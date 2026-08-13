Skoraj dva milijona sodelujočih, nato pa veliko presenečenje

Zgodbe, ki so nas razveseljevale
V zadnjih tednih smo spremljali številne navdihujoče zgodbe. Med njimi so bili slovenski športniki, ki so premikali meje, posamezniki, ki so v ključnih trenutkih pomagali drugim, ter ljudje, ki s svojim znanjem in predanostjo dokazujejo, da lahko vsak prispeva k boljši družbi.
V zadnji oddaji je bila med odmevnejšimi zgodbami tudi zgodba alpskega smučarja Jerneja Slivnika, ki je poskrbel za najboljšo slovensko uvrstitev na zimskih paraolimpijskih igrah. Spoznali smo tudi Mašo Kurent, svetovno prvakinjo v podiranju dreves, ter številne druge posameznike, katerih zgodbe so nas navdušile.
Posebno mesto med dobrimi novicami so imeli tudi tisti, ki so pomagali v nesrečah in reševali življenja. Njihova dejanja so še enkrat pokazala, kako pomembni so pogum, solidarnost in pripravljenost pomagati.
Poletje, polno dobre energije
Med zgodbami zadnje oddaje smo se vrnili tudi na Koroško, kjer so študenti Kluba koroških študentov na Kopah pripravili Summer Fest. Celodnevno dogajanje je ponudilo nogomet na mivki, turnirje, glasbo in številne druge aktivnosti, zvečer pa se je zabava nadaljevala s koncerti.
Za glasbeno vročico so poskrbeli Čuki, Petar Grašo, Plavi orkestar in drugi izvajalci. Summer Fest je tako tudi letos združil šport, zabavo, glasbo in druženje ter poskrbel za nepozabno poletno vzdušje. Poglejte si zadnjo oddajo spodaj.
Sklep velike nagradne igre
Ob zaključku 20. oddaje pa je sledil še težko pričakovani trenutek: razglasitev zadnjih nagrajencev velike nagradne igre. Direktorica marketinga podjetja Spar Lidija Rakuša je ob tem poudarila, da je v nagradni igri sodelovalo kar milijon in 850 tisoč ljudi. Ob 35-letnici podjetja je bila tako nagradna igra deležna izjemnega odziva.
Glavno nagrado, BMW X1 in poln prtljažnik s hrano, prejme Sonja Č. K. Med nagrajenci pa sta bila tudi Joži K., ki je prejela električno kolo ter nahrbtnik s hrano, in Peter L., ki je prejel vespo ter poln nahrbtnik s hrano. Ostali nagrajenci vas čakajo tukaj.
Vsem nagrajencem iskrene čestitke! Vse najboljše novice so se tako zaključile po 20 oddajah, v katerih smo skupaj iskali zgodbe, ki navdihujejo, razveseljujejo in dokazujejo, da se okoli nas vsak dan dogajajo lepe stvari.
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