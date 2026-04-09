Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija! VOYO Prijavi se
Voyo.si
Vse najboljše novice

Slovensko znanje v vesolju, pogum na snegu in nova nagrada za gledalce

Ljubljana, 09. 04. 2026 19.00 pred 14 urami 2 min branja 2

Avtor:
M. A.
Zemljin zahod

Tudi tokratna oddaja Vse najboljše novice dokazuje, da se dobre zgodbe skrivajo povsod: od vesolja do zasneženih strmin in srčnih pobud domačih krajev. Slovenija znova navdušuje s svojim znanjem, pogumom in pozitivno energijo.

Navdihujoče zgodbe, ki povezujejo Slovenijo

Ena najbolj odmevnih zgodb prihaja naravnost iz vesolja. Svet je z navdušenjem spremljal misijo rakete SLS z vesoljsko kapsulo Orion proti Luni, pri kateri sodeluje tudi slovensko podjetje Dewesoft. Njihova napredna tehnologija omogoča zajem in analizo ključnih podatkov, ki inženirjem pomagajo razumeti delovanje rakete v najzahtevnejših trenutkih misije.

Podjetje iz Trbovelj pa ne počiva niti na domačih tleh. Pri pripravi novega objekta jim je na pomoč priskočila celo svetovna prvakinja v sečnji - v kraljevski gozdarski disciplini podiranja dreves z motorno žago. Še en dokaz, da vrhunski dosežki ne poznajo meja.

Za sprostitev ob koncu zime so poskrbeli smučarji in skakalci. Na Krvavec so se pogumno podali čez bazen ledene vode, nekateri uspešno, drugi nekoliko manj. Dogajanje se je nadaljevalo v Planici, kjer je znamenita Luža ponovno poskrbela za spektakularne skoke, smeh in nepozabne trenutke.

Posebno povabilo pa prihaja iz Velenja, kjer želijo postaviti nov Guinnessov rekord v igranju harmonike. Za vpis v knjigo rekordov potrebujejo vsaj 5300 harmonikarjev.

Za podrobnejši vpogled v te zgodbe in še več navdihujočih novic si lahko celotno oddajo Vse najboljše novice ogledate spodaj.

Nagrajenci 5. žrebanja

Nagradna igra, ki je del oddaje, prinaša še dodaten razlog za veselje. V petem žrebanju so bili med drugim nagrajeni:

- Nada K. M. (Nagrada: 3.500 €)

- Klavdija Z. (Nagrada: 350 €)

- Metka M. (Nagrada: 350 €)

- Andreja S. (Nagrada: 350 €)

Žrebanje poteka vsak teden, vsi nagrajenci pa so objavljeni v oddaji in na spletni strani nagradne igre.

Ne zamudite naslednje oddaje Vse najboljše novice: vsak četrtek ob 18.45 na POP TV!

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
vse najboljše novice pozitiva slovenija vesolje zimski športi spar 35

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watcherman
10. 04. 2026 09.47
Za vas vse nateg,laž in pravljica za lahko noč kajne phahaha?.
Odgovori
0 0
Normalka
10. 04. 2026 09.31
Pohvale za pozitivnost in konstruktivnost!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
vizita
Portal
cekin
Portal
moskisvet
Portal
dominvrt
Portal
okusno
Portal
voyo
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641