Slovensko znanje v vesolju, pogum na snegu in nova nagrada za gledalce

Ena najbolj odmevnih zgodb prihaja naravnost iz vesolja. Svet je z navdušenjem spremljal misijo rakete SLS z vesoljsko kapsulo Orion proti Luni, pri kateri sodeluje tudi slovensko podjetje Dewesoft. Njihova napredna tehnologija omogoča zajem in analizo ključnih podatkov, ki inženirjem pomagajo razumeti delovanje rakete v najzahtevnejših trenutkih misije. Podjetje iz Trbovelj pa ne počiva niti na domačih tleh. Pri pripravi novega objekta jim je na pomoč priskočila celo svetovna prvakinja v sečnji - v kraljevski gozdarski disciplini podiranja dreves z motorno žago. Še en dokaz, da vrhunski dosežki ne poznajo meja.

Za sprostitev ob koncu zime so poskrbeli smučarji in skakalci. Na Krvavec so se pogumno podali čez bazen ledene vode, nekateri uspešno, drugi nekoliko manj. Dogajanje se je nadaljevalo v Planici, kjer je znamenita Luža ponovno poskrbela za spektakularne skoke, smeh in nepozabne trenutke. Posebno povabilo pa prihaja iz Velenja, kjer želijo postaviti nov Guinnessov rekord v igranju harmonike. Za vpis v knjigo rekordov potrebujejo vsaj 5300 harmonikarjev. Za podrobnejši vpogled v te zgodbe in še več navdihujočih novic si lahko celotno oddajo Vse najboljše novice ogledate spodaj.

Nagrajenci 5. žrebanja

Nagradna igra, ki je del oddaje, prinaša še dodaten razlog za veselje. V petem žrebanju so bili med drugim nagrajeni: - Nada K. M. (Nagrada: 3.500 €) - Klavdija Z. (Nagrada: 350 €) - Metka M. (Nagrada: 350 €) - Andreja S. (Nagrada: 350 €) Žrebanje poteka vsak teden, vsi nagrajenci pa so objavljeni v oddaji in na spletni strani nagradne igre.