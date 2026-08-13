Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
Vse najboljše novice

Skoraj dva milijona sodelujočih, nato pa veliko presenečenje

Ljubljana, 13. 08. 2026 19.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M. A.
Nova oddaja Vse najboljše novice

Vse najboljše novice so se poslovile. V 20 oddajah smo predstavili več kot 60 dobrih zgodb in približno 200 ljudi, ki s svojimi dejanji dokazujejo, da dobrih novic v Sloveniji ne manjka. Za konec smo se ozrli na nekaj trenutkov, ki so nas v zadnjih tednih najbolj razveseljevali, ter razkrili še zadnje nagrajence velike nagradne igre.

Zgodbe, ki so nas razveseljevale

V zadnjih tednih smo spremljali številne navdihujoče zgodbe. Med njimi so bili slovenski športniki, ki so premikali meje, posamezniki, ki so v ključnih trenutkih pomagali drugim, ter ljudje, ki s svojim znanjem in predanostjo dokazujejo, da lahko vsak prispeva k boljši družbi.

V zadnji oddaji je bila med odmevnejšimi zgodbami tudi zgodba alpskega smučarja Jerneja Slivnika, ki je poskrbel za najboljšo slovensko uvrstitev na zimskih paraolimpijskih igrah. Spoznali smo tudi Mašo Kurent, svetovno prvakinjo v podiranju dreves, ter številne druge posameznike, katerih zgodbe so nas navdušile.

Posebno mesto med dobrimi novicami so imeli tudi tisti, ki so pomagali v nesrečah in reševali življenja. Njihova dejanja so še enkrat pokazala, kako pomembni so pogum, solidarnost in pripravljenost pomagati.

Preberi še Pogačar že petič na vrhu, Urban pa osvaja mejnike, ki so se zdeli nedosegljivi

Poletje, polno dobre energije

Med zgodbami zadnje oddaje smo se vrnili tudi na Koroško, kjer so študenti Kluba koroških študentov na Kopah pripravili Summer Fest. Celodnevno dogajanje je ponudilo nogomet na mivki, turnirje, glasbo in številne druge aktivnosti, zvečer pa se je zabava nadaljevala s koncerti.

Za glasbeno vročico so poskrbeli Čuki, Petar Grašo, Plavi orkestar in drugi izvajalci. Summer Fest je tako tudi letos združil šport, zabavo, glasbo in druženje ter poskrbel za nepozabno poletno vzdušje. Poglejte si zadnjo oddajo spodaj.

Sklep velike nagradne igre

Ob zaključku 20. oddaje pa je sledil še težko pričakovani trenutek: razglasitev zadnjih nagrajencev velike nagradne igre. Direktorica marketinga podjetja Spar Lidija Rakuša je ob tem poudarila, da je v nagradni igri sodelovalo kar milijon in 850 tisoč ljudi. Ob 35-letnici podjetja je bila tako nagradna igra deležna izjemnega odziva.

Preberi še Slavko Vinčić v središču nogometnega spektakla, Slovenija pa slavi nove junake

Glavno nagrado, BMW X1 in poln prtljažnik s hrano, prejme Sonja Č. K. Med nagrajenci pa sta bila tudi Joži K., ki je prejela električno kolo ter nahrbtnik s hrano, in Peter L., ki je prejel vespo ter poln nahrbtnik s hrano. Ostali nagrajenci vas čakajo tukaj.

Vsem nagrajencem iskrene čestitke! Vse najboljše novice so se tako zaključile po 20 oddajah, v katerih smo skupaj iskali zgodbe, ki navdihujejo, razveseljujejo in dokazujejo, da se okoli nas vsak dan dogajajo lepe stvari.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
vse najboljše novice 19. oddaja spar 35 let

Slovenska košarka piše novo uspešno poglavje

24ur.com Vse najboljše novice so tu: športne zmage, podarjeno cvetje in nagrade za gledalce
24ur.com Slovenci presenetili svet: zgodbe uspeha, ki jih (še) ne poznate!
24ur.com Pozvek ulovil zadnjo priložnost za srečno sedmico
24ur.com Pogačar že petič na vrhu, Urban pa osvaja mejnike, ki so se zdeli nedosegljivi
24ur.com Babica v balonu, tigrovski mladiči in velike nagrade: sezona se je začela
24ur.com Od začetkov do danes: naše zgodbe skozi tri desetletja
24ur.com Želje se uresničujejo, zgodbe navdihujejo in padel je tudi veliki dobitek!
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mali princ odrašča: George odhaja v slavno šolo, tam je zanj že vse pripravljeno
Zakaj vas otrok ne posluša? Razlog vas bo morda presenetil
Zakaj vas otrok ne posluša? Razlog vas bo morda presenetil
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
zadovoljna
Portal
46-letna Gisele dokazuje, da so lahko zrela leta najlepše obdobje življenja
Kateri kroj hlač najbolj pristaja vaši postavi? 5 modelov, ki jih bomo nosile tudi jeseni
Kateri kroj hlač najbolj pristaja vaši postavi? 5 modelov, ki jih bomo nosile tudi jeseni
Se spomnite legendarne voditeljice? Pri 80 letih razkriva zgodbe, ki jih doslej nismo poznali
Se spomnite legendarne voditeljice? Pri 80 letih razkriva zgodbe, ki jih doslej nismo poznali
Po 20 letih še vedno zaljubljena: Robbie Williams ženi pripravil ganljivo presenečenje
Po 20 letih še vedno zaljubljena: Robbie Williams ženi pripravil ganljivo presenečenje
vizita
Portal
Ste gledali v Sončev mrk brez zaščite? Ti simptomi se lahko pojavijo kasneje
Smete jesti paradižnik?
Smete jesti paradižnik?
Lahko sladkor spodbuja širjenje rakavih celic?
Lahko sladkor spodbuja širjenje rakavih celic?
Vsi govorijo o 'fibermaxxingu': koliko vlaknin v resnici potrebujemo in kaj se zgodi, če jih zaužijemo preveč?
Vsi govorijo o 'fibermaxxingu': koliko vlaknin v resnici potrebujemo in kaj se zgodi, če jih zaužijemo preveč?
cekin
Portal
Zaposleni opozarjajo na nov problem v službah
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
Prestari za menjavo službe? 50+ dokazujejo nasprotno
Prestari za menjavo službe? 50+ dokazujejo nasprotno
10,8 milijarde evrov za LA Lakers z Luko Dončićem na čelu
10,8 milijarde evrov za LA Lakers z Luko Dončićem na čelu
moskisvet
Portal
Balkanska diva pri 54 letih brez zadržkov pozirala v bazenu
'Svojemu življenju dajem oceno 10 od 10': kljub redki bolezni je dočakal 28 let
'Svojemu življenju dajem oceno 10 od 10': kljub redki bolezni je dočakal 28 let
Umrla je ena najlepših italijanskih igralk: bila je filmska zvezda, nato pa je pri 28 letih izginila
Umrla je ena najlepših italijanskih igralk: bila je filmska zvezda, nato pa je pri 28 letih izginila
Neverjeten debi: 17-letnik podrl zgodovinski rekord superpokala
Neverjeten debi: 17-letnik podrl zgodovinski rekord superpokala
dominvrt
Portal
Avgust je pravi čas za pozabljeni zaklad iz narave
Kdaj uporabiti mleko in kdaj sodo bikarbono? Naravna pomoč proti plesni
Kdaj uporabiti mleko in kdaj sodo bikarbono? Naravna pomoč proti plesni
Premikajoča se straniščna deska? Vodovodar razkriva trik, ki reši težavo v nekaj minutah
Premikajoča se straniščna deska? Vodovodar razkriva trik, ki reši težavo v nekaj minutah
Te rože bodo vaš vrt spremenile v dišečo oazo: primerne so tudi za balkon
Te rože bodo vaš vrt spremenile v dišečo oazo: primerne so tudi za balkon
okusno
Portal
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
MasterChef 2026: razkrivamo letošnje tekmovalce in datum začetka 12. sezone
MasterChef 2026: razkrivamo letošnje tekmovalce in datum začetka 12. sezone
Preprosta poletna sladica, ki je najboljša s kepico sladoleda
Preprosta poletna sladica, ki je najboljša s kepico sladoleda
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Srečen dan mrtvih
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Za Eliso: Primer Claps
Za Eliso: Primer Claps
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897