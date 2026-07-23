Slavko Vinčić v središču nogometnega spektakla, Slovenija pa slavi nove junake

Slovenski trenutki, ki odmevajo po svetu

Slovenski šport je znova pokazal svojo moč. V središču pozornosti je bil tokrat tudi nogomet, kjer je pomemben mejnik dosegel slovenski sodnik Slavko Vinčić. Z zaupanjem za vodenje finala svetovnega prvenstva se je uvrstil med najbolj prepoznavne slovenske predstavnike na največjem nogometnem odru. Medtem pa Tadej Pogačar nadaljuje svoje izjemne predstave na Dirki po Franciji. Slovenski kolesarski šampion ostaja med glavnimi junaki dirke in še naprej potrjuje, da spada v sam svetovni vrh. Največ veselja pa so domačim navijačem pripravili mladi košarkarji. Slovenska reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu pred domačimi gledalci spisala sanjsko zgodbo in osvojila zlato medaljo. Uspeh mladih košarkarjev ni prišel čez noč. Za zlatim odličjem so ure treningov, odrekanje in velika želja po uspehu.

Pomoč tistim, ki pomagajo drugim

Medtem ko športniki osvajajo medalje, vsak dan svoje poslanstvo opravljajo tudi ljudje, ki skrbijo za našo varnost. Ko pride do požara ali večje nesreče, je poleg hitrega odziva ključna tudi dobra koordinacija. Prav zato je Spar Javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana namenil 50 tisoč evrov za razvoj mobilnega sistema sprejemnih mest za vodenje večjih intervencij. Naložba bo pripomogla k še bolj učinkovitemu vodenju zahtevnih posredovanj in dodatno podprla delo gasilcev, ki so pogosto prvi na kraju nesreč.

Zvok motorjev, spomini in slovenska tradicija

Tokrat smo poiskali tudi drugačne junake. Takšne, ki ne nastopajo na velikih športnih prizoriščih, a kljub temu združujejo množice. Na Spodnjem Vrsniku nad Idrijo je potekal že 14. Mopedzbor Vrsnik, največje srečanje Tomosovih mopedov v Sloveniji po številu udeleženih vozil. Ljubitelji legendarnih slovenskih mopedov so se zbrali na dogodku, kjer niso v ospredju le stroji, ampak predvsem zgodbe, prijateljstva in spomini, ki se prenašajo iz generacije v generacijo. Tomos je del slovenske tehnične dediščine in simbol časov, ki jih mnogi še vedno nosijo v srcu. Za podrobnejši vpogled v vse teme si lahko ogledate celoten prispevek oddaje Vse najboljše novice spodaj.

Teden, ki je prinesel tudi lepe nagrade

Tudi tokrat smo razveselili naše gledalce. Med srečnima izžrebancema sta: - Katarina K. - vespa s polnim nahrbtnikom hrane - Vida V. - električno kolo s polnim nahrbtnikom hrane Več nagrajencev pa na https://spar35let.si/.