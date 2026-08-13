Skoraj dva milijona sodelujočih, nato pa veliko presenečenje

V zadnjih tednih smo spremljali številne navdihujoče zgodbe. Med njimi so bili slovenski športniki, ki so premikali meje, posamezniki, ki so v ključnih trenutkih pomagali drugim, ter ljudje, ki s svojim znanjem in predanostjo dokazujejo, da lahko vsak prispeva k boljši družbi.

V zadnji oddaji je bila med odmevnejšimi zgodbami tudi zgodba alpskega smučarja Jerneja Slivnika, ki je poskrbel za najboljšo slovensko uvrstitev na zimskih paraolimpijskih igrah. Spoznali smo tudi Mašo Kurent, svetovno prvakinjo v podiranju dreves, ter številne druge posameznike, katerih zgodbe so nas navdušile.

Posebno mesto med dobrimi novicami so imeli tudi tisti, ki so pomagali v nesrečah in reševali življenja. Njihova dejanja so še enkrat pokazala, kako pomembni so pogum, solidarnost in pripravljenost pomagati.