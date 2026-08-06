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Slovenska košarka piše novo uspešno poglavje

Ljubljana, 06. 08. 2026 19.00 pred 3 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
E.S.
Sprejem zlate reprezentance U18

Tudi tokratne Vse najboljše novice prinašajo zgodbe o talentu, predanosti in uspehih, ki navdušujejo. Slovenski športniki znova dokazujejo, da sodijo med najboljše, ob tem pa smo preverili tudi, kaj se skriva za njihovimi vrhunskimi dosežki. Za piko na i pa smo obiskali še človeka, ki je soustvaril nekatere od največjih slovenskih glasbenih uspešnic.

Mlade košarkarske zvezde navdušujejo

Kakšno poletje za slovensko košarko! Potem ko je reprezentanca do 20 let pred kratkim osvojila naslov evropskih prvakov, so za novo slavje poskrbeli še košarkarji do 18 let. Mladi Slovenci so ponovili izjemen uspeh svojih starejših kolegov in še enkrat dokazali, da prihodnost slovenske košarke ostaja v odličnih rokah.

Njihovi dosežki navdušujejo športno javnost in potrjujejo, da v Sloveniji ne manjka talentov, ki bi lahko v prihodnjih letih krojili evropsko in svetovno košarko.

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Kaj jedo vrhunski športniki?

Ob uspehih slovenskih športnikov se pogosto pojavi vprašanje, kaj vse stoji za njihovimi vrhunskimi rezultati. Poleg treningov in predanosti ima pomembno vlogo tudi prehrana.

Tokrat smo odgovore poiskali pri Blažu Grmku, magistru dietetike, ki skrbi za prehrano vrhunskih športnikov. Razkril nam je, kako pomembna je pravilna prehrana pri doseganju najboljših rezultatov in na kaj morajo biti športniki še posebej pozorni.

V studiu ustvarjalca številnih uspešnic

S čim se prehranjuje, da je ustvaril toliko glasbenih uspešnic, bi se morda lahko vprašali tudi ob zgodbi Matjaža Vlašiča. Čeprav so se člani skupine Hazardi že leta 1983 spraševali, ali so najlepše pesmi že napisane, Vlašič s svojim ustvarjanjem dokazuje, da nastajajo še danes.

Obiskali smo njegov studio in pokukali v svet glasbe, kjer nastajajo melodije, ki jih poslušajo različne generacije Slovencev.

Za podrobnejši vpogled v vse zgodbe si lahko celotno oddajo Vse najboljše novice ogledate spodaj.

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Teden, ki je razveselil nagrajence

Seveda pa tudi tokrat ne gre brez nagrad, ki poskrbijo za dodatne razloge za veselje. Novi teden je prinesel nove srečne nagrajence, ki so se razveselili privlačnih nagrad in lepih presenečenj.

Med tokratnimi nagrajenci sta tudi:

- Helena P. - Vespa

- Aleš B. - E-kolo

Vsem iskrene čestitke!

Več informacij o nagradni igri in seznamu nagrajencev je na voljo na spletni strani nagradne igre.

Vse najboljše novice SPAR košarka nagradna igra slovenski športniki

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KOMENTARJI1

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sukar 1
07. 08. 2026 13.46
'mularija' klobuk dol za vse dosežke na evropskem do 18 in 20....bravo, in pokažite, da gre....
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