Roboti v operacijah, človeška srčnost in filmski uspeh Slovenije

Dobre zgodbe so pogosto bližje, kot si mislimo

Ena takšnih prihaja iz sveta tehnologije, kjer roboti že dolgo niso več le pomočniki v restavracijah ali skladiščih, temveč vse pogosteje tudi v operacijskih dvoranah. V slovenskih bolnišnicah jih je že šest, njihovo število pa raste. A tudi v času hitrega tehnološkega razvoja ostajajo stvari, ki jih zmore le človek. Eden najlepših primerov solidarnosti je darovanje krvi. Vsako leto se zanj odloči okoli 100 tisoč Slovenk in Slovencev, razveseljivo pa je, da med darovalci vidimo vse več mladih.

Posebno mesto med srčnimi pobudami ima tudi Društvo za cerebralno paralizo Sonček. S pripravo razstave likovnih del želijo umetnost povezati z dobrodelnostjo. Slike iščejo nove lastnike, zbrana sredstva pa bodo namenjena zdravstveno-terapevtskemu letovanju. Navdihujoče zgodbe pa prihajajo tudi s področja kulture. Slovenski kratki film Čakam na vlak režiserja Armina Čulića je doživel mednarodno premiero na festivalu v Dresdnu. Gre za intimno in pretresljivo pripoved o povojnih ranah ter tišini, ki govori glasneje kot besede. Za podrobnejši vpogled v te zgodbe in še več navdihujočih novic si lahko celotno oddajo Vse najboljše novice ogledate spodaj.

