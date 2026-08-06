Slovenska košarka piše novo uspešno poglavje

Mlade košarkarske zvezde navdušujejo

Kakšno poletje za slovensko košarko! Potem ko je reprezentanca do 20 let pred kratkim osvojila naslov evropskih prvakov, so za novo slavje poskrbeli še košarkarji do 18 let. Mladi Slovenci so ponovili izjemen uspeh svojih starejših kolegov in še enkrat dokazali, da prihodnost slovenske košarke ostaja v odličnih rokah. Njihovi dosežki navdušujejo športno javnost in potrjujejo, da v Sloveniji ne manjka talentov, ki bi lahko v prihodnjih letih krojili evropsko in svetovno košarko.

Kaj jedo vrhunski športniki?

Ob uspehih slovenskih športnikov se pogosto pojavi vprašanje, kaj vse stoji za njihovimi vrhunskimi rezultati. Poleg treningov in predanosti ima pomembno vlogo tudi prehrana. Tokrat smo odgovore poiskali pri Blažu Grmku, magistru dietetike, ki skrbi za prehrano vrhunskih športnikov. Razkril nam je, kako pomembna je pravilna prehrana pri doseganju najboljših rezultatov in na kaj morajo biti športniki še posebej pozorni.

V studiu ustvarjalca številnih uspešnic

S čim se prehranjuje, da je ustvaril toliko glasbenih uspešnic, bi se morda lahko vprašali tudi ob zgodbi Matjaža Vlašiča. Čeprav so se člani skupine Hazardi že leta 1983 spraševali, ali so najlepše pesmi že napisane, Vlašič s svojim ustvarjanjem dokazuje, da nastajajo še danes. Obiskali smo njegov studio in pokukali v svet glasbe, kjer nastajajo melodije, ki jih poslušajo različne generacije Slovencev. Za podrobnejši vpogled v vse zgodbe si lahko celotno oddajo Vse najboljše novice ogledate spodaj.

Teden, ki je razveselil nagrajence