu polepšal dan, pa za to nima prave priložnosti. Prav tu je vstopila pobuda podjetja SPAR Slovenija, ki je v parku Tivoli, nasproti Pivovarne Union, za en dan odprlo cvetličarno na prostem. Od devete ure zjutraj pa vse do razdelitve cvetja so lahko obiskovalci vzeli rožo in jo podarili partnerki, mami, sestri, prijateljici ali babici.

Ker mi je 8. marec - SPAR FOTO: Luka Kotnik

Spontani trenutki, ki povedo največ

Ljudje so prihajali iz različnih smeri parka, nekateri namenoma, drugi povsem po naključju. Ko so opazili rože, so se pogosto ustavili, poklepetali z ekipo in z rožo v roki nadaljevali pot. Eden od mimoidočih je priznal, da ga je akcija dobesedno rešila. "Rožo za drago sem pozabil. Ja, dežurna cvetličarna je bila rešilna bilka," je povedal v smehu. Drug obiskovalec je dodal, da ga je praznik letos prehitel: "Čisto sem pozabil, da je 8. marec, tako da je zdaj prav super, da so tu." Spet tretji pa je razkril, da je dan začel z rožami že doma. "Zjutraj je bila rožica dana, zdaj pa še ena rožica, ki jih nikoli ni dovolj." Med obiskovalci sta se ustavila tudi glasbenik Bor Zuljan in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Oba sta se z veseljem pridružila dogajanju in poudarila, da so rože pri njiju doma nekaj povsem vsakdanjega, ne le simbolična gesta ob praznikih. Njegove besede lepo povzamejo bistvo praznika. 8. marec je sicer simboličen dan, vendar nas predvsem opominja, kako pomembno je spoštovati, podpirati in ceniti vse ženske in dekleta skozi vse leto.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Ker mi je 8. marec - SPAR Luka Kotnik

Ker mi je 8. marec - SPAR Luka Kotnik

Ker mi je 8. marec - SPAR Luka Kotnik

Ker mi je 8. marec - SPAR Luka Kotnik

Ker mi je 8. marec - SPAR Luka Kotnik

Ker mi je 8. marec - SPAR Luka Kotnik

Ker mi je 8. marec - SPAR Luka Kotnik

Ker mi je 8. marec - SPAR Luka Kotnik















Ko dobre zgodbe pridejo med ljudi

Dogajanje v Tivoliju pa ni bilo zanimivo le za sprehajalce. Na prizorišču je bila tudi ekipa nove televizijske oddaje Vse najboljše novice, ki je med obiskovalci zbirala vtise in spontane izjave. Kamere so ujele prav tiste trenutke, ki jih pogosto spregledamo: nasmeh ob podarjeni roži, kratko zahvalo ali preprosto presenečenje, ko nekdo ugotovi, da lahko z majhno gesto polepša dan nekomu drugemu. Oddaja bo premierno na sporedu 12. marca ob 18.45 na POP TV, vodil pa jo bo Aleksander Pozvek. Gre za nov televizijski format, ki bo v dvajsetih epizodah prinašal izključno dobre, pozitivne in spodbudne zgodbe iz Slovenije in sveta. Ideja za oddajo ni nastala po naključju. Leto 2026 je za SPAR Slovenija posebno, saj podjetje praznuje 35 let delovanja v Sloveniji. Ta jubilej so želeli obeležiti na način, ki presega klasične promocijske aktivnosti in prinaša nekaj pozitivnega širši skupnosti. Tako se je rodilo sodelovanje s produkcijsko hišo Pro Plus, iz katerega je nastala oddaja Vse najboljše novice.

Nova oddaja Vse najboljše novice FOTO: POP TV

Velika nagradna igra ob 35-letnici

Pomemben del oddaje je tudi prav posebna SPAR nagradna igra, ki bo trajala deset tednov. Začela se je 4. marca, njen vrhunec pa bo 13. maja 2026, ko bodo izžrebali glavno nagrado. Ta znaša kar 35.000 evrov v SPAR darilnih karticah. Poleg glavne nagrade bodo vsako sredo potekala tudi tedenska žrebanja, katerih nagrajenci bodo predstavljeni v oddaji Vse najboljše novice in na spletni strani nagradne igre. Sodelovanje v nagradni igri je zasnovano tako, da je dostopno vsem kupcem. Vsak, ki v trgovinah SPAR opravi nakup nad deset evrov, prejme poseben dodatni odrezek računa z QR kodo. Ko kupec kodo poskenira, ga ta vodi na spletno stran nagradne igre, kjer je številka računa že vpisana, sam pa dopolni le še svoje podatke. Sodelovati je mogoče tudi z ročnim vnosom številke računa na spletni strani www.spar.si/35let ali z odgovori na vprašanja v kvizu na isti strani. Posebnost igre je, da vsak prijavljen račun sodeluje v žrebanju vsak teden do konca nagradne igre, kar pomeni, da se možnosti za nagrado povečujejo z vsakim novim vnesenim računom.

Velika SPAR nagradna igra FOTO: POP TV

Majhne geste, ki ustvarjajo velike zgodbe