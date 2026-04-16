Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija! Delovna akcija VOYO Prijavi se
Voyo.si
Vse najboljše novice

Roboti v operacijah, človeška srčnost in filmski uspeh Slovenije

Ljubljana, 16. 04. 2026 19.00 pred 14 urami 2 min branja

Avtor:
K.Č
Tudi tokratne Vse najboljše novice dokazujejo, da se dobre zgodbe pišejo na vsakem koraku – od tehnoloških dosežkov in srčnih dejanj do ustvarjalnosti, ki sega čez meje. Slovenija znova pokaže znanje, solidarnost in energijo, na katero smo lahko ponosni.

Dobre zgodbe so pogosto bližje, kot si mislimo

Ena takšnih prihaja iz sveta tehnologije, kjer roboti že dolgo niso več le pomočniki v restavracijah ali skladiščih, temveč vse pogosteje tudi v operacijskih dvoranah. V slovenskih bolnišnicah jih je že šest, njihovo število pa raste.

A tudi v času hitrega tehnološkega razvoja ostajajo stvari, ki jih zmore le človek. Eden najlepših primerov solidarnosti je darovanje krvi. Vsako leto se zanj odloči okoli 100 tisoč Slovenk in Slovencev, razveseljivo pa je, da med darovalci vidimo vse več mladih.

Posebno mesto med srčnimi pobudami ima tudi Društvo za cerebralno paralizo Sonček. S pripravo razstave likovnih del želijo umetnost povezati z dobrodelnostjo. Slike iščejo nove lastnike, zbrana sredstva pa bodo namenjena zdravstveno-terapevtskemu letovanju.

Navdihujoče zgodbe pa prihajajo tudi s področja kulture. Slovenski kratki film Čakam na vlak režiserja Armina Čulića je doživel mednarodno premiero na festivalu v Dresdnu. Gre za intimno in pretresljivo pripoved o povojnih ranah ter tišini, ki govori glasneje kot besede.

Za podrobnejši vpogled v te zgodbe in še več navdihujočih novic si lahko celotno oddajo Vse najboljše novice ogledate spodaj.

Nagrajenci 6. žrebanja

Nagradna igra, ki je del oddaje, prinaša še dodaten razlog za veselje. V šestem žrebanju so bili med drugim nagrajeni:

- Špela K. (Nagrada: 3.500 €)

- Darja R. (Nagrada: 350 €)

- Owen J. (Nagrada: 350 €)

- Alenka S. (Nagrada: 350 €)

Žrebanje poteka vsak teden, vsi nagrajenci pa so objavljeni v oddaji in na spletni strani nagradne igre.

Ne zamudite naslednje oddaje Vse najboljše novice: vsak četrtek ob 18.45 na POP TV!

Vse najboljše novice Spar 35let Slovenija Krvodajalska akcija Roboti

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
